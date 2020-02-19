Mac İçin En İyi 5 Ücretsiz Anti Virüs Yazılımı

Mac işletim sistemine sahip bilgisayara virüs bulaşıp bulaşamayacağı uzun bir süredir aktif olarak tartışılıyor. Mac bilgisayarlar için bir anti virüs yazılımına ihtiyacınız olduğuna dair hâlâ sorularınız devam ediyorsa biz bunun cevabını verelim. Evet, ihtiyacınız var. İşte en iyi Mac anti-virüz programları!

Mac işletim sistemindeki bilgisayarlara virüs bulaşması, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara nazaran daha düşük bir ihtimaldir. Bunu biliyoruz; ama tedbiri elden bırakmamak her zaman daha sağlıklıdır.

Göz önünde bulundurmanız gereken birçok seçenek var. İşte Mac için en iyi 5 anti virüs yazılımı ve hepsi ücretsiz!

1. Avast Security

Avast Security, Mac kullanıcıları için en iyi seçeneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu yazılım, Mac bilgisayarınızın güvenliğini tehlikeye atan her türlü kötü amaçlı yazılımları engellemeye çalışan özelliklerle beraber gelir.

Avast Security internette gezinirken tehlike içeren bir site ile karşılaştığınızda sizi bu durumdan haberdar eder ve bu sitelerin hakkınızda bilgiler toplamasını engeller. Avast, bunların yanı sıra hem kötü amaçlı e-postaları engeller hem de Wi-Fi bağlantınızda güvenlik sorunları varsa bunu size bildirir.

2. Bitdefender Virus Scanner

Bitdefender birçok özellikten yoksun fakat Mac için ücretsiz anti virüs yazılımları arasında en uygun seçenek. Bu virüsten korunma yazılımı özellikle belirli dosyaları ya da programları taramak için mükemmeldir. Bitdefender, bir tehdit bulması hâlinde ilgili dosyaları karantinaya alır.

Bitdefender kendi başına çalışmaz, bu yüzden tarama işlemlerini gerçekleştirmek için Bitdefender’ı manuel olarak çalıştırmanız gerekir.

Bitdefender’ın tek dezavantajı, Mac bilgisayarınızı çevrimiçi koruyacak araçlara sahip olmamasıdır. Tehlikeli internet sitelerine ya da e-posta tuzaklarına karşı korunmak için bu anti virüs yazılımından başka bir anti virüs yazılımı kullanmanız gerekir.

3. Avira Free Antivirus

Avira sadece Mac bilgisayarınızın güvenliğini sağlamakla kalmaz; Windows kullanıcılarının güvenliğini de göz önünde bulundurur. Bu, onu hem Mac hem de Windows için en iyi ücretsiz anti virüs yazılımlarından biri yapar. Bir Mac ya da Windows bilgisayara zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımları doğruca tespit eder ve ilgili virüsleri karantinaya alır. Böylece virüslü dosyaları yanlışlıkla arkadaşlarınızla paylaşmaz, onların da bilgisayarını tehlikeye atmazsınız.

Sophos Home’un 30 günlük bir deneme planı vardır. Bu deneme planında Premium özellikleri de kullanabilirsiniz. Deneme sona erdiğinde Premium sürümünü satın almanıza ihtiyacınız yok ama kullanmaya alıştığınız birkaç Premium özelliğinden mahrum kalırsınız.

Sophos Home, Mac bilgisayarınızın durumunu düzenli olarak takip eder. Bilgisayarınıza zarar verebilecek her türlü fidye yazılımı, kötü amaçlı yazılımları, çeşitli virüsleri tarar ve tespit ettiklerinin doğurabilecekleri tehditleri ortadan kaldırır.

5. AVG

AVG’nin ücretsiz koruması, Mac bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korumak ve çevrimiçi ortamlarda sizi korumak için yeterince güçlüdür. Bilgisayarınıza bulaşabilecek her türlü virüsü önceden algılar ve bu tehdidi ortadan kaldırır.

AVG arka planda çalıştığı için programı sürekli olarak etkinleştirmenize gerek yok. Arka planda çalışır ve kötü amaçlı e-postalarında, internet sitelerinde ve indirmelerde doğabilecek her türlü tehlike AVG tarafından engellenir.

Ebeveyn kontrolü ya da web kamera engelleme gibi amaçlarla kullanmak istiyorsanız, AVG’nin ücretsiz sürümünde bu aradığınız özellikleri bulamazsınız. Sadece temel güvenlik ihtiyaçları için yeteri kadar iyi olan tarama özellikleri taşır. Tam sistem taraması ise ne yazık ki bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olur ve tamamlanması birkaç dakika (ya da saat) sürebilir.