MacBook Sıfırlama 2025: Adım Adım Resimli Rehber

MacBook'unuzu satmaya mı hazırlanıyorsunuz, yavaşlama sorunları mı yaşıyorsunuz yoksa sadece temiz bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz? Sebebiniz ne olursa olsun, MacBook'u sıfırlamak veya fabrika ayarlarına döndürmek, cihazınızı ilk günkü yazılım durumuna getirmenin en etkili yoludur. Bu rehber, 2025 yılındaki en güncel yöntemlerle, verilerinizi güvenle koruyarak bu işlemi nasıl adım adım yapacağınızı size gösterecek.

İpucu Kutusu MacBook sıfırlama, kişisel verilerinizi, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı cihazdan kalıcı olarak silip macOS işletim sistemini yeniden yükleme işlemidir. Bu işleme başlamadan önce en kritik adımın veri yedeklemesi olduğunu asla unutmayın.

MacBook Sıfırlama Nasıl Yapılır? İşte En Hızlı Yöntemler

Adım 1: Yedekleme Yapın

Bu işlem tüm verilerinizi, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı kalıcı olarak silecektir. Başlamadan önce Time Machine veya iCloud kullanarak tüm önemli dosyalarınızın bir yedeğini oluşturun. Bu adım, veri kaybına karşı sigortanızdır.

Adım 2: "Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" Aracını Başlatın

Bu sihirbaz, tüm süreci sizin için yönetir.

Ekranın sol üst köşesindeki Apple menüsüne () tıklayın. Sistem Ayarları'nı seçin. (Eski sürümlerde Sistem Tercihleri) Sol menüden Genel sekmesine tıklayın. Aktar veya Sıfırla seçeneğini bulun ve tıklayın.

(Görsel: "Aktar veya Sıfırla" menüsünün ekran görüntüsü)

Adım 3: Silme Asistanı'nı Takip Edin

Bu aşamada sistem sizi yönlendirecektir.

Açılan pencerede "Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" düğmesine tıklayın. Güvenlik amacıyla Mac'inizin yönetici parolasını girmeniz istenecektir. Asistan size nelerin silineceğini özetleyecektir: hesaplar, ayarlar, medya dosyaları ve Apple Cüzdan kartları gibi. Sürdür'e tıklayarak onaylayın. Son bir kez Apple Kimliği parolanızı girerek Mac'imi Bul ve Etkinleştirme Kilidi'ni devre dışı bırakın. Son onay için "Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" butonuna tıklayın.

Adım 4: İşlem Tamamlandı!

MacBook'unuz şimdi yeniden başlayacak ve kısa bir süre sonra sizi "Merhaba" ekranı ile karşılayacaktır. Bu, cihazın başarıyla sıfırlandığı ve ilk günkü gibi kuruluma hazır olduğu anlamına gelir. Artık cihazı satabilir, başka birine verebilir veya kendiniz için temiz bir başlangıç yapabilirsiniz.

Alternatif MacBook Sıfırlama Yöntemi

Adım Adım Detaylı MacBook Sıfırlama Rehberi

Adım 1: En Önemli Adım: Verilerinizi Yedekleyin!

Sıfırlama işlemi tüm verilerinizi kalıcı olarak silecektir. Bu nedenle başlamadan önce mutlaka Time Machine ile harici bir diske veya iCloud'a tam bir yedekleme yapın. Bu, işlem sonrası verilerinize tekrar kavuşmanızı garanti altına alır.

Adım 2: Hesaplardan Güvenle Çıkış Yapın

Veri güvenliğiniz için Apple servislerinden çıkış yapmanız önemlidir. Özellikle "Mac'imi Bul" özelliğini kapatmak, cihazın başka bir kullanıcı tarafından kurulabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Sistem Ayarları > [Adınız] > iCloud yolunu izleyerek iCloud hesabınızdan çıkış yapın.

yolunu izleyerek iCloud hesabınızdan çıkış yapın. Mesajlar > Ayarlar > iMessage menüsünden iMessage hesabınızı devre dışı bırakın.

menüsünden iMessage hesabınızı devre dışı bırakın. Adım 3: macOS Kurtarma Modu'nu Başlatın

Bu adım, kullandığınız MacBook modeline göre değişiklik gösterir:

Apple Silicon (M1, M2, M3 vb.) Çipli Mac'ler İçin: Mac'inizi kapatın. Açma (güç) düğmesine basılı tutun ve "Başlangıç seçenekleri yükleniyor" yazısını görene kadar bekleyin. Seçenekler > Sürdür 'ü tıklayın.

'ü tıklayın. Intel İşlemcili Mac'ler İçin: Mac'inizi kapatın. Açma düğmesine bastıktan hemen sonra Command (⌘) + R tuşlarına aynı anda basılı tutun. Apple logosunu veya dönen bir küre gördüğünüzde tuşları bırakın.

Adım 4: Başlangıç Diskini Silin (Formatlama)

Kurtarma Modu ekranında "Disk İzlencesi" seçeneğini göreceksiniz.

Disk İzlencesi'ni açın.

Kenar çubuğundan Macintosh HD veya işletim sisteminizin kurulu olduğu ana diski seçin.

Üst menüdeki Sil düğmesine tıklayın.

Ad olarak "Macintosh HD", biçim olarak APFS seçili olduğundan emin olun ve silme işlemini onaylayın.

Adım 5: macOS'i Yeniden Yükleyin

Disk silindikten sonra Disk İzlencesi'ni kapatarak Kurtarma Modu ana ekranına dönün.

"macOS [Sürüm Adı] Yeniden Yükle" seçeneğini seçin.

Ekrandaki talimatları izleyerek kurulumu başlatın. İnternet bağlantınızın olması gerekmektedir. Kurulum tamamlandığında MacBook'unuz fabrika ayarlarıyla yeniden başlayacaktır.

Yaygın Hatalar ve Çözümleri

Hata: Yedekleme yapmadan sıfırlamaya başlamak. Çözüm: Ne kadar aceleniz olursa olsun, mutlaka yedekleme adımını tamamlayın.

Yedekleme yapmadan sıfırlamaya başlamak. Hata: İnternet bağlantısı olmadan macOS yüklemeye çalışmak. Çözüm: macOS Kurtarma Modu, işletim sistemini Apple sunucularından indirmek için stabil bir internet bağlantısı gerektirir.

İnternet bağlantısı olmadan macOS yüklemeye çalışmak. Hata: Apple Kimliği şifresini unutmak ve Mac'imi Bul'u kapatamamak. Çözüm: İşleme başlamadan önce Apple Kimliği şifrenizi bildiğinizden emin olun veya sıfırlayın.

Apple Kimliği şifresini unutmak ve Mac'imi Bul'u kapatamamak.

Sonuç ve Öneriler

MacBook sıfırlama, doğru adımlar izlendiğinde oldukça basit bir işlemdir. Bu rehberdeki adımları sırasıyla uygulayarak, özellikle yedekleme ve hesaplardan çıkış yapma adımlarına özen göstererek cihazınızı güvenli bir şekilde fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Artık MacBook'unuz yeni sahibi için veya sizin için temiz bir başlangıç yapmaya hazır! Sıfırlama sürecinde herhangi bir adımda zorlandınız mı? Deneyimlerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin!