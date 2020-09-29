Maske Takmak Riskleri Artırıyor mu? İşte Risk Telafisi Teorisi!

Risk Telafisi Teorisi Nedir? Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana mücadele ettiğimiz yeni tip koronavirüs ile mücadelenin en önemli ayaklarını maske takmak ve sosyal mesafeye uymak oluşturuyor. Öte taraftan psikoloji alanındaki önemli bir teori, maske takmanın virüsün yayılımını hızlandırabileceğini işaret ediyor.

Karar Psikolojisi kavramının altında incelenen Risk Telafisi, kişilerin kendilerini ve çevrelerini güvende hissettikleri durumlarda daha büyük risk alma eğilimi taşıdıklarını konu edinen bir teoridir. Bu, yeni güvenlik önlemleri ile - maske takmak gibi - birleştiğinde ilginç bir davranış tepkisine yol açabilir çünkü insanları korumayı amaçlayan müdahaleler yanlış bir güven duygusu yaratarak yüksek riskli davranışları teşvik edebilir.

Risk Telafisi Nedir?

Risk Compensation olarak da bilinen Risk Telafisi, insanların daha riskli hissettiklerinde daha dikkatli davrandıklarını ve daha güvende hissettiklerinde daha dikkatsiz davrandıklarını öne süren bir teoridir. Örneğin emniyet kemeri takan kişilerin daha güvende hissettikleri için, takmayanlara kıyasla, daha hızlı araç sürdüğü tespit edilmiştir.

Bu teori, yeni tip koronavirüs ile bir araya geldiğinde işler biraz daha karmaşık bir hale geliyor.

Bulunduğumuz noktada yüz maskelerinin halen ne kadar etkili oldukları konusunda soru işaretlerine sahibiz. Eğer kişiler maske takmanın kendilerini ve çevrelerini tamamen koruduğu düşüncesine kapılırsa sahte bir güven duygusu oluşturabilir ve bunun sonucunda daha dikkatsiz davranmaya başlayabilir.

Sonuçta daha çok sayıda kişi ile temas kurmaya devam eder, sosyal mesafe ve el yıkama gibi ek önlemleri gevşetir ve hayatlarına herhangi bir sorun yokmuşcasına devam ederler. Yani yeni tip koronavirüs ile mücadele etmek için uygulanan kurallar tersi yönde bir etki yaratabilir.

Peki bu, yüz maskelerini kullanmaya son vermemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Genel yaklaşımlarımız dahilinde maske takmanın kesin güvenlik sağlamadığını ve diğer önlemlerin de uygulanması gerektiğini hatırlamamız gerekiyor.

Peki siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de yüz maskeleri sahte bir güven duygusu yaratarak daha riskli koşulları tetikliyor olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.