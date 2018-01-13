Meraklılarının Takip Etmesi Gereken 8 Adet Yabancı Bitcoin Sitesi

“Bitcoin” 2017 boyunca Google’da aratılan en popüler kelimelerden birisi oldu. Bu sanal para birimine gösterilen yoğun ilgi ve yapılan büyük yatırımlar da aşırı değerlenmesini sağladı. 2017’nin Ocak ayında 1000$’dan alınabilen Bitcoin şu sıralarda 15.000$ civarında bir fiyata sahip.

Biz de bu yazımızda kısa sürede bu kadar değerlenen bu sanal para birimine yatırım yapmış veya yapmak üzere olanların takip edebileceği 8 adet yurt dışı kaynaklı sanal para birimi internet sitesini paylaşıyoruz. Bunların çoğunluğu Bitcoin ile ilgili haberleri içeriyor.

CoinDesk, Bitcoin dünyası ve diğer kripto para birimleri açısından oldukça önemli bir internet sitesi. Bu oldukça geniş içeriklere sahip olan site her gün düzenli olarak birkaç makale yayınlıyor. Aynı zamanda piyasa analizi, uzman yorumları gibi yazılar da çokça mevcut.

Ayrıca sanal para birimleri konusunda yeni olan takipçiler için sitenin üst tarafında Blockchain 101 adlı bir kısım oluşturulmuş. Bu kısıma tıklayan kullanıcılar Bitcoin ve diğer sanal para birimleri ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına ulaşabiliyorlar.

Cointelegraph, sanal para birimleri ve blockchain üzerine odaklanmış olan bağımsız bir haber sitesi. 2013’te kurulan bu internet sitesi kısa sürede fazla bir büyüme gösterdi ve internette en çok tıklanan ikinci Bitcoin haber sitesi olmayı başardı.

Yine bu site üzerinde de güncel haberlerden uzman yorumlarına ve piyasa analizine kadar birçok yazıyı bulmak mümkün. Bu site ayrıca ICO Calendar adlı bir kısıma sahip. Bu kısım bir takvim görevi görüyor ve yeni bir sanal para birimi ortaya çıkınca bunun haberini kaçırmamanızı sağlıyor.

CoinDesk ve Cointelegraph’ın aksine Bitcoin Magazine, sadece Bitcoin merkezli hareket ediyor. Arada bir diğer sanal para birimleriyle ilgili içerikler bu sitede yer alsa da çoğunlukla Satoshi Nakamoto’nun ortaya çıkardığı Bitcoin konu alınıyor.

Bu site genel anlamda 5 farklı kategoriye ayrılmış durumda. Bunlar: Haberler, rehberler, fiyat ve veriler, görüşler ve teknik şeklinde. 2012’den beri yayında olan bu site hemen hemen günde 4 makale yayınlıyor.

TheMerkle, listemizdeki en yeni internet sitelerinden birisi oluyor. Çünkü bu site 2014 yılında kuruldu. Bu site üzerinde de güncel haberlerin yanı sıra birçok farklı içeriğe de ulaşabilirsiniz. Günde 15 yeni makale gibi yoğun bir içerik yüklemesi yaptıklarını da belirtelim.

Kısaltmasıyla yani CCN adıyla daha iyi tanınan bu internet sitesi, Hacked adlı site ile hemen hemen ortak çalışıyor. Fakat Hacked daha çok coin analizleri ve yatırım tavsiyelerine yönelik iken, CCN haberleriyle öne çıkıyor.

CCN genellikle Bitcoin, Litecoin ve Ethereum konulu içerikler hazırlıyor fakat bazı pek bilinmeyen sanal para birimlerine de bu sitede zaman zaman yer veriliyor. Daha önceki sanal para sitelerine göre bu site biraz daha iş insanlarına ve yatırımcılara yönelik şekilde çalışıyor.

Birçok sanal para biriminde olduğu gibi Bitcoin’in de resmi bir blog sayfası var. Fakat ne yazık ki bu resmi blog çok fazla güncellenmiyor. Ancak çok önemli yeni ve güncel bilgiler ortaya çıkarsa blog’a Bitcoin ekibi tarafından ekleniyor. Yani ayda 1-2 içerik geliyor diyebiliriz.

“Eğer her yenilik beni ilgilendirmiyor, sadece önemli olan değişikliklerden haberdar olayım.” diyorsanız Bitcoin Blog’u mutlaka takip etmenizi tavsiye ederiz.

Bitcoin Talk normal haber sitesinden çok bir forum işlevi görüyor. Fakat 1.5 milyon adet üyesi olduğu için hiçbir Bitcoin haberi konuşulmadan kalmıyor diyebiliriz.

Ayrıca bu forum üzerinde Bitcoin ile ilgili akla gelen her konuda bir alt başlık açıldığından dolayı araştırdığınız konuyla ilgili daha alakalı bilgilere kısa sürede ulaşabiliyorsunuz.

Haber siteleri denince akla gelen ilk sitelerden birisi olan Reddit’i de söylemeden geçmek olmazdı. Çünkü burada da Bitcoin ile ilgili birçok içerik yer alıyor ve bu içeriklere kullanıcılardan binlerce farklı yorum geliyor.

Reddit üzerinde takip etmenizi tavsiye ettiğimiz alt başlıklar yani subredditler ise şu şekilde: /r/CryptoCurrency, /r/Bitcoin, /r/BitcoinMarketsand, /r/CryptoMarkets.