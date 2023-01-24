Minecraft Açılmama Sorunu Nasıl Çözülür?

Minecraft açılmama sorunu, oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen can sıkıcı bir problemdir. Bu yazıda söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemlerini sıraladık.

Majong Studios tarafından 2011 yılında sunulan ve yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Minecraft, günümüzde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanıyor.

Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilmenize imkân tanıyan açık dünya oyunu bazen açılmayabiliyor. Böyle bir durumda uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu sorunla karşılaşan pek çok oyuncu Minecraft açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor.

Minecraft Açılmama Sorunu İçin Çözüm Yolları

Minecraft'ı yönetici olarak çalıştırın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Antivirüsü geçici olarak kapatın.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak devre dışı bırakın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Windows'u güncelleyin.

Sürücüleri güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

Yukarıda Minecraft açılmıyor probleminin düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca popüler oyunda kullanabileceğiniz modların hangileri olduğunu merak ediyorsanız en iyi Minecraft modları listesine göz atabilirsiniz.

Minecraft'ı Yönetici Olarak Çalıştırın

En iyi açık dünya oyunları arasında bulunan Minecraft açılmıyorsa uygulayabileceğiniz ilk yöntem oyunu yönetici olarak çalıştırmaktır. Bu işlem için ilk olarak oyunun simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Eğer oyun, yönetici olarak çalıştırıldığında açılırsa Minecraft'ın simgesine sağ tıklayın ve "Özellikler" menüsünü görüntüleyin. Uyumluluk sekmesi üzerinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini işaretleyin. "Uygula" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın. Bunun ardından "Tamam" butonuna tıklayın.

Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın

Video oyununu yönetici olarak çalıştırdığınız hâlde sorun düzelmediyse bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. PC'yi kapatıp açtıktan sonra oyunu açmayı çalışarak problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Antivirüsü Geçici Olarak Kapatın

Bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs programı, söz konusu oyunun açılmasını engelliyor olabilir. Bu sebepten ötürü güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın ve oyunu açmaya çalışın. Böylelikle problemin antivirüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenebilirsiniz.

Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Antivirüsü kapatmak işe yaramadıysa Windows'ta yer alan Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Bunun için görev çubuğundaki arama butonu üzerinden Denetim Masası'nı açın. Sistem ve Güvenlik kategorisini görüntüleyin ve ardından "Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümüne girin.

Sol kısımdaki "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın. "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçin. Eğer sorun düzelmezse Güvenlik Duvarı'nı tekrar aktif hâle getirin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Minecraft'ın simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsünü açın.

Uyumluluk sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Eski Windows sürümlerinden birine tıklayın.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında uyumluluk modu da bulunuyor. Minecraft'ı uyumluluk modunda çalıştırmak için oyunun simgesine sağ tıklayın ve Uyumluluk sekmesine girin. Daha sonra "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Bir sonraki adımda eski Windows sürümlerinden birine tıklamanız gerekiyor. "Uygula" butonuna basarak işlemi onaylayın. Son olarak "Tamam" butonuna tıklayın.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın.

Güncel olmayan Windows sürümünde bazı problemler yaşanabilir. Bu nedenden dolayı işletim sistemini güncellemeyi deneyebilirsiniz. Yöntemi uygulayabilmek için Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin ve ardından "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin. Daha sonra "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Sürücüleri Güncelleyin

Bilgisayarınızda yer alan sürücüler güncel değilse bazı can sıkıcı sorunlar meydana gelebilir. Güncelleme işlemini ister manuel olarak yapabilir isterseniz driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Üçüncü taraf yazılımlar, güncel olmayan sürücüleri otomatik olarak tespit eder ve güncelleme işlemini gerçekleştirir.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda bulunan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yeniden yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda Minecraft açılmama sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.