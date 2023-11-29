Kendi çiftliğinizi kurduğunuz Stardew Valley APK'da, hayatta kalmak için ürünler yetiştirin ve çiftliğinizi geliştirin.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayallerinizin çiftliğini inşa edebildiğiniz Stardew Valley APK'da, kötü hale gelmiş olan araziyi temizleyin ve yaşam alanınızı kurmak için çalışmalarınıza başlayın. Çok sevilen PC sürümünden sonra mobil cihazlar için çıkış yapan Stardew Valley, Android kullanıcılar için de en iyi RPG ve çiftlik kurma oyunları arasında yerini alıyor.

Uzun süredir bakımsız olan çiftliğinize bakım yapmalı ve etraftaki dağınıklığı toplamakla başlamalısınız. Yabani otları, ağaç köklerini ve taşları ortadan kaldırarak kendinize bir çiftlik alanı oluşturun. Oluşturduğunuz çiftlikte hayvanlar, mevsimlik bitkiler ve çeşitli ürünler yetiştirin.

Stardew Valley APK İndir

Bitkilerinizi ve hayvanlarınızı yetiştirdikten sonra çeşitli yemek tariflerini öğrenip, yemek pişirmelisiniz. Ayrıca çiftliğinizin yakınlarındaki göle giderek balık tutabilirsiniz. Hayatta kalmak için tüm yolları deneyin ve çiftliğinizi geliştirin. Sadece çiftliğinizi geliştirmekle kalmayıp, Stardew Valley'deki gizemleri de çözebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda oynayabildiğiniz Stardew Valley APK'yı indirerek, siz de kendi çiftliğinizi oluşturabilir ve arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Oyunu tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayarak, çiftlikteki yaşamı paylaşabilirsiniz.

Stardew Valley Özellikleri