Fortnite Battle Royale - Mobile (APK), 100 oyuncunun birbirine karşı savaştığı, son hayatta kalanın galip geldiği harika bir mobil oyun. Epic Games’in iOS platformundan sonra Android platformuna çıkardığı online hayatta kalma oyunu, PUBG kadar kaliteli grafikler ve eğlenceli oynanış sunuyor. Battle royale oyunlarından keyif alıyorsanız, Android telefonunuza ücretsiz indirin ve hemen online oyuncular arasına katılın.

PUBG kadar konuştuğumuz bir diğer battle royale oyunu olan Fortnite, sonunda Android platformuna giriş yaptı. Epic Games tarafından geliştirilen oyunun mobil sürümü de PC sürümü kadar keyifli oynanış sunuyor. Detayların göze çarptığı çarpıcı grafikleriyle kendisine çeken battle royale oyununda ister tek başınıza isterseniz de takım halinde 100 oyuncuya karşı savaşıyor, hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Savaş alanında herkes açık şekilde çarpışmıyor. Tüm oyuncular kendi siperlerini inşa etmiş durumda. Duvarların arkasına saklanan düşmanları temizlemek oldukça güç. Siperleri yok etmek için kullanabileceğiniz farklı silahlar mevcut lakin silah bulmak için araca binip bölgeyi keşfetmeniz gerekiyor. Kaynak ve silah bulmak için bölgeyi karış karış tararken rakiplerle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen Fortnite Battle Royale - Mobil oyunu, haftalık güncellemelerle içeriğini yeniliyor. Yeni oyun modları, karakter görünümleri, silah ve eşyalar ekleniyor. Son olarak oyunu oynamak için aktif internet bağlantısı şart.