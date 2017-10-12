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  4. Modern Çağa Meydan Okuyan 3 Teknolojik Ürün!

Modern Çağa Meydan Okuyan 3 Teknolojik Ürün!

Murat UZUN
Murat UZUN listeler
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İşlevlerini yerine getirecek pek çok teknoloji harikası ürünler olsa da varlığını her şeye rağmen sürdüren, zamana meydan okuyan eski ve de köklü teknolojiler var. Faks, telgraf ve nokta vuruşlu yazıcının modern zamana karşı direnişine gelin beraber tanıklık edelim.

Faks

Telefon hattı üzerinden fax cihazının taradığı belgeyi alıcısına ulaştıran Faks (fax) teknolojisi için fax hattı tahsis etmemiz ve faks gönderebilen bir telefona ihtiyacımız var. "Neden bu kadar masraf edeyim ki? Belgenin fotoğrafını çeker e-posta'dan/Whatsapp'tan gönderirim!" diye düşünsekte Faks teknolojisi modern zamana karşı direnişinden ödün vermiyor. Hemen hemen bütün kamu kuruluşlarının halen bir faks hattı bulunmakta ve bazı işlemlerde hala faks göndermek gerekebiliyor. (Örneğin bazı internet sağlayıcıları abonelik iptali için halen faks gönderimi isteyebilmektedir.) Türk Dil Kurumu (TDK) modern zamana meydan okuyan bu köklü teknolojinin Türkçe karşılığını "belge geçer" olarak belirledi.

Telgraf

Samuel MORSE'un keşfettiği ve adını verdiği nokta ve çizgiden oluşan Mors alfabesine dayanan ve köklü iletişim teknolojisi sembolikte olsa halen varlığını sürdürüyor. Öyle ki ülkemizin 2 asırlık köklü kuruluşu PTT halen telgraf hizmeti vermekte ki ismini oluşturan T'lerden birisi telgrafı simgeliyor. PTT üzerinden internet ortamında telgraf göndermek hala mümkün.

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Saniyeler içinde hızlı ve kaliteli baskıyı oldukça ergonomik bir cihazdan almak varken "Nokta vuruşlu yazıcıyla kim uğraşsın?" demeyin! Nokta vuruşlu yazıcılar özellikle fatura çıktısı alan işletme sahiplerinin, muhasebecilerin gözdesi. Kullandığımız modern yazıcılara göre çok daha büyük ve ağır olan, oldukça gürültülü çalışmakla beraber çıktı verme süresi de epeyce uzun bu yazıcılar piyasada hala alıcı bulabilmekte. Mürekkepli şerit kullanan nokta vuruşlu yazıcıların baskı maliyeti oldukça ekonomik.

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