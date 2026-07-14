Samsung Galaxy S25 ile S25 Ultra Arasındaki Fiyat Farkına Değer mi?

Samsung'un geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy S25 serisi genel olarak beklentileri karşıladı. Peki serinin standart modeli Galaxy S25 ile en güçlü üyesi S25 Ultra arasında fiyat farkına değecek bir fark var mı? Bu içeriğimizde Galaxy S25 ile S25 Ultra modellerini karşılaştırarak bu soruya cevap vereceğiz. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy S25 Galaxy S25 Ultra Ekran Boyutu 6,2 inç 6,9 inç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü 1080x2340 (FHD+) Piksel 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120 Hz Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP Ön Kamera 12 MP 12 MP İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi 4.000 mAh 5.000 mAh Şarj Hızı 25W 45W İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7.0 Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Gümüş, Titanyum Siyah

Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy S25'te 6,2 inç boyutunda, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir bulunuyor. Buna karşılık Galaxy S25 Ultra'da ise 6,9 inçlik, QHD+ çözünürlüğe ve yine 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor. Kısacası ekran tarafında iki model arasında boyut ve çözünürlük farkı bulunuyor.

Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın İşlemcisi Ne?

İki akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti, 4 nm destekli ve daha eski donanımlardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalışıyor. Öte yandan halihazırda Xiaomi 15 Ultra ve OPPO Find N5 gibi üst seviye telefonlarda da kullanılıyor.

Donanım oyun performansında kullanıcıları kesinlikle üzmüyor. Zira yapılan testlerde işlemcinin Genshin Impact'i 60 FPS, PUBG Mobile'ı ise 120 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobil oyunlarını en ufak bir sorun yaşamadan oldukça akıcı bir şekilde oynatabiliyor. İki model de aynı işlemciden güç aldığı için arada ciddi bir performans farkı yok.

Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy S25 ve S25 Ultra arasındaki fark kamera tarafında biraz daha belirginleşiyor. Zira Galaxy S25 Ultra'da 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu mevcut. Galaxy S25'te ise 50 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörleri bizleri karşılıyor. Bunun dışında iki üründe de 12 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın Batarya Özellikleri Neler?

Galaxy S25, 25W hızında şarj olabilen 4.000 mAh'lik bir bataryadan beslenirken, S25 Ultra ise 45W şarj hızını destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip. Burada iki telefon arasında batarya kapasitesi ve şarj hızında kayda değer bir fark söz konusu. Bu da doğal olarak Galaxy S25 Ultra'nın bataryasının daha uzun süre dayandığı anlamına geliyor.

Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın Fiyatı Kaç TL?

Galaxy S25 ülkemizde 12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle satışta. Aynı bellek kapasitesine sahip Galaxy S25 Ultra ise 256/512 GB ve 1 TB dahili depolama opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor. İşte telefonların Türkiye fiyatları:

Galaxy S25:

12 GB + 128 GB: 44.466 TL

12 GB + 256 GB: 45.798 TL

Galaxy S25 Ultra:

12 GB + 256 GB: 63.999 TL

12 GB + 512 GB: 74.486 TL

12 GB + 1 TB: 80.690 TL

Galaxy S25 ile S25 Ultra Arasındaki Fiyat Farkına Değer mi?

Galaxy S25 ile S25 Ultra'nın teknik özelliklerini inceledik ve fiyatlarını öğrendik. Şimdi gelelim asıl soruya. İki telefon arasındaki fiyat farkına gerçekten değer mi? Bu soruya net bir yanıt vermeden önce kullanıcı önceliklerini dikkate almak gerekiyor. Örneğin siz bir akıllı telefondan tam olarak ne bekliyorsunuz?

Galaxy S25 ile S25 Ultra'nın başlangıç fiyatları arasındaki fark 19.533 TL.

Eğer telefonum cam gibi fotoğraflar çeksin ve çok iyi bir zoom performansına sahip olsun diyorsanız, aradaki bu fiyat farkını ödemeye kesinlikle değer. Çünkü Galaxy S25 Ultra kamera performansı açısından standart modelin çok önünde.

Ancak ben sadece arada bir fotoğraf çekiyorum, asıl ilgi alanım oyunlar diyorsanız o zaman Galaxy S25 Ultra'ya bu kadar yüksek meblağlar ödemenin pek de mantığı yok. Her iki telefon da aynı işlemciden güç alıyor ve oyun tarafında birbirine son derece benzer bir performans sergiliyor.

Galaxy S25 Ultra'nın en büyük artısının kamera performansı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer akıllı telefonda kameraya öncelik veren bir kullanıcıysanız aradaki fiyat farkını ödeyebilirsiniz. Ancak diğer özellikleri dikkate aldığımızda bu farkın ödenmesi pek de mantıklı değil.

Editörün Yorumu

Açıkcası kameraya çok fazla önem veren bir kullanıcı değilim. Benim için işlemci performansı her zaman daha ön planda. Sıkı bir mobil oyuncu olduğum için oyunlarda kasma veya donma gibi problemler beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu doğrultuda Galaxy S25 benim için çok daha makul bir seçenek. Yani daha iyi fotoğraf çekecek ve bataryası biraz daha fazla dayanacak diye 19.533 TL ödememe gerek yok. Galaxy S25'in bataryası ve kamerası da bence gayet başarılı.

Ancak kameraya büyük önem veren bir başkası için Galaxy S25 Ultra daha doğru bir tercih olacaktır. Kısacası bu durum biraz da kişisel beklentilerle ve kullanıcı tercihleriyle alakalı diyebilirim.