Hem Gülüp Hem de Duygulanacağınız Netflix Romantik Komedi Filmleri

Sinema dünyasında önemli yere sahip olan romantik komedi filmleri, izleyicisini hem güldüren hem de duygusallaştıran bir film türüdür. Biten aşka olan inancı yeniden canlandırmak, güzel zaman geçirmek ve gülmek için izlenebilecek en iyi film türü olarak da oldukça rağbet görür.

Romantik komedi filmleri, hayatın gerçeklerinin beyaz perdeye aktarılmış şeklidir diyebiliriz. Kendine has bir hayran kitlesine sahip olan bu türdeki filmler, dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix’te de yayınlanıyor.

Bu yazımızda hem gülüp hem de duygulanacağınız en iyi Netflix romantik komedi filmleri listesi oluşturduk.

En İyi 7 Netflix Romantik Komedi Filmi

Ante Sundaraniki

A Traves Del Mar

Great Gatsby

Blue Jay

Silver Linings Playbook

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society

The Half Of It

1. Ante Sundaraniki

Vivek Athreya tarafından yazılıp yönetilen Ante Sundaraniki, farklı dinlere mensup olan Leela ve Sundar’ın aşkını anlatıyor. İki aşık, muhafazakar farklı dinlerdeki ailelerine ilişkilerini kabul ettirmeye çalışır.

Bunun için de bir plan yaparlar. Fakat iki aşık kendilerini karışık ve komik olayların içinde bulur. Hem gülüp hem de duygulanacağınız Netflix romantik filmi Ante Sundaraniki’nin başrol oyuncuları, Nani ve Nazriya Nazım’dır.

2. A Traves Del Mar

Marçal Fores’in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı A Traves Del Mar isimli filmin başrol oyuncuları; Guillermo Lasheras, Clara Galle, Julio Pena’dır.

A Traves Del Mar’in konusu, Stocholm’de okumak için yaşadığı yeri terk eden Ares üzerinden ilerliyor. Ares Stocholm’a okumaya gittikten sonra sevgilisi Raquel ile mesafe ilişkisi yaşamaya başlarlar.

İki aşık bir yıl geçtikten sonra tekrar bir araya gelirler. Ancak uzun bir aradan sonra yan yana geldiklerinde önemli bir konuyu fark ederler. Ayrı kaldıkları dönemde tanıştıkları insanlar, onların kopmaz dediği bağa adeta meydan okumaktadır.

3. Great Gatsby

Baz Luhrmann tarafından yönetilen filmin senaristleri; F.Scott Fitzgerald, Baz Luhrmann ve Craig Pearce’dir. Carey Mulligan, Leonardo DiCaprio ve Joel Edgerton’da filmde başrolde yer almıştır.

Netflix romantik komedi filmleri listemizde yer alan Great Gatsby, Wall Street tüccarı ve yazar olan Nick’i yaşamını ele alıyor. Nick, milyoner komşusu olan Jay Gatsby’nin hem geçmişine hem de yaşam tarzına kapılır.

4. Blue Jay

Alex Lehmann tarafından yönetilen Blue Jay filminde Mark Duplass, Clu Gulager ve Sarah Paulson başrolde yer aldı. Filmin senaristliğiniyse Mark Duplass yaptı. Film, eski liseli aşkın yıllar sonra karşılaştıklarında yaşadıkları anlatılıyor. İki aşık, ortak geçmişlerine doğru bir yolculuk yaparlar.

5. Silver Linings Playbook

Jennifer Lawrence, Bradley Cooper ve Robert De Niro’nun başrolde yer aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda David O.Russell oturmuştur. Filmin senaristleriyse Matthew Quick ve David O.Russell’dır.

Film, Matthew Quick’in aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanmıştır. Silver Linings Playbook isimli romantik komedi filminde eski öğretmen Pat Solitano’nun yaşamı anlatılıyor.

Pat Solitano, akıl hastanesinde kalır. Hastaneden çıktıktan sonra eski karısıyla barışmaya çalışır. Ancak bu esnada sorunları olan Tiffany isimli gizemli bir kızla tanışır. Pat’ın Tiffany ile tanışması işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir.

6. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society

Mike Newell’in yönettiği The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society filmi, bir yazarın kitap yazma serüvenini anlatıyor. Yazar, İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmaya karar verir. Bu esnada Guernsey Adası sakinleriyle bağ kurar.

Filmin başrol oyuncuları; Michiel Huisman, Jessica Brown Findlay ve Tom Courtenay’dır. Filmin senaristliğini Kevin Hood, Don Roos ve Thomas Bezucha yapmıştır.

7. The Half Of It

Alice Wu tarafından yönetilen ve yazılan The Half Of It isimli filmin başrol oyuncuları; Alexxis Lemire, Leah Lewis ve Daniel Diemer’dir.

Hem gülüp hem de duygulanacağınız Netflix romantik komedi filmi The Half Of It, zeki fakat maddi anlamda sıkıntı yaşayan Ellie Chu karakteri üzerinden ilerliyor.

Ellie Chu, bir sporcunun adına aşk mektubu yazmayı kabul eder. Fakat sporcuyla çok iyi arkadaşlık kurar. Yalnız filmde sporcu ve Ellie Chu aynı kıza aşık olur.

Hem gülüp hem de duygulanacağınız Netflix romantik komedi filmleri arasında sizin hangisi favoriniz? Romantik komedi filmleriyle aranız nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz!