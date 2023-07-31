Oppo A78 4G Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Teknoloji şirketi Oppo, geçtiğimiz ocak ayında piyasaya sunduğu A78 5G’den sonra yeni 4G’li versiyonuyla kullanıcılarının karşısına çıktı. Bazı teknik özellikleri 5G varyantından çok farklı olan Oppo A78 4G, üst segmentte bir cihaz değildir.

Snapdragon’dan güç alan küçük AMOLED ekranlı Oppo A78 4G, orta segmentte kullanıcılara hitap ediyor. İlk olarak Endonezya’da piyasaya sunulan cihazın suya dayanıklılık seviyesini sizler için araştırdık.

Oppo A78 4G Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Ekran: Corning Gorilla Glass 5, 6.43 inç, FHD+, 90Hz, AMOLED

Ön kamera: 8 MP f/2.0

Depolama-RAM: 8GB+256GB

Batarya: 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh

Arka kamera: 2 MP f/2.4 ve 50 MP f/1.8

Oppo A78 4G, Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzüyle kutusundan çıktı. İkili hoparlör sisteminden oluşan cihaz, üst düzeyde film ve video izleme olanağı sunuyor. 6,43 inç FHD + AMOLED ekrandan oluşan Oppo A78 4G, 90Hz yenileme hızına sahiptir.

Oppo A78 4G’nin son kısmında ekrana gömülü olan bir 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Cihazın arkasında ikili kamera kurulumu vardır. Arka taraftaki kamera sistemi, 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşmaktadır. Aynı zamanda 50 megapiksel ana derinlik sensörü de vardır.

Oppo A78 4G; 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryadan oluşuyor. Diğer Oppo A78 4G özellikleri;

NFC ve GBS bağlantı

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

USB Type-C

5 mm kulaklık şeklinde sıralanabilir.

Oppo A78 4G Suya Dayanıklı mı?

Oppo A78 4G, IP54 olarak derecelendirilmiştir. IP54, toza ve suya karşı dayanıklılığı ifade ediyor. Cihazın IP54 değeri incelendiğinde toza maksimuma yakın dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız Oppo A78 4G toza dayanıklı olduğu kadar aynı düzeyde suya değildir.

Oppo A78 4G’nin suya dayanıklılık oranı 8 üzerinden 4 şeklinde değerlendirilmiştir. Bu oran dikkate alınarak cihaz kesinlikle suya maruz bırakılmamalıdır.