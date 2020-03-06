OPPO Find X2 ve Find X2 Pro özellikleri ve fiyatı tümüyle sızdırıldı. İşte Oppo’nun yeni akıllı telefonları

Oppo’nun 2020 amiral gemisi telefonları Find X2 ve X2 Pro’nun tanıtımına az kala teknik özelliklerinden fiyatına, basın görseline her şey sızdırıldı.

Oppo Find X2 Pro Özellikleri

Oppo Find X2 Pro, 6.7 inç, 1440x3168 çözünürlükte, 20:9 formatında, 120Hz yenileme hızına sahip, Gorilla Glass 6 ile korunan OLED ekranla geliyor. Ekranın sol üstünde delik çentik 32 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Telefonun arkası cam değil, seramik ve vegan deri olmak üzere iki model mevcut. Seramik olan 207 gram, deri 200 gram ağırlığında. Telefonun boyutları 165.2 x 74.4 mm. Seramik model için kalınlık 8.8 mm, deri için 9.5 mm. Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefonda 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.0 depolama (genişletilemiyor) bulunuyor. 4260 mAh batarya, 65W şarj adaptörü ile %0’dan %100’e sadece 38 dakikada doluyor. En yeni ColorOS sürüm ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, IP65 sertifikasına sahip olmasıyla toz geçirmiyor ancak suya batırmamak gerekiyor.

Arkadaki kamera sistemine gelecek olursak; 1.12 µm piksel boyutu, çift pikselli otomatik odaklama ve OIS özellikli yeni bir 48MP ana Sony IMX689 1/1.43” sensör bulunuyor. İkinci bir 48MP Sony IMX586 sensör mevcut. 13MP zoom kamera OIS özellikli ve 1 µm piksel boyutuna sahip. Bu kamera 5x optik zoom, diğer sensörlerle birlikte 10x hibrit zoom yapabiliyor. 60x’e kadar dijital zoom yapabiliyorsunuz.

Oppo Find X2 Pro Fiyatı

Find X2 Pro, Avrupa’da 1.199 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Oppo Find X2 Özellikleri

Oppo Find X2, Pro ile aynı ekrana sahip ancak arkası Gorilla Glass 6 ile korunuyor ve seramik veya deri değil. Find X2, 256GB genişletilemeyen UFS 3.0 depolamaya sahip. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelen telefonun 4200 mAh bataryası Pro gibi 38 dakika içinde şarj oluyor. Telefonun boyutları 164.9 x 74.5 x 8 mm, ağırlığı 196 gram. Bu model IP54 sertifikasına sahip. Bu, telefonun toz korumalı (toz geçirmez değil) olduğu ve su sıçramalarına karşı dayanabildiği anlamına geliyor. Find X2’nin kamera sistemi de farklı. Ana sensör 48MP Sony IMX586. Ana sensöre 1.4µm piksel boyutuna sahip 12MP ultra geniş kamera, 3x zoom optik zoom ve 20x maksimum dijital zoom yapabilen 13MP telefoto kamera eşlik ediyor.

Oppo Find X2 Fiyatı

Oppo Find X2, 999 Euro fiyat etiketiyle satışta olacak.