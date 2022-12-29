Origin, Electronic Arts firmasının kendisine ait olan dijital oyun satış ve indirme platformudur.

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Origin, kullanıcıların Electronic Arts oyunlarının dijital kopyalarını satın alabilecekleri, bilgisayarlarına indirebilecekleri ve oynayabilecekleri basit bir masaüstü uygulamasıdır. Eğer Electronic Arts oyunlarını gidip mağazlardan almak yerine, dijital kopyalarını satın almak ve bilgisayarınıza doğrudan indirmek isterseniz Origin adlı uygulamanın mutlaka bilgisayarınız üzerinde bulunması gerekiyor. Electronic Arts oyunlarına en hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı veren Origin, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Windows platformundaki kullanıcılara sunulan başarılı uygulama, dijital oyun satış ve indirme platformu olarak adından söz ettiriyor.

Steam'in en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Origin ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Düzenli olarak güncellemeler alan uygulama, ülkemizdeki EA oyuncuları tarafından da ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor.

Origin İndir

Steam'in en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Origin, Türkçe dil desteğine sahiptir. Milyonlarca kullanıcıya EA oyunlarına hızlı bir şekilde ulaşma imkanı veren Origin, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Bünyesinde onlarca farklı oyuna ev sahipliği yapan uygulama, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Dileyen oyuncular uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.

Origin Özellikleri

Dijital oyunlar hakkında gelişmeler,

Dijital oyun satın alma ve indirme,

İngilizce,

Milyonlarca kullanıcı,

Ücretsiz,

Güvenilir,

Oyunları bilgisayarınıza indirmeniz ve oynamanız dışında, dijital hak yönetimine sahip oyun lisanslarını da sizin için saklayan program sayesinde, tüm lisanslı oyunlarınız kendi kullanıcı hesabınız üzerinde kayıtlı olarak yer alacaktır. Aynı zamanda Origin'in en güzel yanlarından bir tanesi de bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz tüm oyunların sürekli olarak güncel kalacak olmasıdır. Bu sayede oyun için bir güncelleme paketi çıktığı zaman, oyunlarınız otomatik olarak güncellenecektir.

Her ne kadar EA oyunlarıyla sınırlı olsa da oyun indirme, güncelleme ve oyun oynama konusunda kullanıcılara mükemmel bir çözüm sunan Origin, Steam ile rekabetini sürdürmeye devam ediyor.