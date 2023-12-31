Pek çoğumuz oyunları seviyoruz. Oyunları sevmekle de kalmayıp onlara büyük anlamlar yüklüyoruz. Bunda yanlış bir şey yok elbette ancak bir konu var ki gerçekten tartışmaya değer. Oyunların sanatsal bir değeri var mıdır? Bu yazımızda sizler için oyunlar sanat mıdır sorusuna cevap arayacağız.

Öncelikle belirtmemde fayda var ki, benim sanatta herhangi bir yeterliliğim yok. Video oyunlarını çok seven, çok fazla oyun oynayan ve oyun kültürünü sürekli geliştirmeyi seven birisiyim. Dolayısıyla bu yazı bir tez konusu değil. Aynı zamanda akademik bir iddiası da yok. Sadece kişisel fikirlerimi belirteceğim bir yazı olacak.

Oyunlar sanat mıdır sorusuna cevap aramadan önce belirtmem gereken bir diğer şey daha var ki o da sanatın ne olup olmadığıdır. Sanat nedir konusu başka bir yazının konusu ancak Antik Yunan uygarlıklarından beridir sanatın ne olup ne olmadığı tartışılıyor. Kesin bir sonuca da varılmış değil.

Cümlelerimi devam etmeden önce sanat dediğimiz kavramın da dünya genelinde kabul görmüş, kesin bir tanımının olmadığının da altını çizmek önemli. Zira sanatın kesin ve belirli bir tanımı olmuş olsaydı video oyunlarının bu tanıma girip girmediğini tespit etmek çok daha kolay olurdu.

Oyunlar ve Sanat

En son söylemem gereken şeyi en başta söyleyeyim ve ardından nedenlerinden bahsetmeye çalışayım. Benim için oyunlar sanattır. Hatta bahsi yükseltmek gerekirse oyunlar sanatsal derinlik bakımından en kıymetli eserlerdir. Çok mu iddialı oldu? Gelin sizler için bu düşüncemin nedenini açıklayayım.

Sanatın genel olarak 7 dalı olduğu söylenir. Aynı zamanda en popüler sanat dalları olan bu alanlar mimari, tiyatro, heykel, edebiyat, müzik, resim ve sinemadır. Bu listedeki dalların herhangi birinin sanat olmadığını iddia edecek bir kişi yoktur değil mi? Peki bu dalların video oyunları ile olan ilişkisi nedir?

Eğer video oyunlarıyla içli dışlı biriyseniz ne kadar farklı türde oyunlar olduğunu bilirsiniz. Bu yazıda bunları tek tek sayma niyetinde değilim ancak biraz düşünürseniz pek çok oyunun diğer oyunlardan ne kadar farklı olduğunu anlayabilirsiniz.

Bu söyleyeceğim her oyun için geçerli değil ancak pek çok oyun sinematik bir anlatıma, yıllar boyunca dinlenebilecek müziklere, edebi alt metinlere sahip olabiliyor. Yani sanatın pek çok alanını bir arada bulundurabilme özelliğine sahip bir şey var karşımızda.

Bir video oyununu oynarken pek çok sanat alanından etkileniyoruz. Bunlara ek olarak her bir sanat dalı video oyunları içerisinde duygularımıza daha çok dokunuyor. Örneğin bir albümdeki şarkıyı yalnız bir odada tek başınıza dinlemek var bir de oyunun epik manzaraları eşliğinde, hikayede büyük bir kırılma yaşandıktan sonra aynı şarkıyı dinlemek var.

Ya da müzedeki bir tabloya baktığınızı hayal edin. Gördüğünüz tek şey tablo ve işittiğiniz şey müzenin uğultusudur. Video oyunlarında ise aynı tabloya bakarken bi hikaye dinleyebilir, aynı esnada bir müzik de dinleyebilirsiniz.

Kısacası, bugün adına sanat dediğimiz şeyler video oyunlarında baskın bir şekilde kullanılıyor ve her bir sanat dalı video oyunlarında yer aldığı zaman olduğundan çok daha büyük bir ağırlığa, öneme sahip oluyor.

İşte bu nedenlerden ötürü video oyunlarının sanatsal değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Pek çok sanat dalının bir arada kullanımı video oyunlarını son derece eşsiz kılıyor.

Tekrar hatırlatmamda fayda var ki her oyun aynı değil ve sanatsal değeri çok düşük olan, hatta hiç olmayan video oyunları da mevcut. Burada altını çizmek istediğim şey her oyunun sanatsal değer taşıdığı değil bazı oyunların çok yüksek derecede sanatsal değer taşıdığıdır.

Yani Recep İvedik de film 2001: Uzay Yolu Macerası da. İkisi de sinema filmi ancak sanatsal değerleri farklı. League of Legends ile Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ı karşılaştırmak gibi bir şey bu. Umuyorum ki bu ayrım anlaşılmıştır.

Oyunlar sanat mıdır sorusuna cevap aradığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce oyunlar sanat mıdır? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.