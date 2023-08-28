Aksiyonun sizi hiç bırakmadığı Sunkenland'de, kendi şehrinizi inşa etmeli ve hayatta kalmak için savaş vermelisiniz.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hem denizin altında, hem de denizin üstünde bir yaşam alanı kurabileceğiniz Sunkenland'de, hayatta kalmalı ve topraklarınızı istiladan korumalısınız. Kendinize ait üsler inşa etmeli ve yaşamak adına gerekli olan her şeyi edinmelisiniz. İçerisinde bulunduğunuz adayı keşfe çıkın ve kendinize yeni şehirler inşa edin.

Yakın gelecekte geçen bu hayatta kalma oyunu tahmin edebileceğiniz üzere, Raft, Stranded deep ve benzeri birkaç oyunu da andırıyor. Lakin Sunkenland'in, kendisini farklı yapan birçok özelliği bulunuyor. Batık şehirdeki kaynakları keşfedin, kendinize bir üs inşa edin ve ticaret yaparak büyümeye çalışın. Tabii bunu yanında da, etraftaki oyuncularla savaşarak, şehirlerini ele geçirebilir ve onları yağmalayabilirsiniz.

Sunkenland İndir

Suyun üstündeki dünyanın haricinde, suyun altında da bir o kadar keşfedilecek yer bulunuyor. Yalnız, su altı yolculukları biraz zorlayıcı olabilir. Bunun için yeni dalış kıyafetleri üreterek, yolculuğunuzu daha güvenli yapabilirsiniz.

Evet, üssünüzü inşa ettiğinizi varsayarak, el işi ve karmaşık eşyaları üretme kısmına gelebiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi; içerisinde bulunduğunuz bu açık dünyada sadece siz yaşamıyorsunuz. Bu nedenle, silah, araç, avlanma aletleri ve hatta bir helikopter bile üretmelisiniz. Nasıl mı? Üretim için farklı istasyonlar kurarak, iş yapacağınız yerleri oluşturabilirsiniz.

Issız bir dünyada temel ihtiyaçlar yüzünden yaşam savaşı verirken, bir de çevresel zorluklarla yüzleşeceksiniz. Başka üslere saldırdığınız gibi, kendi bölgenize de saldırılar geçekleşecek. Silahlar ve kaçış araçları üreterek, hem havada hem de yerde mükemmel bir saldırı gücü sergileyebilirsiniz. Siz de bu zorlu yaşama katılmak istiyorsanız Sunkenland indirin ve bildiğiniz hayatta kalma oyunlarının dışına taşın.

Sunkenland Sistem Gereksinimleri