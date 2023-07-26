Panasonic AZ40M2 Kablosuz Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

Japonya merkezli teknoloji şirketi Panasonic; ev aletleri, elektronik ürünler ve endüstriyel cihazlar geliştirip satıyor. Yenilikçi teknolojiyle kaliteli cihazlar geliştiren firma şimdi de kullanıcılarının karşısına Panasonic AZ40M2 kablosuz kulaklık ürünüyle çıkıyor.

Panasonic, ses cihazları sektöründe Technics markasıyla çalışmalar yapıyor. Panasonic AZ40M2 ile de yenilikçi teknolojiye tam anlamıyla ayak uydurdu. Gürültü engellemeli tam kablosuz kulaklık etkileyici özelliklere sahip. Bizde bu kulaklığın özelliklerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Panasonic AZ40M2 Kablosuz Kulaklık Özellikleri

6 mm sürücü,

Aynı anda 3 cihaza bağlanma,

Cihazlar arasında anlık geçiş yapma,

Çift MEMS mikrofonla sesi izole etme,

Sesin geldiği yönü algılayabilme,

Özel gürültü engelleme profilleri oluşturma,

Kulaklık gövdesinin içinde akustik kontrol odası bulundurarak hava akışını optimize etme,

Panasonic AZ40M2 kablosuz kulaklığın aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği kapalıysa tek şarjla 24 saat kullanılabiliyor. Kulaklığın çift MEMS mikrofonu, sesi izole ediyor. Aynı zamanda ses geldiği yöne doğru da ayarlanabiliyor. Kulaklıktaki kablosuz Hi-Res ile LDAC teknolojileriyse geniş dinamik aralık sunuyor.

Panasonic AZ40M2 Kablosuz Kulaklık Fiyatı

Panasonic’in yeni kulaklığı, LE Audio’nun LC3 kodlamasını destekliyor. Böylelikle sinyal zayıf olan yerlerde çağrıların kalitesi artırılabiliyor.

Panasonic AZ40M2 kablosuz kulaklığa birden fazla cihaz Bluetooth teknolojisiyle bağlanabiliyor. Yukarıda bahsettiğimiz cihazlar arasında anlık geçiş yapma özelliği de Bluetooth teknolojisinden kaynaklanıyor.

Kulaklığın diğer dikkat çeken özelliğiyse ergonomik tasarımıdır. Ergonomik tasarım, kulaklığın kulağa rahatça oturmasını sağlıyor. Kulaklığa eşlik eden mobil uygulamadan özel bir mod ayarlanır. Bu mod sayesinde kaybolan cihaz kolayca bulunuyor.

Kulaklığa daha önce yerleştirilen mikrofonlarla dijital yazılım filtresi, çevresel gürüyü önemli ölçüde azaltıyor. Panasonic AZ40M2 kablosuz kulaklık, Technics Audio Connect uygulamasıyla tek kulaklık şeklinde kullanılabiliyor.

Panasonic’in yeni kulaklığı, benzersiz çevresel ses modlarından oluşuyor. Dikkat ya da Doğal modlarda ayarlama yapılabiliyor. Panasonic AZ40M2 kablosuz kulaklık, Çin’in en ünlü perakende platformları arasında yer alan JD.com üzerinden 139 dolara satışa sunuldu.