Son dönemde çokça konuşulan bir özellik olan Tweet düzenleme bazı kullanıcılar için erişime açıldı. Kısa bir süre sonra tüm Twitter kullanıcılarının kullanımına açılacak olan bu özellik pek çok kişi tarafından uzun süredir bekleniyordu. Biz de sizler için bu yazıda paylaşılan Tweet nasıl düzenlenir izah ettik.

Tweet düzenleme işlemini yapmadan önce bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bu özellik eğer henüz sizde aktif değilse belli bir zaman geçtikten sonra sizde de aktif olacaktır. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da bu özelliğin Tweet paylaşıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılabilliyor olmasıdır. Tweet’lerinizi her zaman düzenlemeniz mümkün değil. Bu 30 dakikalık süre içerisinde de en fazla 5 kez düzenleme yapabiliyorsunuz. Twitter, Tweet düzenleme için böyle kısıtlamalar koymuş. Tweet’inizi düzenlemeden önce bunları bilmenizde fayda var.

Tweet Düzenleme Nasıl Yapılır?

Bir Tweet atın.

Tweet’in sağ üstünde bulunan 3 noktaya tıklayın.

Açılan sekmeden “Tweet Düzenle”yi seçin.

Düzenleme sayfası karşınıza çıkacaktır.

Düzenleme sayfasında Tweet’inizi düzenledikten sonra onaylayın.

İşlem bu kadar kolay.

Yukarıdaki basit adımları takip ederek siz de Tweet’lerinizi paylaştıktan sonra 30 dakika içerisinde düzenleyebilirsiniz.

Pek çok Twitter kullanıcısının istediği bir özellik olan Tweet düzenleme kısa bir süre içerisinde herkes tarafından kullanılacak. Bu özelliği isteyen kişiler epey fazla olsa da istemeyenlerin de sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

30 dakika sınırı, geçmişte atılan Tweet’leri düzenlemenin önüne geçiyor. Tweet düzenleme özelliğinin Twitter’ı bozacağını düşünenleri de kızdırmamak için böyle bir sınır konulmuş olabilir. Böylece hem bu özelliği isteyenleri hem de istemeyenleri memnun etmiş oldular.

Bir Tweet’in düzenlenmiş bir Tweet olduğunu da görebilmemiz mümkün. Twitter’ın bu konuda şeffaf olması hoş bir durum. Düzenleme geçmişini de görebiliyor olmak oldukça iyi bir özellik.

Tweet düzenleme ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz bu özelliği kullanıyor musunuz? Twitter’a gelen bu özelliği nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.