Twitter 'Yakın Arkadaşlar' Benzeri 'Twitter Çevresi' Özelliğini Kullanıma Sundu

Twitter, belirli bir grup kişiye tweet göndermenizi sağlayan Twitter Çevresi özelliğini küresel olarak hizmete açıyor. Şirket, bu Instagram'daki "Yakın Arkadaşlar" benzeri özelliği sınırlı beta sürümünde Mayıs ayında test etmeye başladı ve şimdi tüm kullanıcıların kullanımına sunuyor.

Kullanıcılar, Twitter Çevresi'ne 150 kişiye kadar kullanıcı ekleyebilecekler. Bir Çevre'ye kimleri dâhil edebileceğinizin bir sınırı yoktur, bu yüzden isterseniz istediğiniz ünlüyü bile ekleyebilirsiniz ancak tweet'lerinizi görmezden gelebilirler.

Bir Twitter Çevresi'ne dâhil olan kullanıcılar, tweet'lerin altında, gönderinin kullanıcının herkese açık zaman çizelgesinde değil, yalnızca o grup tarafından kullanılabileceğini belirten özel bir yeşil rozet görür.

Twitter Çevresi'ne Eklediğiniz Kişilere Özel Tweet'ler Atılabilecek

“Twitter Çevresi'nde kimlerin olacağını siz seçersiniz ve yalnızca eklediğiniz kişiler Çevre'de paylaştığınız tweet'leri görebilir, yanıtlayabilir ve bunlarla etkileşim kurabilir. Çevre'nizdeki kullanıcılar, gruba gönderilen tweet'lerin altında yeşil bir rozet görecek."

Kullanıcıları bir Twitter Çevresi'ne eklediğinizde veya çıkardığınızda kullanıcılar hiçbir bildirim almayacak. Ayrıca Twitter, kullanıcıların bir Çevre'den ayrılmasına izin vermiyor, bu nedenle bir parçası olmaktan vazgeçmeniz durumunda dâhil olduğunuz Twitter Çevresi'ni oluşturan kişiyi engellemeniz gerekiyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.