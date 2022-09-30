Twitter İlk Düzenlenmiş Tweet'ini Paylaştı

Twitter, tweet'lerini düzenleyebilmeleri için kullanıcıların yıllardır süren isteğine nihayet karşılık verdi ve tweet düzenleme özelliği üzerinde bir süredir çalışıyor. Platform ilk düzenlenmiş tweet'ini de yayınladı ve bu, çok istenen düzenleme seçeneğinin nihayet kullanıma sunulmak üzere olduğu anlamına geliyor.

Twitter, düzenleme seçeneği için henüz somut bir çıkış tarihi açıklamamış olsa da en son düzenlenen tweet bize bunun nasıl çalışacağı hakkında bir fikir veriyor.

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022

Özellik İlk Olarak Twitter Blue Abonelerine Sunulacak

Yukarıdaki test tweet'inde gösterildiği gibi düzenlenen bir tweet'in altında "Son Düzenleme" saatini ve tarihini göreceğiz. Kullanıcılar buna tıklayabilir ve önceki tüm sürümleriyle birlikte tweet'in tüm düzenleme geçmişini görebilir.

Yeni özelliğin kaç düzenlemeye izin vereceği ve sürüm değişikliklerini ne ölçüde izleyeceği henüz belli değil. Ayrıca kullanıcıların tweetlerinin düzenleme geçmişini gizleyip gizleyemeyeceklerini de bilmiyoruz.

Düzenleme seçeneği kullanıma sunulduğunda ilk olarak Twitter Blue aboneleri tarafından kullanılabilir hâle gelecek. Twitter Blue, abonesi olduğu kullanıcılara premium özelliklere özel erişim sağlayan aylık bir abonelik hizmetidir. Hizmet şu anda yalnızca birkaç ülkede mevcut olduğundan, tweet'i düzenle seçeneğine başlangıçta isteyen herkes erişemeyecek.