Twitter İlk Düzenlenmiş Tweet'ini Paylaştı

Twitter, tweet'lerini düzenleyebilmeleri için kullanıcıların yıllardır süren isteğine nihayet karşılık verdi ve tweet düzenleme özelliği üzerinde bir süredir çalışıyor. Platform ilk düzenlenmiş tweet'ini de yayınladı ve bu, çok istenen düzenleme seçeneğinin nihayet kullanıma sunulmak üzere olduğu anlamına geliyor.

Twitter, düzenleme seçeneği için henüz somut bir çıkış tarihi açıklamamış olsa da en son düzenlenen tweet bize bunun nasıl çalışacağı hakkında bir fikir veriyor.

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes