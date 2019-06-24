Photoshop Yerine Kullanılabilecek En İyi 5 Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Aracı

Adobe Photoshop, fotoğraf düzenleme araçlarının kralı olarak biliniyor ama Adobe Photoshop’u kullanabilmek için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Fotoğraf düzenleme işlemleriniz için Adobe Photoshop kullanmak zorunda hissediyorsanız, Photoshop yerine kullanılabilecek en iyi 5 ücretsiz fotoğraf düzenleme aracını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Pixlr, PicMonkey, SumoPaint ve diğer popüler fotoğraf düzenleme araçlarından bahsetmiyoruz. Bunlar, daha çok her insanın fotoğraflara belli başlı efektler eklemesini, fotoğrafları istediği şekilde düzenlemesini basitleştiren daha küçük çaplı fotoğraf düzenleme araçlarıdır.

Photopea isimli bu aracı kullandıktan sonra Pixlr, SumoPaint ve daha nicesi aklınızın ucundan dahi geçmeyecektir çünkü bir kez kullandıktan sonra muhtemelen geri dönmek istemeyeceksinizdir. Photopea, Photoshop’a en yakın deneyimi yaşamanızı sağlar.

Photopea, Photoshop’a oldukça benzer bir arayüze sahiptir ve bu yüzden alışma sürecinde pek zorluk çekmeyeceksinizdir. Herhangi bir özelliği nasıl kullanacağınızı öğrenebileceğiniz detaylı ipuçları vardır. Katmanlar, klonlama, filtreler vb. Tüm popüler Photoshop özelliklerini bu araç sayesinde kullanabilirsiniz. Bir PSD dosyasını açabilir ya da bir görüntüyü PSD olarak kaydedebilirsiniz.

Photopea’nın en iyi yanı, tüm işlemlerini çevrimdışı bir şekilde gerçekleştirmesidir. Bu yüzden fotoğraflarınız hiçbir zaman kaydedilmez. Bunun, çevrimiçi çalışmadan daha hızlı olmasının yanı sıra verilerinizin korunmasını da sağladığını unutmayın.

Son derece mükemmel ve basit bir fotoğraf düzenleme aracı olan Mara, piyasaya sürüldüğün ilk günden beri çoğu insanın dikkatini çekmiştir. Herhangi bir görseli düzenlemek için kullanabileceğiniz bir sürü ücretsiz filtre ve aracı bulabilirsiniz. Görselleri masaüstünüzden, bir URL vasıtasıyla ya da bulut sürücünüzden yükleyebilirsiniz.

Remove BG, herhangi bir fotoğrafın arka planını tek bir dokunuşunuz ile kaldırır. Fotoğrafın arka planını yok etmeye başlamak için tek yapmanız gereken fotoğrafı yüklemektir. Arka planı kaldırılan fotoğrafın arka planına düz bir renk ya da istediğiniz bir görseli ekleyebilirsiniz. Görsel eklemek için Remove BG’de bulunan ücretsiz görsellerden birini ekleyebilir veya dilediğiniz görseli Remove BG’ye yükleyebilirsiniz.

Photoshop ile bir dizi görüntüyü en hızlı şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz. Image Toolbox da tam olarak bunu yapmanıza imkan sağlıyor. Çevrimiçi bir şekilde fotoğrafları yeniden boyutlandırmak için Image Toolbox’u kontrol edebilirsiniz.

Image Toolbox, yeniden boyutlandırılan fotoğrafı isteğinize bağlı olarak JPEG veya PNG olarak kaydedebilir. Kaydedilen fotoğrafların kalitesini de belirleyebilirsiniz.

Photoshop araçlarını kullanarak tek bir tıklama ile farklı sosyal medya kullanımları için görüntünün birkaç farklı boyuta dönüşmesini sağlayabilirsiniz ancak bu, tam olarak bir Photoshop özelliği sayılmaz. Promo Social Media Image Resizer kullanarak herhangi bir görüntüyü sosyal medya boyutlarını baz alarak yeniden boyutlandırabilirsiniz.