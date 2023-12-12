Pixel Watch 2 Güvenlik Özellikleri Nasıl Kullanılır?

Google, Pixel Watch 2 isimli akıllı saatle birlikte alışılmışın dışına çıkarak geleneksel acil SOS özelliklerinden farklı olarak güvenlik özelliklerini tanıttı. Pixel Watch 2 güvenlik özellikleri, “Güvenlik Sinyali” ve “Güvenlik Kontrolü” şeklinde isimlendirilebilir.

Güvenlik Sinyali, akıllı saatte aktif LTE olmaksızın SOS özelliklerinin kullanılmasına olanak tanıyor. Güvenlik Kontrolündeyse kullanıcılar gidecekleri yere varamazlarsa, daha önce belirlenen acil durumlarda iletişime geçilecek kişilerin konuma göre uyarılması sağlanıyor.

Pixel Watch 2 Güvenlik Sinyalini Ayarlama

Pixel Watch 2 güvenlik özellikleri içerisinde yer alan Güvenlik Sinyalinin kullanılabilmesi için Fitbit Premium hesabına sahip olmak gerekiyor. Güvenlik Sinyali, acil SOS özelliklerini içeriyor. Kullanıcının telefonu yanında olmadığı zamanlarda acil durumda iletişime geçilecek kişilerden gelen aramalar;

Acil Durum Paylaşımı,

Düşme Algılama,

Acil SOS,

Güvenlik Kontrolü alanlarına erişim sağlar.

LTE isimli yüksek hızlı kablosuz veri aktarım standardında olduğu gibi telefonsuz arama yapılması ve alınmasına izin vermiyor. Aynı zamanda böyle bir durumda internete de erişim imkansızdır. Fakat bu durum sadece kişisel ve acil durum özellikleri için geçerlidir.

Pixel Watch 2’de Güvenlik Sinyali şu şekilde kullanılır;

Telefon üzerinden “Google Pixel Watch” uygulaması açılır.

“Ayarlar” kısmından “Güvenlik Sinyali” ve “Güvenlik Acil Durum” seçilir.

Eğer ihtiyaç duyulursa Fitbit hesabından oturum açılır.

En son adımda güvenlik Sinyali etkin hale getirilir.

Güvenlik Sinyali etkinleştirildikten sonra cihazın yeniden başlatılması gerekiyor. Yukarıdaki adımların ardından kişilerle paylaşılması için saat üzerinde telefon numarası paylaşılır.

Pixel Watch uygulamasına “Güvenlik ve Acil Durum > Güvenlik Sinyali” üzerinden de erişilebilir. Bu işlemlerin ardından Güvenlik Sinyali simgesiyle özelliğin aktifleştirildiğine dair ekrana bildirim düşer.

Pixel Watch 2 Güvenlik Kontrolünü Aktifleştirme

Pixel Watch 2 güvenlik özellikleri arasında yer alan “Güvenlik Kontrolü” otomatik zamanlayıcı olarak kullanılmıyor. Kullanıcı gerek gördüğünde Güvenlik Kontrolünü aktif hale getirebilir.

Pixel Watch 2 kullanıcısı, ailesinin ve arkadaşlarının konumunu bilmesini isterse bu özelliği etkinleştirebilir. Güvenlik Kontrolü özelliğinin aktifleştirilmesi için kullanıcı, zamanlayıcıyı açar.

Zamanlayıcının süresi dolduğunda Güvenlik Kontrolü, kullanıcıdan iyi olduğunu onaylamasını ister. Ayrıca konumunu paylaşıp paylaşmayacağını ve acil servislerle iletişime geçmeyeceğini sorar.

Eğer kullanıcıdan yanıt almazsa gerçek zamanlı durum ve konumunu daha önce belirlenen acil durum kişileriyle paylaşır.

Güvenlik Kontrolünün aktifleştirilmesi için şu adımlar takip edilmelidir;