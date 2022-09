En İyi PUBG Benzeri Oyunlar - 2022

Sinema

HBO, House of the Dragon'un İlk Bölümünü YouTube'a Yükledi

Geçtiğimiz ay çıktığından beri milyonlarca kişinin takip ettiği Game of Thrones evreninde geçen yeni dizi House of the Dragon'un ilk bölümü, YouTube üzerinde ücretsiz bir şekilde yayınlandı.