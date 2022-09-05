En İyi PUBG Benzeri Oyunlar - 2022

PUBG benzeri oyunlar oynamak isteyen oyuncular için geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu yazıda PUBG: Battlegrounds yerine oynayabileceğiniz birbirinden başarılı video oyunlarını bir arada topladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve yeni oyunlar keşfedebilirsiniz.

Battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG, 2017 yılının aralık ayında piyasaya sürüldü. Kısa süre içerisinde dünya çapında çok büyük bir popülerlik elde eden PUBG'nin ardından battle royale oyunları sayısında önemli bir artış gerçekleşti.

PUBG: Battlegrounds'ı oynamaktan sıkılan ve bu nedenden ötürü PUBG tarzı oyunlar arayan oyuncular için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan oyunlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

PUBG Benzeri Oyunlar Listesi

Fortnite

Call of Duty: Warzone

Apex Legends

Darwin Project

Ring of Elysium

Z1 Battle Royale

Fall Guys Ultimate Knockout

Yukarıda PUBG gibi oyunlar listesi yer alıyor. Listede bulunan oyunların detaylarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fortnite

Epic Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Fortnite, 2017 yılında çıktı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, başarılı oynanış sistemi ile dikkat çekiyor.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapımda 100 oyuncu mücadele ediyor. Oyundaki amaç ise hayatta kalan son kişi olmaya çalışmak. Bu, kulağa her ne kadar kolay gibi gelse de hayatta kalabilmek için oyun içerisinde büyük bir çaba sarf etmeniz ve çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Oyunun PC ve mobil dahil olmak üzere birçok sürümü bulunuyor. Bu sayede oyun oynamak için hangi cihazı tercih ediyorsanız o cihaz üzerinden oynayabilirsiniz.

Call of Duty: Warzone

PUBG tarzı oyunlar listesinin en dikkat çeken oyunlarından bir diğeri ise Call of Duty: Warzone'dur. 2020 yılında ücretsiz olarak sunulan oyun, çıktığı dönemde çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Öyle ki Warzone ilk dört günde 15 milyondan fazla indirilmişti.

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran oyunda bir harita üzerinde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Hayatta kalmayı başaran son kişi ise maçın kazananı oluyor. IW engine oyun motoru ile geliştirilen oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Apex Legends

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, 2020 yılının kasım ayında ücretsiz olarak sunuldu. Çıktıktan kısa süre sonra 10 milyondan fazla indirme sayısına erişerek büyük bir başarının altına imza atan oyun, Titanfall ile aynı evrende geçiyor.

Yayıncılığını Electronic Arts şirketinin üstlendiği oyunda Fade, Bangalore, Bloodhound dahil olmak üzere pek çok karakter ve her karakterin kendine has bazı özellikleri bulunuyor. Bu, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.

Eğer battle royale türündeki yapımı daha önce oynamadıysanız Apex Legends rehberi yazımıza göz atabilir ve oyun hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Darwin Project

Kanada merkezli Scavengers Studio tarafından geliştirilen ve yayımlanan Darwin Project, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi ile dikkat çekiyor. Hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığınız oyun, atmosferi de çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. 10 kişinin mücadele ettiği eğlenceli yapımda vuruş hissiyatı da yeterli seviyede.

Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen 2020 yapımı Darwin Project isimli video oyununu ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Ring of Elysium

Aurora Studio tarafından geliştirilen Ring of Elysium, 2018 yılının eylül ayında çıktı. Ücretsiz olarak sunulan video oyunu, çoğu oyuncu tarafından beğenildi. Yayıncılığını TCH Scarlet Limited'ın üstlendiği oyunda hayatta kalmaya çalışmanız ve helikopter ile kaçmanız gerekiyor.

PUBG gibi oyunlar listesinin beşinci sırasında yer alan Ring of Elysium'da haritayı motosiklet ya da bisiklet gibi araçlar ile gezebilirsiniz. Drone'ların da yer aldığı yapımda kanca da bulunuyor. Kanca sistemi ile bir noktaya pratik bir şekilde erişebilirsiniz.

Z1 Battle Royale

H1Z1 ilk olarak 2015 yılının ocak ayında piyasaya sürüldü. Oyun ilk çıktığı dönemde bir harita üzerinde hem zombiler hem de diğer oyuncular ile mücadele etmeniz gerekiyordu. Yani battle royale türünde bir oyun yapısı bulunmuyordu.

Oyunun daha sonra ismi Z1 Battle Royale şeklinde değiştirildi ve isminden de anlaşılacağı üzere battle royale oyununa dönüştürüldü. Daybreak Game Company tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Fall Guys Ultimate Knockout

2020 yılının temmuz ayında piyasaya sürülen Fall Guys Ultimate Knockout, Mediatonic tarafından Unity oyun motoru ile geliştirildi. Yayıncılığını Devolver Digital Games üstlendiği video oyunu ilk 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla satarak büyük bir başarının altına imza atmıştı.

Çeşitli engellerin yer aldığı bir parkur üzerinde çok sayıda oyuncunun mücadele ettiği yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken oyunda çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor.

Bu yazıda PUBG benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantısına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi savaş oyunları listemize de göz atabilirsiniz.