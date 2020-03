Android İçin En İyi 5 Battle Royale Oyunu (2020)

Battle Royale temalı oyunlar, modern akıllı telefon oyuncularının son trendidir. Akıllı telefonlarda PUBG Mobile ve Fortnite ile birlikte battle royale temalı oyunlar popüler hale geldi. Hemen hemen herkesin oynadığı battle royale temalı oyunların en iyi tarafı ise çok iyi bir donanıma sahip akıllı telefonlara gereksinim duymamasıdır. Bu yazıda, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için en iyi 5 battle royale oyununu derledik. İşte, 2020’de Android için en iyi 5 battle royale oyunu!

1. PUBG Mobile

Tüm dünyada oldukça popüler olan PUBG Mobile, battle royale temalı oyunların popüler hale gelmesinde çok etkili oldu. PUBG Mobile’da diğer battle royale temalı oyunlarda olduğu gibi hayatta kalmayı başaran son kişi olmaya çalışıyoruz. 100 kişinin uçaktan bir adaya atlayarak hayatta kalmaya çalıştığı PUBG Mobile’da mikrofon aracılığıyla oyun içerisinde sesli iletişim kurabilirsiniz. PUBG Mobile’ın oyun mantığı her ne kadar kolay gibi görünse de hayatta kalan son kişi olabilmek pek kolay değildir. Bu sebepten dolayı oyun içerisinde bazı stratejiler yapmalısınız.

2. Garena Free Fire

Garena Free Fire, PUBG veya Fortnite'dan çok daha önce piyasaya sürülen battle royale temalı bir oyundur. Garena Free Fire’da amaç, hayatta kalan son kişi olabilmektir. Garena Free Fire’da bazı kısıtlamalar veya kurallar bulunuyor. Örneğin, oyuncu, sağlığı ve stoklarını kaybetmemek için oyun bölgesinde kalmalıdır. Garena Free Fire’da her maç yaklaşık 10 dakika sürüyor. Garena Free Fire’ı ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla 4 kişilik bir takım halinde oynayabilirsiniz. Garena Free Fire, diğer oyuncularla iletişim kurmak için oyun içi sohbet sunuyor.

3. Fortnite

Fortnite, birçok yönden PUBG’ye benziyor. Fortnite, PUBG’den farklı olarak yapılar inşa etmenize olanak tanıyor. Fortnite, yavaş bir internet bağlantısıyla bile oldukça iyi seviye oynanabilir. Fortnite, eğlenceli ve renkli temasıyla tamamen farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Ne yazık ki Fortnite, resmi Android uygulama mağazası Google Play Store’da mevcut değil. Bu sebepten dolayı Fortnite’ı oynayabilmek için resmî web sitesinden indirmeniz gerekiyor.

4. Rules Of Survival

Modern zamanda geçen battle royale oyunlarından hoşlanmıyorsanız kesinlikle Rules Of Survival’ı çok seveceksiniz. Rules Of Survival, oyun mağazasındaki en eski ve başarılı çok oyunculu battle royale oyunlarından biridir. Rules Of Survival’da dünyanın her yerinden 300 farklı oyuncuya karşı mücadele edeceksiniz.

5. Pixel's Unknown Battle Ground

Roblox veya Minecraft tipi grafiklere sahip oyunları seviyorsanız Pixel's Unknown Battle Ground’ı çok seveceksiniz. Pixel's Unknown Battle Ground, oyuncularla savaştığınız bir FRP aksiyon shooter oyunudur. Pixel's Unknown Battle Ground’ın en iyi tarafı çok iyi bir donanım istememesidir. Bu sayede orta düzey bir akıllı telefonda bile rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Pixel's Unknown Battle Ground’da tek amaç, silah bulmak ve karşınıza çıkan düşmanları yok etmektir.