Realme Pad 2 Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu olarak nitelendirilen Realme Pad 2, 19 Temmuz'da resmi olarak tanıtıldı. 26 Temmuz'da ön siparişe sunulacak olan Realme Pad 2, 1 Ağustos itibariyle de raflarda yerini alacak. Fiyat performans odaklı olarak ürünler geliştiren Realme’nin yeni tableti, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Realme Pad 2 özellikleri neler?

Realme Pad 2 Özellikleri

RAM: 6/8 GB

Ekran: 11.5 inç, 120 Hz, LCD ve 2K

İşletim Sistemi: Android 13 (Realme UI 4.0)

Arka Kamera: 8 MP

İşlemci: MediaTek Helio G99

Pil: 8.3600 mAh (33W şarj)

Depolama: MicroSD kart destekli- 128/256 GB

Ön Kamera: 8 MP

Bağlantı: USB Type-C, 4G LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Yan tarafında parmak izi tarayıcısı bulunan Realme Pad 2, Dolby Atmos desteklidir. 4 tane hoparlörden oluşan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Depolaması microSD ile genişletilebilen Realme Pad 2, 33W SuperVOOC şarjlıdır.

Realme Pad 2’nin arkasında dairesel tasarımdan oluşan kamera kurulumu yer alıyor. Kamera kurulumunun olduğu yerdeyse yapay zeka destekli 8 MP çözünürlüklü kamera vardır. Realme’nin yeni tableti, 17 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı da sunuyor.

Realme Pad 2’nin 11.5 inç boyutlu ekranı, 2K çözünürlüğe sahiptir. IPS yapısıyla tasarlanan tabletin ekranı; 120 Hz uyarlanabilir tazeleme oranı, DC karartma, 1.07 milyar renk üretme ve 450 nit parlaklık değeri sunuyor. Aynı zamanda kullanıcılarına orta kalınlıkta, çerçeveli selfie kamerasıyla da mükemmel deneyim sunuyor.

Realme Pad 2 Fiyatı

Realme Pad 2, açık yeşil ve koyu gri renk seçeneklerinden oluşuyor. LTE bağlantı desteği sunan cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tablet ilk olarak Hindistan’daki kullanıcılarına sunulacak.

Realme Pad 2’nin 8 GB + 256 GB modelinin fiyatı 280 dolar, 6 GB + 128 GB versiyonunun fiyatıysa 245 dolar olarak belirlenmiştir.