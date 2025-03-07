REMATCH, çevrimiçi çok oyunculu futbol deneyimi sunan dinamik bir oyundur. Arkadaşlarınızla takım kurun ve aksiyona katılın.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sifu’nun yapan ekip Sloclap tarafından geliştirilen ve Sloclap ile Kepler Interactive tarafından yayınlanan REMATCH, futbol oyunlarına yenilikçi bir bakış açısı getiriyor. Oyuncular takım arkadaşlarıyla birlikte strateji oluşturarak rakip takımlara karşı mücadele ederler. Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan bu yapım oyunculara sahada daha derin bir kontrol ve etkileşim hissi sunar. Bu perspektif sayesinde, oyuncular topun hareketini ve oyunun akışını daha yakından deneyimleyebilirler.

Oyun, hızlı tempolu 5'e 5 maçlar üzerine kuruludur. Her oyuncu, takımındaki bir karakteri kontrol eder ve takım arkadaşlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak rakip takımı yenmeye çalışır. Bu dinamik oynanış, hem rekabetçi hem de eğlenceli bir deneyim sunar. Arkadaşlarınızla takım kurarak çevrimiçi maçlara katılabilir veya diğer oyuncularla eşleşerek yeteneklerinizi test edebilirsiniz.

REMATCH çevrimiçi eşli oyun ve Steam başarımları gibi özellikleri desteklemektedir. Ayrıca, oyun içi satın alımlar da mevcuttur. Kernel düzeyinde anti-hile sistemi olan Easy Anti-Cheat kullanmaktadır.

REMATCH İndir

REMATCH indirmeye henüz açılmadı. Oyunun Steam sayfasına giderek REMATCH’i istek listenize ekleyebilirsiniz.

REMATCH Sistem Gereksinimleri

REMATCH sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

