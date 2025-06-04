FC 25'in Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu Erken Erişimden Çıkıyor
EA Sports FC 25'in rakibi Football Heroes League isimli ücretsiz futbol oyununun erken erişimden ne zaman çıkacağı belli oldu. İşte detaylar!
EA Sports FC 25 alternatifi olan Football Heroes League'i oynayan oyuncuları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Eğlenceli oynanışa sahip futbol oyununun erken erişimden ne zaman çıkacağı belli oldu.
Football Heroes League Erken Erişimden Ne Zaman Çıkacak?
Run Games tarafından geliştirilen Football Heroes League 2 Mayıs 2025 tarihinde PC için erken erişime girmişti. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Heroes League'in erken erişim sürümü şu anda Steam ve Epic Games Store üzerinden indirilip oynanabiliyor.
Oyunun 16 Eylül 2025 tarihinde erken erişimden çıkacağı açıklandı. Ücretsiz futbol oyunu belirtilen tarihten itibaren Playstation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC üzerinden oynanabilecek.
Football Heroes League Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 with 6 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Football Heroes League Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 or Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i9-11900K or AMD Ryzen 7 5800X
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 with 8 GB VRAM or higher
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan