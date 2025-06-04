FC 25'in Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu Erken Erişimden Çıkıyor

EA Sports FC 25 alternatifi olan Football Heroes League'i oynayan oyuncuları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Eğlenceli oynanışa sahip futbol oyununun erken erişimden ne zaman çıkacağı belli oldu.

Football Heroes League Erken Erişimden Ne Zaman Çıkacak?

Run Games tarafından geliştirilen Football Heroes League 2 Mayıs 2025 tarihinde PC için erken erişime girmişti. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Heroes League'in erken erişim sürümü şu anda Steam ve Epic Games Store üzerinden indirilip oynanabiliyor.

Oyunun 16 Eylül 2025 tarihinde erken erişimden çıkacağı açıklandı. Ücretsiz futbol oyunu belirtilen tarihten itibaren Playstation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC üzerinden oynanabilecek.

Football Heroes League Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 with 6 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 with 6 GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Football Heroes League Önerilen Sistem Gereksinimleri