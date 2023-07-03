Rich Snippets Nedir? Nasıl Uygulanır?

SERP’te dikkat çeken ve daha fazla tıklanma sağlayan ‘Rich Snippets' sıradan web sitesi bağlantılarından ayrılarak daha zengin bir görünümle karşımıza çıkıyor. Bağlantıya tıklamadan çeşitli verilere ulaşmamızı sağlayan bu Snippet’ları kullanmak hem web sitesi sahipleri hem de okuyucu için çeşitli avantajlar sağlıyor.

Okuyucuların içerik hakkındaki temel bilgilere kısayoldan erişmesi, içeriğin kalitesi hakkında ipuçları veriyor. Daha güvenilir bir bağlantı görünümünün inşa edilmesini sağlayan rich snippets, kullanıcılar tarafından daha çok tıklandığı için web sitesine de organik bir trafik çekmeyi başarıyor.

Rich Snippets Nedir?

SERP adı verilen arama motoru sonuçlarının sıralandığı listelerde yer alan her bir bağlantı ‘snippet’ olarak isimlendiriliyor. Snippet’lardan bazıları detaylı verilerle işlenirken bazılarının ise altında herhangi bir açıklama ve detay yer almıyor.

Ekstra verilerle işlenen ‘snippet’ler diğerlerinden ayrılıp ‘Rich Snippets’ olarak isimlendiriliyor. Kullanıcı yorumları, puanlamaları, içeriğe dair detaylar (süre, hız, performans, stok sayısı gibi) snippet’ları zenginleştiren alt açıklamalar olarak karşımıza çıkabiliyor.

Bazı snippetlar ise arama sayfasının en üst kısmında öne çıkan snippet olarak listeleniyor. Snippet’ların öne çıkma durumunu dolayısıyla da tıklanma sayısını etkileyen başlıca unsurlardan birisi içerik kalitesi oluyor.

Normal snippetlar’da bulunan öğeleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Başlık

Açıklama

Tarih (her snippet’ta yazmayabiliyor)

URL

Zengin snippetlarda ise aşağıdakilerden birkaçı aynı anda yer alabiliyor:

URL

Başlık

Tarih

Açıklama

Ürün incelemesi

Ürün açıklaması

Web sitesi adı ve simgesi

Puan

Fiyat ve diğer özellikler

Fotoğraf

Rich Snippets Nasıl Uygulanır?

Öncelikle web sitenizin HTML alt yapısının rich snippets’a uygun olması gerekiyor. Yapılandırılmış verileri hazır hale getirdiğinizde Google’ın sizi zengin sonuçlarda gösterme olasılığı artıyor. Bu verilere sahip olmanız tek başına yeterli olmadığı için şu noktalara da dikkat etmek gerekiyor:

Doğru snippet türünü seçmeniz gerekiyor (Makale, kitap, Carousel, veri kümesi, doğruluk kontrolü, işletme, logo, canlı yayın, yemek tarifi, inceleme snippet’ı gibi.)

Doğru snippet türünü belirlemek için tarayıcınızın (Google, Bing) desteklediği türler listesine göz atmakla başlayabilirsiniz.

Ardından web siteniz için ideal özellikleri keşfedip uygulamanız gerekiyor. İçerik haritası, makale, görsel gibi özelliklerden hangilerini kullanabileceğinize dair Google’ın sunduğu yönergelere bakabilirsiniz.

Arama Galerisi’ne göz atarak içeriğinize uygun türlere hitap eden ihtiyaçları belirleyebilirsiniz. Zorunlu alanları kodlamaya dahil ederek zengin snippet’larda gözükme olasılığınızı artırabilirsiniz.

Komut dosyasını önerileri izleyerek yazıp yazmış olduğunuz kodları yapılandırılmış veri test aracı ile test edebilirsiniz.

Komut dosyalarını WEB sitenizin ilgili sayfalarına ekleyerek zengin snippet oluşumunu gerçekleştirebilirsiniz.

Oluşturulan zengin snippet’ların performansını izlemek için ise ‘Google Arama Konsolu’nda gösterilen hataları kontrol edip, varsa hataları gidereblirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Rich Snippets kavramı bazı kullanıcıların kafasında çeşitli soruların oluşmasına neden olabiliyor. İşte, Rich Snippets hakkında sıkça sorulan sorulardan bazıları:

1. Öne Çıkan Snippet Ne Demek?

Öne çıkan snippet, Google gibi arama motorlarında bir arama yaptığınızda en üst kısımda diğer sonuçlardan ayrılarak öne çıkartılan snippet’lardır. Özellikle soru şeklinde bir arama yaptığınızda bu soruya cevap veren, liste şeklindeki içerikler olarak karşınıza çıkabilir.

2. SEO Keywords Nasıl Olmalı?

SEO Keywords içeriğin konusuna ve kelime sayısına uyumlu olarak kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler gereğinden fazla kullanıldığında içeriğin kalitesinin düşmesine neden olarak rich snippets oluşturmanızı engelleyebilir. İçerikteki kelime sayısının %2.5 – 3’ü oranında anatar kelime kullanımı SEO açısından avantaj sağlar.

3. Yorum Snippet Nedir?

Bir web sitesindeki yorum ve puanlamalara ait bilgileri içeren, sıradan bir snippet’a bu bilgilerin işlendiği ‘rich snippet’lardır.