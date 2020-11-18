Salon Randevu Uygulamasıyla Sıra Beklemeye Son!

Koronavirüs salgını nedeniyle kuaförler, berberler, güzellik-estetik-masaj salonları ve daha birçok işletme, artık randevulu sistem ile çalışmak zorunda. Salon Randevu, bu dönemde online randevu sistemine geçiş yapmak zorunda kalan işletmelere özel en gelişmiş ve pratik kullanım sağlayan randevu ve yönetim sistemi olarak öne çıkıyor. Sunduğu özelliklerin yanında, hem mobil uygulama hem de web üzerinden yönetime izin veren Salon Randevu, kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Randevu ve Yönetim Programı Salon Randevu Nasıl Çalışıyor?

Ülkemizde Mart ayıyla etkisini hissettiren büyük salgın hala devam ederken, işletmeler bazı önlemler almak durumunda kalmışlardı. Alınan önlemlerle işletmelerin çalışma saatleri değişmekle kalmadı; çalışma şekilleri de değişti. Artık kuaförler, güzellik salonları, SPA merkezleri, berberler, diyetisyenler ve daha birçok yer, müşterilerini online randevu ile kabul etmeye başladılar. Müşteriler için randevu almak oldukça kolayken, işletmeler için online randevu problemi beraberinde getirdi.

Online bir sistemde randevuları almak, müşteri takibini yapmak, çalışanların primlerini ayarlamak, stokları takip etmek gibi birçok farklı iş, aynı anda yapılmak durumunda kalınıyor. Bu noktada güzellik, bakım, sağlık merkezleri için hızlı, kolay, pratik bir işletme yönetim sistemi olan Salon Randevu gibi uygulamalar önem kazanıyor. Salon Randevu, başta da belirttiğimiz gibi mobil uygulama ve bilgisayar üzerinden kullanılabilen bir randevu ve yönetim sistemi. Kuaför ve güzellik merkezleri için online randevu yönetim, müşteri takip, adisyon, muhasebe, prim, stok takip yazılımı olarak öne çıkan Salon Randevu, birçok kuaför, estetik ve güzellik, bakım merkezi, diyetisyenin tercihi. Peki, Salon Randevu neden en çok tercih edilen kuaför - güzellik merkezi programı? Uygulamanın özellikleri neler?

Randevu Takibi:

Salon Randevu uygulamasında müşterler sadece randevu almakla kalmıyor, ayrıca işletmeler randevuları online takip edip, SMS mesajı ile hatırlatma ve bilgilendirme yapabiliyorlar. Randevu hatırlatma ve anket mesajları sayesinde müşteri memnuniyetinizi artırabileceğiniz gibi müşteri kaybını da engelleyebiliyorsunuz.

Gelişmiş SMS Gönderimi ve Risk Grupları Analizi:

Benzer uygulamalardan farklı olarak Salon Randevu, çok gelişmiş raporlamalar sunuyor. Böylece istediğiniz tür ve risk gruplarına göre müşterilerinize SMS ile hatırlama yapabiliyorsunuz. Yine benzer gelişmiş raporlama detayları ile kampanya mesajları da gönderebiliyorsunuz.

İşletme Sayfası:

Müşterilerinizle Instagram veya WhatsApp üzerinden paylaşacağınız işletme linki ile salonunuzdan randevu alabiliyor. Ardından kolayca işlem türü, tarih ve personel seçimi yapabiliyorsunuz. Randevu onaylandıktan sonra ise SMS ile otomatik bilgilendirme müşterinize ulaşıyor.

Adisyon Yönetimi, Ürün ve Paket Satışı:

Adisyonlarınızı sistem üzerinden yönetirken, işlem ve ürün satışlarınızı tek bir yerden takip edebiliyorsunuz. Gelir ve giderinizi kayıt altına alıp, en gelişmiş paket yönetim seçenekleri ile seanslı satışlarınızı kolayca gözlemleme şansı yakalıyorsunuz.

Müşteri Puan Sistemi:

Randevuların tamamlanmasının ardından müşteriler işletmenin belirlediği oranda puanlar kazanıyor. Bu puanlar indirim olarak bir sonraki hizmetlerde kullandırılabiliyor.

Müşteri Memnuniyet Analizi

Randevu sonrasında gönderilen otomatik müşteri memnuniyeti anketi ile hem işletmeniz hem de personeliniz hakkında değerlendirme alabiliyor, bunları raporlayabiliyorsunuz.

Gelişmiş Muhasebe:

İşletmenizin tüm gelir–gider, alacak ve borç takibini Salon Randevu’yla kolayca yapabiliyorsunuz. Kağıt kalem yerine, grafik destekli raporlama ile aylık veya haftalık raporlama sayesinde kazanç durumunuzu takip edebiliyorsunuz.

Gelişmiş Raporlama:

İhtiyacınız olan tüm raporları Salon Randevu uygulamasında bulacaksınız. Müşteri , personel, işlem veya ürün bazlı gelir ve giderlerinizi tarih aralıkları ile raporlayabilirsiniz.

Salon Randevu uygulaması web sürümü ana ekran görünümü

İşletmenizi Mobil ve Webden Yönetin

Salon Randevu’nun hem mobil hem de web üzerinden kullanılabilir olduğundan bahsetmiştik. SalonRandevu uygulamasında şu özellikleri kullanabilirsiniz:

Muhasebe: Gelir ve giderleriniz tarih, açıklama, müşteri ismi, ilgilenen personel gibi bilgilerle birlikte kaydedildikten sonra istemeniz halinde günlük veya aylık olarak raporlanabilir. Müşteri İşlemleri: Müşteri listesi oluşturabilirsiniz, salonunuzun adı ile profesyonel olarak toplu SMS gönderebilir, müşterileri borçlandırabilir veya notlar yazabilirsiniz. Anket Sistemi: Randevuların ardından müşterinize anket gönderebilir verdiğiniz hizmeti değerlendirmesini sağlayabilirsiniz. Randevu Hatırlatma: Randevudan 1 gün önce veya saatler öncesinden müşterilerinize, randevu saatini belirten bir hatırlatma mesajı gönderilir. Mobil Randevu: Müşterileriniz mobil uygulama üzerinden randevularını alabilir ve bu randevular SMS olarak salona bildirilir. Zaman kaybına, salonda beklemeye son! Personel İşlemleri: Her personel için ayrı çalışma saatleri belirleyebilir ve personele yapılan ödemeleri kayıt edebilirsiniz. Prim Sistemi: Personeli sisteme kaydederken belirlediğiniz prim oranında personeller her bir satıştan prim kazanabilir ve bunu prim listesini takip edebilir. Risk Listesi: Bir süredir sizden randevu almamış müşterileri raporlayabilir ve sadece bu müşterilere kampanya uygulayabilirsiniz. Müşteri kaybı olmaması için önlem alın.

Salon Randevu mobil uygulama görünümü

Hemen yukarıda gördüğünüz ekranların nasıl çalıştığı ve sistemin nasıl uygulandığını ise hemen aşağıda yer alan videoda daha ayrıntılı şekilde görmeniz mümkün.

Salon Randevu güzellik merkezi programı bulut üzerinden de hizmet vermektedir; herhangi bir web tarayıcı üzerinden web panele giriş yapabilirsiniz. Bilgisayardan giriş yaparsanız aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

Randevu Yönetimi: İstediğiniz tarih ve saatte randevu oluşturabilir, mobil uygulama veya işletme paneli üzerinden gelen randevuları onaylayabilirsiniz. Adisyon Yönetimi: Müşterinizin istediği tüm işlemler için adisyon tutabilirsiniz. Adisyon yönetimi, hesaplarınızda karışıklık olmasını önler. SMS Yönetimi: Kişiye özel veya toplu olarak; duyuru, randevu hatırlatma, kampanya detayları gibi bilgileri müşterinize iletebilirsiniz. Hizmet Yönetimi: İşletmenizin sunduğu hizmetleri kayıt edebilir, çalışanlarınızın bu hizmetten ne kadar prim kazanacağınızı belirleyebilirsiniz. Çalışan Yönetimi: Dilediğiniz kadar çalışan ekleyebilirsiniz. Çalışanlarınızın ünvanını belirleyebilir, sabit prim yüzdesi tanımlayabilir, sunduğu hizmetleri ve iletişim bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Muhasebe Yönetimi: Müşterilerinizin borç durumlarını görüntüleyebilir, çalışanlarınızın prim birikimlerini görebilir, giderlerinizi ekleyerek işletmenizin gelir gider dökümüne rahatlıkla erişebilirsiniz. Müşteri Yönetimi: İşletmenize yeni müşteri ekleyebilir, bilgilerini muhafaza edebilirsiniz. Müşterinizin size borcu olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Salon Randevu ile Üç Adımda Randevu Alın

Salon Randevu ile sadece üç adımda randevu alabilirsiniz:

Size özel tanımlanan İşletme Profili sayfanıza giren müşteriniz çalışanı seçer, yaptırmak istediği işlemi ve uygun tarih/saati seçer.

SMS ile randevu alındığına dair bilgilendirme yapılır. Online panelinizden randevuyu onaylarsınız. Müşterinize otomatik mesaj gider.

Müşterinizin Salon Randevusu seçilen saat ve tarihten önce size otomatik olarak hatırlatılır.

Sistemi daha yakından görmek ve fiyat politikasını öğrenmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.