Salon Randevu uygulaması; güzellik merkezi, kuaför, berber, spa online randevu ve yönetim programıdır.

Erkan Calp - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Salon Randevu: Güzellik Merkezi Programı kuaför, spa ve berberler için online randevu sistemi ve yönetim yazılımı olarak öne çıkıyor.

Kuaför ve güzellik merkezleri için online randevu yönetim, müşteri takip, adisyon, muhasebe, prim, stok takip yazılımı Salon Randevu, hem mobil uygulama hem de bilgisayar üzerinden yönetim imkanı tanıyor.

Salon Randevu uygulamasını indirirerek randevu sistemi ile çalışan işletmelere özel en gelişmiş ve pratik imkanları keşfedebilirsiniz.

Salon Randevu İndir

Randevu Takibi : Müşterileriniz sadece randevu almakla kalmayıp, sizler de randevuları online takip edip SMS mesajı ile randevu hatırlatma ve bilgilendirmesi yapın. Randevu hatırlatma ve anket mesajları ile müşterileri memnuniyetini arttırın. Randevunun oluşmasından hemen sonra ve randevu saatinden önce müşterilerinize salon işletmesinin adı ile profesyonel bir şekilde SMS gönderimi yapılarak randevu hatırlatması yapılır.

: Müşterileriniz sadece randevu almakla kalmayıp, sizler de randevuları online takip edip SMS mesajı ile randevu hatırlatma ve bilgilendirmesi yapın. Randevu hatırlatma ve anket mesajları ile müşterileri memnuniyetini arttırın. Randevunun oluşmasından hemen sonra ve randevu saatinden önce müşterilerinize salon işletmesinin adı ile profesyonel bir şekilde SMS gönderimi yapılarak randevu hatırlatması yapılır. İleri Seviye SMS Gönderimi ve Risk Grupları Analizi : Sektördeki en gelişmiş raporlama ile istediğiniz tür ve risk grubundaki müşterinize SMS ile hatırlatma veya kampanya mesajları gönderin.

: Sektördeki en gelişmiş raporlama ile istediğiniz tür ve risk grubundaki müşterinize SMS ile hatırlatma veya kampanya mesajları gönderin. İşletme Sayfası : Müşterilerinizle Instagram veya WhatsApp üzerinden paylaşacağınız işletme linki ile müşterileriniz salonunuzdan randevu alsın. Kolayca işlem, tarih ve personel seçimi yapsın. Size sadece onaylamak kalsın. SMS mesaj ile otomatik bilgilendirme müşterinize ulaşsın.

: Müşterilerinizle Instagram veya WhatsApp üzerinden paylaşacağınız işletme linki ile müşterileriniz salonunuzdan randevu alsın. Kolayca işlem, tarih ve personel seçimi yapsın. Size sadece onaylamak kalsın. SMS mesaj ile otomatik bilgilendirme müşterinize ulaşsın. Adisyon Yönetimi, Ürün ve Paket Satışı : Adisyonlarınızı sistem üzerinden takip edi. İşlem ve ürün satışlarını tek bir yerden takip edin. Gelir ve giderinizi kayıt altına alın. En gelişmiş paket yönetim seçenekleri ile seanlı satışlarınızı kolayca takip edin.

: Adisyonlarınızı sistem üzerinden takip edi. İşlem ve ürün satışlarını tek bir yerden takip edin. Gelir ve giderinizi kayıt altına alın. En gelişmiş paket yönetim seçenekleri ile seanlı satışlarınızı kolayca takip edin. Müşteri Puan Sistemi : Randevuların tamamlanmasının ardından müşteriler işletmenin belirlediği oranda puanlar kazanır. Bu puanlar indirim olarak bir sonraki hizmetlerde kullanılabilir.

: Randevuların tamamlanmasının ardından müşteriler işletmenin belirlediği oranda puanlar kazanır. Bu puanlar indirim olarak bir sonraki hizmetlerde kullanılabilir. Müşteri Memnuniyet Analizi : Randevu sonrasında gönderilen otomatik müşteri memnuniyeti anketi ile hem işletmenizi hem de personeliniz hakkında değerlendirme alın ve raporlayın.

: Randevu sonrasında gönderilen otomatik müşteri memnuniyeti anketi ile hem işletmenizi hem de personeliniz hakkında değerlendirme alın ve raporlayın. Gelişmiş Muhasebe : İşletmenizin tüm gelir–gider, alacak ve borç takibini bizimle yapın. Kağıt kalem yerine artık grafik destekli raporlama ile aylık veya haftalık raporlama ile kazanç durumunuzu bizimle takip edin.

: İşletmenizin tüm gelir–gider, alacak ve borç takibini bizimle yapın. Kağıt kalem yerine artık grafik destekli raporlama ile aylık veya haftalık raporlama ile kazanç durumunuzu bizimle takip edin. Gelişmiş Raporlama : İhtiyacınız olan tüm raporları bizde bulacaksınız. Personel veya işlem bazlı, tarih aralıklı gelir gider raporlarınızı gözünüzün önüne serilsin.

: İhtiyacınız olan tüm raporları bizde bulacaksınız. Personel veya işlem bazlı, tarih aralıklı gelir gider raporlarınızı gözünüzün önüne serilsin. Ürün Stok Takibi: Stok takibinizi de bizim sistem üzerinden kolayca yapın, yarı yolda kalmayın. Adisyona ürün satışı ekleyin.

Salon Randevu programı çeşitli işletmeler için şu kolaylıkları sunar:

Kuaförler için:

Kuaför müşteri takip uygulaması olarak müşterilerinizin randevularını tek yerden takip edin. Randevu defteriniz dijital hale gelsin. Gelir gider ve aylık performans raporlarınızla işletmenizi kolayca yönetin.

Berberler için:

Berber randevu sistemi olarak profesyonel bir müşteri takip sisteminin yanında aynı zamanda adisyon, muhasebe personel prim işlemleriniz için de mükemmel bir program.

Güzellik Salonları için:

Güzellik merkezinizde adisyon açma ve çeşitli tahsilat seçenekleri işlemlerinizi uygulama üzerinden muhasebeleştirin. Ürün satışı ve stok takibi ile gelir-giderinizde yazılım ile gözden kaçan hiçbir şey kalmasın. Ay sonunda personel prim hesabınız tek tuşla raporlansın.

Spa Merkezleri için:

Müşteri randevu yazılımı ile tüm işletmelere olduğu gibi spa merkezleri için de profesyonel çözümler sunuyor. Personel bazlı randevu takvimi, randevu hatırlatma mesajları ve işlem sonrası müşteri memnuniyet anketleri ile işletmenizin kalitesi daha da yükselsin.

Diyetisyenler için:

Müşteri randevularınızı ve seanslarınızı takip edebilirsiniz, Müşterilerinize randevu öncesi aynı gün veya önceki günlerde randevu hatırlatma mesajları yollayın. Gelir ve giderinizi bizimle kolayca kayıt altına alın.