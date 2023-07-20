Salon Randevu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 543
- DOSYA BOYUTU 11.00 MB
- Üretici VATAN HABERLEŞME
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Salon Randevu uygulaması; güzellik merkezi, kuaför, berber, spa online randevu ve yönetim programıdır.
Salon Randevu: Güzellik Merkezi Programı kuaför, spa ve berberler için online randevu sistemi ve yönetim yazılımı olarak öne çıkıyor.
Kuaför ve güzellik merkezleri için online randevu yönetim, müşteri takip, adisyon, muhasebe, prim, stok takip yazılımı Salon Randevu, hem mobil uygulama hem de bilgisayar üzerinden yönetim imkanı tanıyor.
Salon Randevu uygulamasını indirirerek randevu sistemi ile çalışan işletmelere özel en gelişmiş ve pratik imkanları keşfedebilirsiniz.
Salon Randevu İndir
- Randevu Takibi: Müşterileriniz sadece randevu almakla kalmayıp, sizler de randevuları online takip edip SMS mesajı ile randevu hatırlatma ve bilgilendirmesi yapın. Randevu hatırlatma ve anket mesajları ile müşterileri memnuniyetini arttırın. Randevunun oluşmasından hemen sonra ve randevu saatinden önce müşterilerinize salon işletmesinin adı ile profesyonel bir şekilde SMS gönderimi yapılarak randevu hatırlatması yapılır.
- İleri Seviye SMS Gönderimi ve Risk Grupları Analizi: Sektördeki en gelişmiş raporlama ile istediğiniz tür ve risk grubundaki müşterinize SMS ile hatırlatma veya kampanya mesajları gönderin.
- İşletme Sayfası: Müşterilerinizle Instagram veya WhatsApp üzerinden paylaşacağınız işletme linki ile müşterileriniz salonunuzdan randevu alsın. Kolayca işlem, tarih ve personel seçimi yapsın. Size sadece onaylamak kalsın. SMS mesaj ile otomatik bilgilendirme müşterinize ulaşsın.
- Adisyon Yönetimi, Ürün ve Paket Satışı: Adisyonlarınızı sistem üzerinden takip edi. İşlem ve ürün satışlarını tek bir yerden takip edin. Gelir ve giderinizi kayıt altına alın. En gelişmiş paket yönetim seçenekleri ile seanlı satışlarınızı kolayca takip edin.
- Müşteri Puan Sistemi: Randevuların tamamlanmasının ardından müşteriler işletmenin belirlediği oranda puanlar kazanır. Bu puanlar indirim olarak bir sonraki hizmetlerde kullanılabilir.
- Müşteri Memnuniyet Analizi: Randevu sonrasında gönderilen otomatik müşteri memnuniyeti anketi ile hem işletmenizi hem de personeliniz hakkında değerlendirme alın ve raporlayın.
- Gelişmiş Muhasebe: İşletmenizin tüm gelir–gider, alacak ve borç takibini bizimle yapın. Kağıt kalem yerine artık grafik destekli raporlama ile aylık veya haftalık raporlama ile kazanç durumunuzu bizimle takip edin.
- Gelişmiş Raporlama: İhtiyacınız olan tüm raporları bizde bulacaksınız. Personel veya işlem bazlı, tarih aralıklı gelir gider raporlarınızı gözünüzün önüne serilsin.
- Ürün Stok Takibi: Stok takibinizi de bizim sistem üzerinden kolayca yapın, yarı yolda kalmayın. Adisyona ürün satışı ekleyin.
Salon Randevu programı çeşitli işletmeler için şu kolaylıkları sunar:
Kuaförler için:
Kuaför müşteri takip uygulaması olarak müşterilerinizin randevularını tek yerden takip edin. Randevu defteriniz dijital hale gelsin. Gelir gider ve aylık performans raporlarınızla işletmenizi kolayca yönetin.
Berberler için:
Berber randevu sistemi olarak profesyonel bir müşteri takip sisteminin yanında aynı zamanda adisyon, muhasebe personel prim işlemleriniz için de mükemmel bir program.
Güzellik Salonları için:
Güzellik merkezinizde adisyon açma ve çeşitli tahsilat seçenekleri işlemlerinizi uygulama üzerinden muhasebeleştirin. Ürün satışı ve stok takibi ile gelir-giderinizde yazılım ile gözden kaçan hiçbir şey kalmasın. Ay sonunda personel prim hesabınız tek tuşla raporlansın.
Spa Merkezleri için:
Müşteri randevu yazılımı ile tüm işletmelere olduğu gibi spa merkezleri için de profesyonel çözümler sunuyor. Personel bazlı randevu takvimi, randevu hatırlatma mesajları ve işlem sonrası müşteri memnuniyet anketleri ile işletmenizin kalitesi daha da yükselsin.
Diyetisyenler için:
Müşteri randevularınızı ve seanslarınızı takip edebilirsiniz, Müşterilerinize randevu öncesi aynı gün veya önceki günlerde randevu hatırlatma mesajları yollayın. Gelir ve giderinizi bizimle kolayca kayıt altına alın.
Salon Randevu İşletme Yönetimi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16
- DOSYA BOYUTU 64.70 MB
- Üretici VATAN HABERLEŞME
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Salon Randevu Güzellik Merkezi Programı; kuaför, güzellik salonları, spa merkezleri, berberler gibi randevu sistemiyle çalışanlar için işletme yönetim uygulamasıdır.
Salon Randevu, kuaförler, güzellik salonları, spa merkezleri, diyetisler vb. online randevu sistemiyle de çalışan işletmelere özel tasarlanmış yönetim programıdır. VatanSoft tarafından geliştirilen Salon Randevu Güzellik Merkezi Programı, en gelişmiş ve pratik kullanım imkanı veren randevu, müşteri takip ve işletme yönetim sistemidir.
Salon Randevu Uygulaması İndir
Güzellik merkezi, kuaför, berber, spa randevu ve yönetim yazılımı Salon Randevu’nun tercih edilme nedenleri;
- Randevu Yönetimi: İstediğiniz tarih ve saatte online randevu oluşturabilir, mobil uygulama veya web üzerinden gelen randevuları takip edebilirsiniz.
- Adisyon Yönetimi: Müşterinizin istediği tüm işlemler için adisyonlar tutabilirsiniz. Adisyon yönetimi, hesaplarınızda karışıklık olmasını önler.
- SMS Yönetimi: Kişiye özel veya tüm müşterileriniz için randevu hatırlatma, doğum günü, duyuru, kampanya mesajlarını anında yollayın.
- Hizmet Yönetimi: İşletmenizin sunduğu hizmetleri kaydedebilir, çalışanlarınızın bu hizmetten ne kadar prim kazanacaklarını belirleyebilirsiniz.
- Çalışan Yönetimi: İstediğiniz kadar çalışan ekleyebilirsiniz. Çalışan profili, sabit prim yüzdesi, hizmetleri tanımlayın. Çalışanlarınız da sistemi kullanabilir.
- Muhasebe Yönetimi: Müşterileri borç durumları, çalışan prim hesapları, ürün satışı ve tüm muhasebe işlemleriyle kolay gelir gider takibi yapın. Detaylı raporlama seçenekleri sunulmaktadır.
- Müşteri Yönetimi: Detaylı müşteri profili seçenekleriyle müşteri adisyon ve randevu geçmişi raporları ile en iyi müşteri takip yazılımıdır. Müşterilerinizin borç durumunu kolayca takip edebilirsiniz.
- Mobil Uygulama: Salon Randevu uygulaması son derece hızlıdır. Online randevu ve işletme yönetimi yazılımı, işletmenizi uygulama üzerinden kolayca yönetmenizi sağlar.
Kuaförler için: Kuaför müşteri takip uygulaması olarak müşterilerinizin randevularını tek yerden takip edin. Randevu defteriniz dijital hale gelsin. Gelir gider ve aylık performans raporlarınızla işletmenizi kolayca yönetin.
Güzellik Salonları için: Güzellik merkezinizde adisyon açma ve çeşitli tahsilat seçenekleri işlemlerinizi uygulama üzerinden muhasebeleştirin. Ürün satışı ve stok takibi ile gelir-giderinizde yazılım ile gözden kaçan hiçbir şey kalmasın. Ay sonunda personel prim hesabınız tek tuşla raporlansın.
Spa Merkezleri için: Müşteri randevu yazılımızı ile tüm işletmelere olduğu gibi spa merkeziniz için profesyonel çözümler sunuyor. Personel bazlı randevu takvimi, Randevu hatırlatma mesajları ve işlem sonrası müşteri memnuniyet anketleri ile işletmenizin kalitesi daha da yükselsin.
Diyetisyenler için: Müşteri randevularınızı ve seanslarınızı takip edin, Müşterilerinize randevu öncesi aynı gün veya önceki günlerde randevu hatırlatma mesajları yollayın. Gelir ve giderinizi bizimle kolayca kayıt altına alın.