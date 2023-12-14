Samsung Galaxy M12 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy M12 özellikleri, uygun fiyatlı akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy M12 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 270 PPI

: Yaklaşık 270 PPI İşlemci : Exynos 850

: Exynos 850 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 8 nm

: 8 nm GPU : Mali-G52

: Mali-G52 RAM : 3 GB / 4 GB

: 3 GB / 4 GB Depolama : 32 GB / 64 GB / 128 GB

: 32 GB / 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 212 gram

: 212 gram Kalınlık: 9,7 mm

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Samsung Galaxy M12 Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy M12 modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 100 TL civarında, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 7 bin TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy M12 2023'te Satın Alınır mı?

Satın alacağınız akıllı telefonu uzun süre boyunca kullanmak istiyorsanız 2021 yılında çıkan Galaxy M12 yerine daha güncel bir akıllı telefon tercih edebilirsiniz. Örneğin 2023'te satışa sunulan Samsung Galaxy A14 modelini satın alabilirsiniz.

Galaxy A14'ün 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 549 TL civarında fiyata satılıyor. Tercih edilebilecek telefonlar arasında 7 bin 699 TL civarında fiyata satılan Xiaomi Redmi 12 5G de bulunuyor.

Bütçe biraz artırılabilirse 6 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 690 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A24 veya 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 10 bin 815 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A34 5G de alınabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy M12 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.