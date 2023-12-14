Samsung Galaxy M12 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Samsung Galaxy M12 özellikleri neler? Geçtiğimiz yıllarda çıkan Galaxy M12 2023 yılında satın alınır mı? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Samsung Galaxy M12 özellikleri, uygun fiyatlı akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Samsung Galaxy M12 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 270 PPI
- İşlemci: Exynos 850
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 8 nm
- GPU: Mali-G52
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
- Ağırlık: 212 gram
- Kalınlık: 9,7 mm
Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Samsung Galaxy M12 Fiyatı Ne Kadar?
Samsung Galaxy M12 modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 100 TL civarında, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 7 bin TL civarında fiyata satılıyor.
En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2023
Fiyat performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Samsung Galaxy M12 2023'te Satın Alınır mı?
Satın alacağınız akıllı telefonu uzun süre boyunca kullanmak istiyorsanız 2021 yılında çıkan Galaxy M12 yerine daha güncel bir akıllı telefon tercih edebilirsiniz. Örneğin 2023'te satışa sunulan Samsung Galaxy A14 modelini satın alabilirsiniz.
Galaxy A14'ün 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 549 TL civarında fiyata satılıyor. Tercih edilebilecek telefonlar arasında 7 bin 699 TL civarında fiyata satılan Xiaomi Redmi 12 5G de bulunuyor.
Bütçe biraz artırılabilirse 6 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 690 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A24 veya 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 10 bin 815 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A34 5G de alınabilir.
Kesin Almalıyım Diyebileceğiniz En İyi Orta Segment Telefonlar - 2023
Yakın zamanda yeni bir telefon satın almak isteyen pek çok kişi, 2023 yılında en iyi orta segment telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor.
Bu rehberde Samsung Galaxy M12 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR