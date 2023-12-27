Samsung Galaxy M31s Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Samsung Galaxy M31s özellikleri neler? Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy M31s 2023'te satın alınır mı? Merak edilen soruları cevaplayacağız.
Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Samsung Galaxy M31s özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen akıllı telefon 2023 yılında satın alınır mı? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Samsung Galaxy M31s Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 405 PPI
- İşlemci: Exynos 9611
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS / 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS / 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Ağırlık: 203 gram
- Kalınlık: 9,3 mm
Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.
Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka ve ön kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS ve 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, Samsung Galaxy M31s ne kadar fiyata satılıyor?
En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2023
Fiyat performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Samsung Galaxy M31s Fiyatı Ne Kadar?
Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy M31s modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 850 TL civarında fiyata satılıyor.
Kesin Almalıyım Diyebileceğiniz En İyi Orta Segment Telefonlar - 2023
Yakın zamanda yeni bir telefon satın almak isteyen pek çok kişi, 2023 yılında en iyi orta segment telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor.
Samsung Galaxy M31s 2023'te Satın Alınır mı?
Satın alacağınız telefonu uzun süre boyunca kullanmak istiyorsanız 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy M31s yerine daha güncel telefon tercih edebilirsiniz. Örneğin 2023 yılında çıkan Samsung Galaxy S23 FE modelini satın alabilirsiniz.
Tercih edilebilecek telefonlar arasında 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 848 TL'ye satılan Poco F5, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 799 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A54, 16 bin 250 TL civarında fiyata satılan Nothing Phone (1) ve daha pek çok model bulunuyor.
En İyi Samsung Telefonlar - 2023
2023 yılında satın alabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı akıllı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Bu rehberde Samsung Galaxy M31s 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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