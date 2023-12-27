Samsung Galaxy M31s Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Samsung Galaxy M31s özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen akıllı telefon 2023 yılında satın alınır mı? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Samsung Galaxy M31s Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 405 PPI

: Yaklaşık 405 PPI İşlemci : Exynos 9611

: Exynos 9611 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS / 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS / 1080p 30 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS / 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS / 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 203 gram

: 203 gram Kalınlık: 9,3 mm

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka ve ön kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS ve 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, Samsung Galaxy M31s ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy M31s Fiyatı Ne Kadar?

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy M31s modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 850 TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy M31s 2023'te Satın Alınır mı?

Satın alacağınız telefonu uzun süre boyunca kullanmak istiyorsanız 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy M31s yerine daha güncel telefon tercih edebilirsiniz. Örneğin 2023 yılında çıkan Samsung Galaxy S23 FE modelini satın alabilirsiniz.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 848 TL'ye satılan Poco F5, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 799 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A54, 16 bin 250 TL civarında fiyata satılan Nothing Phone (1) ve daha pek çok model bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy M31s 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.