Samsung Galaxy Note 8 Bilinmeyen Özellikleri

2017’nin en iyi Android telefonları arasında gösterilen Samsung Galaxy Note 8’in bilinmeyen özelliklerine bu blog yazımızda değineceğiz. iPhone kullanıcılarını da etkileyen telefonun Samsung tarafından açıklanmayan özelliklerini bir araya topladık.

Samsung’un Infinity Display adını verdiği neredeyse çerçevesiz ekranıyla göz kamaştıran Galaxy Note 8, Android kullanıcıları kadar iPhone kullanıcılarını da etkilemeyi başardı. Yüksek çözünürlükte dev ekranı, etkileyici özelliklere sahip hassas yapıda kalemi, benchmark testlerini alt üst eden donanımı, yeni Samsung Experience arayüzü ile akılları çelen telefonun tanıtılmasından bu yana birçok reklam - tanıtım filmi, nasıl yapılır tarzında videolar izledik ancak cihazın Samsung tarafından açıklanmamış o kadar çok özelliği var ki; bunları da paylaşmak gerek diye düşündük. Galaxy Note 8’i satın almayı düşünüyor veya aldıysanız - cihazın özelliklerini kendisi keşfetmek isteyen kullanıcı grubunda da değilseniz - bu yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Home Tuşunun Olduğu Yeri Ezberleyin!

Samsung Galaxy Note 8, bildiğiniz üzere titreşim geri bildirimi veren sanal home tuşuna ve navigasyon çubuğuna sahip. Son açık uygulamaları görüntülemek, geri gelmek ve ana ekrana gitmek için kullandığınız navigasyon çubuklarını sabit tutabildiğiniz gibi gizleme şansına da sahipsiniz. Herhangi bir uygulamaya girdiğinizde ana ekrana dönmek için veya cihazın kilidini açarken ana ekrana basmanız gerektiğinde -ekranın aşağısından çekme hareketiyle - navigasyon çubuğunu görünür yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Ana ekran tuşunun olduğu noktaya sertçe dokunmanız ana ekrana gitmek veya cihazı uyandırmak için yeterli oluyor. Bu tabii ki home tuşuna özel bir durum. Diğer iki tuşun işlevini yerine getirmesi için görünür konumda tutmanız, üzerlerine dokumanız gerek.

Note 8 Home Tuşu Gizleme

Uygulamalar Tuşu Nerede?

Bildiğiniz üzere 2017 Samsung Experience arayüzünde uygulama çekmecesi için adanmış bir buton yer almıyor. Onun yerine ana ekranda yukarı kaydırma hareketiyle telefonunuzda yüklü tüm uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Ana ekranda tek bir butonun fazla yer kaplamadığını düşünüyorsanız, "Ayarlar - Ekran - Ana Ekran - Ana Sayfa Ekranı" sayfasında Uygulamalar Tuşu’na girin ve Uygulamalar tuşunu göster’i işaretleyin.

Note 8 Uygulama Tuşu Ekleme

Her Yaşa Ön Ayarlı Ses:

Galaxy S7 modelinden beri var olan ancak Samsung’un fazla dile getirmediği sesi kişiselleştirme özelliği Galaxy Note 8’de de mevcut. Ayarlar - Ses ve Titreşim - Ses Kalitesi ve Efektler - Sesi Kişiselleştirme altında bulunan Adapt Sound, kulağınızın frekans hassasiyetini bulmanıza yardımcı oluyor ve sonrasında telefonun genel Ekolayzer ayarlarını profil çerçevesinde ayarlıyor. 30 yaş altı, 30 - 60 yaş ve 60 yaşından büyükler için optimize edilmiş ses profilleri hazır geliyor. Dilerseniz gelişmiş altından kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Aramalar, müzikler ve videolar için kişiye özel sesi bulan Adapt Sound varsayılan olarak kapalı geliyor. Daha doğrusu ön ayarlı profillerden birini seçmeniz gerekiyor.

Note 8 Ses Kişiselleştirme

Note 8'i Cetvel ve El Fenerine Dönüştürün:

Samsung’un S6 modeliyle tanıştığımız Edge ekran Galaxy Note 8’de özelleştirilebilir yapıda karşımıza çıkıyor. Ayarlar - Ekran - Edge Ekranı menüsü altından açıp kapatabildiğiniz ve boyut, şeffaflık, konum, titreşim ayarlarını dilediğinizce yapabildiğiniz Edge ekranına istediğinizi atabiliyorsunuz. Rehberinizden sık kullandığınız uygulamalara, hatırlatıcıdan hızlı araçlara, hava durumundan müziğe, takviminizden cihaz bakımına istemediğiniz kadar seçenek var. Telefonunuzun büyük ekranından faydalanarak bir cetvele dönüştürme, telefonunuzu ışık hassasiyet kontrolü sunan ve acil durumlar için yanıp sönme fonksiyonuna sahip bir el feneri olarak kullanma şansına bile sahipsiniz.

Note 8 Edge Ekran

Navigasyon Çubuğunu Gizleyebilirsiniz:

Galaxy Note 8’in 18.5:9 Super AMOLED ekranının keyfini sürmek istiyorsanız navigasyon çubuğunu kesinlikle gizlemelisiniz. Evet, Android telefonların ekranının bir bölümünü kaplayan sabit gezinti çubukları Note 8’de gizlenebiliyor. "Ayarlar - Ekran - Navigasyon Çubuğu" menüsü altından "Görüntüle ve gizle tuşu"nu açık konuma getirdiğinizde navigasyon çubuğunun sol tarafına bir nokta eklendiğini göreceksiniz. Noktaya çift dokunduğunuzda navigasyon çubuğu gizlenmiş oluyor. Navigasyon çubuğuna geçici olarak ihtiyaç duyarsanız ekranın en altından üste çekerek bir süreliğine görünür yapabiliyorsunuz. Kalıcı olarak görünür yapmak için aynı menüde Görüntüle ve gizle tuşu’nu kapalı konuma getirmeniz yeterli.

Note 8 Navigasyon Tuşu Gizleme

Her Yerde Aynı Ekran Modunda Kalın:

Samsung kullanıcısıysanız ekranın renk aralığını, doygunluğunu ve netliğini otomatik olarak optimize etmek için AMOLED sinema, AMOLED foto, Temel, Uyarlanabilir Ekran gibi farklı ekran modu seçenekleri sunduğunu, ekran renk dengesini sıcak soğuk olarak ayarlamanıza hatta kırmızı, yeşil ve mavi dengesini ayarlamanıza izin veren gelişmiş seçenekler verdiğini de biliyorsunuzdur. Ekran modunu isteğinize göre ayarladınız. YouTube uygulamasına girdiğinizde sürpriz; renkler birden canlandı! Bunun nedeni; Video Geliştirici. Video geliştirici, adından da tahmin edeceğiniz üzere video, film, dizi izlemek için girdiğiniz uygulamalarda parlaklığı olabildiğince artırıyor, renkleri canlı hale getiriyor. Ekranın ayarladığınız modda kalmasını istiyorsanız, Ayarlar - Gelişmiş Özellikler - Video Geliştirici’yi kapalı konuma getirin.

Note 8 Video Geliştirici

Always On Display'e Widget'lar Ekleyin:

Always on Display kısa adıyla AOD, saati, takvimi, bildirimleri her daim görmemizi sağlayan harika bir özellik. Bu ekranda kaydırarak müzik çaları da kontrol edebildiğinizi, yaklaşan etkinliklerinize de bakabildiğinizi söylesem… Ayarlar - Kilit Ekranı ve Güvenlik sayfasına gidiyorsunuz. "Kilit Ekranı ve Always On Display" altında Bilgi ve FaceWidgets’a ardından FaceWidgets’a dokunuyorsunuz. Burada kilit ekran ve AOD’de görebileceğiniz widget’ların listesini çıkıyor.

Note 8 AOD FaceWidgets

Favorilerinizi Son Uygulamalar Penceresine Sabitleyin:

Galaxy Note 8, oldukça güçlü bir donanıma sahip olduğundan son açık uygulamaları kapatma gereksinimi duymayacaksınız. Ancak alışkanlık gereği bu sayfayı açarsanız, bilmeniz gereken bir detay paylaşacağım. Burada favori uygulamalarınızı kilitleyerek sabitleyebilir, tümünü kapat dediğinizde sık kullandığınız uygulamaların arka planda çalışmasını sürdürmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için; navigasyon çubuğunda donanım simgesine dokunarak son açık uygulamalar sayfasına erişin ve üstte üç noktaya dokunun. Kilitlemek istediğiniz uygulamaların yanındaki kilit simgesine dokunarak işlemi sonlandırın.

Note 8 Uygulama Kilitleme

Çift Çekim Modu:

Note 8’in çift kamerası portre fotoğraf ve geniş açılı fotoğrafı aynı anda yakalama imkanı veriyor. Bu özelliği aktif etmek için kamera uygulamasını açın ve Canlı Odak’a dokunduktan sonra çekim yapın. Çekimden sonra Yakın ve Geniş Açılı olmak üzere iki seçenek gösteriliyor. Portrede tek bir kişi, geniş açılıda o kişinin yanındakileri ve çevresini de görebiliyor, bokeh efektini dilediğinizce uygulayabiliyorsunuz.

Note 8 Çift Çekim

Ön ve Arka Kamera Arasında Hızlı Geçiş:

Galaxy Note 8’in güç düğmesine çift dokunarak hızlıca kamerayı açabildiğinizi keşfetmişsinizdir ya da biliyorsunuzdur. Peki, aynı hareketi kamera uygulamasında yaparak ön ve arka kamera arasında seri, kolay şekilde geçiş yapabildiğinizi biliyor muydunuz?

Favori Kamera Modlarınızı Ana Ekrana Atın:

Kamera uygulamasında sağa sürükleme hareketiyle kamera modlarına erişebiliyorsunuz. Otomatik, pro, panoramik, ağır çekim, yiyecek, spor, arka kamerayla selfie ve daha birçok kamera modu karşınıza çıkıyor. Aynı ekranda tepede üst noktaya dokunduğunuza "Düzenle" ve "Ana ekrana kısayol ekle" seçenekleri karşınıza çıkacak. Düzenle diyerek yerlerini dilediğinizce ayarlayabilir, diğer seçenekle de favori çekim modunuzu ana ekranınıza kısayol olarak atabilirsiniz.

Note 8 Kamera Modları Kısayol

Notunuzu Yanlışlıkla Sildiniz mi? Hiç Önemli Değil!

Note 8'in can alıcı özelliği hiç şüphesiz ki su geçirmez yapıda ve hassas çizime imkan veren sihirli kalemi S Pen. S Pen ile aldığınız notunuzu yanlışlıkla sildiyseniz, geri kurtarma şansınız var. Bunun için; Samsung Notes uygulamasında üçlü noktaya dokunarak açılır menüye erişin. Geri dönüşüm kutusuna giderek son sildiğiniz notu geri yükle seçeneğiyle kurtarabilirsiniz. Yalnız sildiğiniz notu kurtarmak için 15 gün süreniz var. Bu süre sonunda otomatik olarak silme işlemi gerçekleşiyor.