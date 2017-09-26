Galaxy Note 8 mi? Yoksa iPhone 8 Plus mı Daha Dayanıklı?

Size bir fıkra anlatayım, Bir gün bir Amerikalı ve Güney Koreli kahvede oturuyormuş. Amerikalı belinden iki yeni akıllı telefonunu çıkarıp Güney Koreliye benim telefonlarım seninkinden daha dayanıklı demiş. Güney koreli fırlamış masadan başlamış bağırmaya, "hadi" demiş, "fırlatalım, ezelim parçalayalım!Görelim bakalım kim daha güçlü" Başlamışlar telefonları duvara çalmaya... Yok durun yahu, bu fıkra değil gerçekti.

Akıllı telefonlar için bereketli bir sene geçiriyoruz. Yükte hafif pahada ağır yeni modeller birbirleriyle her alanda kapışıyor. Kamerası, güvenlik sistemi, ekran parlaklığı, hızı.. Yeni amiral gemilerini karşılaştırma listelerimiz uzuyor da gidiyor. Ancak daha önce değinmediğimiz belki de değinmeye cesaret edemediğimiz bir konu var ki bizce listenin geri kalanıyla eş değer ölçüde önemli. Dayanıklılık! Siz tarafınızı seçtiniz mi bilemiyorum ancak, bence karar vermeden bir de bu videoya göz atmanızda yarar var.

Apple ve Samsung’un son amiral gemileri, çoğumuzun bir sonraki modeller gelip de fiyatları biraz düşürene kadar almayı hayal bile edemeyeceği derecede pahalı. Hal böyle olunca, bu yükün altına girmek isteyen kullanıcı için her tarafı camdan olan bu yeni modellerin dayanıklılığı da oldukça önem taşıyor. Sonuçta kimse örümcek ağı kaplanmış gibi bir telefonu kullanmak istemez.

SquareTrade Youtube kanalında yayınlanan dayanıklılık testini izlemeden önce uyaralım! Video ağır şiddet öğeleri içermektedir!



iPhone 8, 8 Plus ve Galaxy Note 8 arasında yapılan dayanıklılık yarışmasının kazananı her ne kadar iPhone 8 olsa da siz siz olun yeni telefonunuzu kapsız mapsız kullanayım demeyin sevgili okurlar. Tasarımı çok güzelmiş, cammış falan aman diyim bir yol çalışmasına takılır sonra tuz buz edersiniz güzelim telefonu!

