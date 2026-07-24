Düz iPhone 17 vs. iPhone 17e: Aradaki Fiyat Farkına Değer mi?

iPhone 17, 2025 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü. iPhone 17e ise 2026 yılının mart ayında satışa sunuldu. Aynı işlemciye sahip olan iki telefon arasında 23 bin 100 TL'lik bir fark mevcut. Peki, iPhone 17 için bu fiyat farkına değer mi? Bu yazıda iPhone 17 ve iPhone 17e karşılaştırması ile iki telefonu detaylı şekilde ele alacağız.

iPhone 17 ve iPhone 17e'nin Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 17 iPhone 17e Ekran Boyutu 6,3 inç 6,1 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 60 Hz Ekran Çözünürlüğü 1206 x 2622 piksel 1170 x 2532 piksel Ekran Parlaklığı 3.000 nit 1.200 nit İşlemci A19 A19 RAM 8 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 48 MP (f/1.6) ana kamera ve 48 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera 48 MP (f/1.6) ana kamera Ön Kamera 18 MP (f/1.9) 12 MP (f/1.9) Batarya 3.692 mAh 4.005 mAh Hızlı Şarj 40W 20W

iPhone 17 ve iPhone 17e'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 3000 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17e, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunuyor.

İki telefonda da aynı ekran teknolojisi mevcut. Super Retina XDR OLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Dolayısıyla 120Hz yenileme hızına sahip iPhone 17, 60Hz yenileme hızına sahip iPhone 17e'den daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Bu arada iPhone 17, iPhone 17e'den daha yüksek bir parlaklığa sahip ancak 1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesi için yeterli bir değerdir. Yani iPhone 17e de dışarıda rahatça kullanılabiliyor.

iPhone 17 ve iPhone 17e'nin İşlemcisi Nasıl?

İki telefonda da A19 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 4.26 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.60 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sergiliyor. Verimliliğin pil ömrünü olumlu yönde etkilediğini belirtelim.

Söz konusu işlemci, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact'ten son yıllarından en popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'e kadar mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.

iPhone 17 ve iPhone 17e'nin Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 17'nin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

iPhone 17e'nin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Dolayısıyla iki telefon arasında en büyük fark ultra geniş açılı kamera.

iPhone 17 ve iPhone 17e'nin Bataryası Kaç mAh?

iPhone 17, 3.692 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 40W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. iPhone 17e'de 4.005 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu telefonda ise 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Dolayısıyla şarj hızı konusunda iPhone 17 bir adım öndeyken batarya tarafında ise iPhone 17e bir adım önde.

iPhone 17 ve iPhone 17e'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

iPhone 17'de 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. iPhone 17e'de de aynı RAM ve depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Dolayısıyla iki telefonun da RAM ve depolama seçenekleri ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

iPhone 17 ve iPhone 17e'nin Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 77 bin 99 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 88 bin 899 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 53 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 64 bin 999 TL'ye satılıyor.

iPhone 17 256 GB depolama alanı: 77 bin 99 TL

77 bin 99 TL iPhone 17 512 GB depolama alanı: 88 bin 899 TL

88 bin 899 TL iPhone 17e 256 GB depolama alanı: 53 bin 999 TL

53 bin 999 TL iPhone 17e 512 GB depolama alanı: 64 bin 999 TL

iPhone 17 mi iPhone 17e mi Satın Alınmalı?

iPhone 17, iPhone 17e'den daha yüksek yenileme hızına, daha yüksek ekran parlaklığına ve daha yüksek şarj hızına sahip. Ayrıca iPhone 17e'de yalnızca bir adet arka kamera bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 17'yi tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Bu arada iki telefonun da aynı işlemciye sahip olduğunu ve yüksek performans sunduğunun altını çizelim.

Eğer bütçe kısıtlıysa iPhone 17e yerine iPhone 16e'nin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü iPhone 17e ile iPhone 16e arasındaki fark yok denecek kadar az. Şu an iPhone 16e'nin 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 41 bin 949 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 47 bin 505 TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

İki telefon arasında kalmış olsam iPhone 17'yi tercih ederdim. Bunun en büyük nedeni ise iPhone 17'nin 120Hz yenileme hızına ve ultra geniş açılı kameraya sahip olması. Ayrıca diğer modelden daha yüksek şarj hızına da sahip. Bütçem kısıtlı olsa bile iPhone 17e'yi tercih etmezdim. Böyle bir durumda iPhone 16e'yi satın alırdım çünkü bu iki model arasında çok az bir fark var. iPhone 16e ve iPhone 17e, aynı RAM kapasitesine, yenileme hızına, batarya kapasitesine, ekran özelliklerine ve kamera çözünürlüklerine sahip.