Sistem Gereksinimleriyle Bilgisayarları Ağlatan En Ağır Oyunlar

Düzenli olarak sistem yenilemenin temel sebeplerinden biri, yüksek bütçeli oyunların her geçen gün daha iyi donanım gerektirmesidir. Mevcut bilgisayarların söz konusu yapımları sorunsuz şekilde çalıştırması ve yüksek grafik ayarlarında oynanmasını sağlaması için bu bir gerekliliktir.

Peki, günümüz itibarıyla yüksek sistem gereksinimleri ile bilgisayarı en çok zorlayan oyunlar arasında hangileri yer alıyor? Bu yazıda bilgisayarınızı en çok yoracak oyunlar arasından öne çıkanları bir araya getireceğiz. Ayrıca bunları en yüksek ayarlarda oynamak için nasıl bir sistem gerektiğini de açıklayacağız. Hazırsanız gelin, bu oyunlara hızlıca göz atalım.

Bilgisayarı En Çok Zorlayan Oyunlar Neler?

Star Citizen İçin Nasıl Bir Sistem Gerekiyor?

Uzay temalı oyunlar arasında konumlanan Star Citizen, iyi bir sistem gerektiren oyunlar arasında yer alıyor. Geliştirme süreci hâlâ devam ettiği için optimizasyon konusunda pek çok yüksek bütçeli yapıma göre sistemi daha çok zorlayabiliyor.

Bu oyunu sorunsuz şekilde oynamak için en az 32 GB RAM, AMD Ryzen 7 5800X3D işlemci (ya da Intel eş değeri), NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (RTX 3060 Ti da uygun ama burada maksimum performans ve sorunsuz deneyim amaçlıyoruz) ve elbette SSD şart.

Stalker 2: Heart of Chornobyl İçin Nasıl Bir Sistem Gerekiyor?

Tahmin edebileceğiniz gibi, Stalker 2: Heart of Chornobyl, Star Citizen kadar canavar seviyesinde değil. Ama sistem gereksinimleri bir hayli yüksek. Unreal Engine 5 ile geliştirildiğinden ve oyun motorunun tüm imkânlarını kullandığından ötürü gerek işlemci gerek RAM konusunda oldukça zorlayıcı.

Amacınız eğer yüksek ayarlarda oynamak ve FPS değerini yüksek tutmaksa AMD Ryzen 7 5800X işlemci, 32 GB RAM ve RTX 4070 ekran kartı size rahat bir deneyim sağlayacaktır. "Düşük ayar da olsa fark etmez, ben oyunu oynayıp oynayamayacağımı merak ediyorum" diyorsanız da minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılıyorsanız oyun açılacaktır ama beklentilerinizi yüksek tutmayın. Zaman zaman takılmalar, kasmalar meydana gelebilir. Ayrıca oyunu belirli bir süre oynadıktan sonra da benzer sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca düşük RAM'e sahipseniz arka planda çok güç tüketen uygulama çalıştırmamanızı öneririz.

Indiana Jones and the Great Circle İçin Nasıl Bir Sistem Gerekiyor?

Indiana Jones and the Great Circle'da ray tracing yani ışın izleme teknolojisini kapatamıyorsunuz. Bu nedenle eski ekran kartlarını epey zorladığı aşikâr. Bu oyunu çalıştırmak için en az AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 16 GB RAM ve AMD Radeon RX 6600 veya NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ekran kartı gerekiyor.

Bunların sadece düşük grafik ayarlarda oynatacağını unutmayın. Sorunsuz ve akıcı bir deneyim için 32 GB RAM, Intel i7-12700K ya da Ryzen 7 7700 işlemci, RTX 4070 Ti ekran kartına ihtiyaç var. Elbette ki sizin için grafikler çok önemli değilse minimum sistem gereksinimlerini karşılayan donanıma sahip bilgisayar da iş görecektir.

Black Myth: Wukong Nasıl Bir Sistem Gerektiriyor?

Black Myth: Wukong da tıpkı Stalker 2: Heart of Chornobyl gibi Unreal Engine 5 ile geliştirildi. Ayrıca ışın izleme teknolojisi dolayısıyla da epey iyi bir sistem gerektiriyor. Oyunu oynamak için karşılamanız gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GeForce GTX 1060

Düşük grafik ayarlarında oynanabilir ama listedeki diğer tüm oyunlar gibi bu yapım için de SSD büyük önem taşıyor. Eğer daha yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız en az AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartı ve AMD Ryzen 5 5500 işlemci yeterli olacaktır. Amacınız eğer maksimum performans ve kalite ise RTX 4060 ve 32 GB RAM harika sonuç verecektir.

Cyberpunk 2077 (Path Tracing) Nasıl Bir Sistem Gerektiriyor?

Cyberpunk 2077'nin path tracing modu ile tam bir sistem canavarına dönüşüyor. Yansıma, gölgeler ve ışıklandırma cihaza ciddi yük bindiriyor. Yüksek ayarlarda sorunsuz bir deneyim elde etmek istiyorsanız, hedefiniz en zorlu anlarda bile hiçbir sorun yaşamamak ise RTX 4070 veya üstünün iyi bir çözüm olacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde 16-32 GB RAM, AMD Ryzen 9 7900X ya da Intel Core i9-12900 işlemciye sahip olmakta de fayda var.

Editörün Yorumu

Oyun alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Bugün ortalama bir sistemle pek çok yüksek bütçeli oyunu çalıştırabiliyoruz ancak teknoloji geliştikçe ilerleyen yıllarda piyasaya sürülecek oyunlar için mevcut donanımlar elbette yeterli olmayacak. O gün gelene kadar da şimdiki oyunların keyfini çıkarmak gerek.