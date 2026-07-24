Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Z Fold 7! 60 Bin TL Fark Ödemeye Değer mi?

Samsung geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Galaxy Z Fold 8 Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sundu. Katlanabilir telefon kamera, batarya ve işlemci tarafında bazı önemli yeniliklerle geliyor. Peki sırf bu yenilikler için Galaxy Z Fold 7 ile aradaki yaklaşık 60.000 TL'lik fiyat farkını ödemeye değer mi? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 8 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold8 Ultra Değişim Durumu Ana Ekran 8.0 inç, QXGA+, AMOLED, 120Hz 8.0 inç, QXGA+, AMOLED, 120Hz Aynı Kapak Ekranı 6.5 inç, FHD+, AMOLED, 120Hz 6,5 inç, FHD+, AMOLED, 120Hz Aynı Arka Kamera 200MP + 10MP telefoto (3x) + 12MP ultra geniş 200MP + 10MP telefoto (3x) + ultra geniş Ultra geniş 12MP ➔ 50MP İşlemci Snapdragon 8 Elite (3nm) Galaxy'e özel Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Yeni nesil çip Bellek 12/16GB RAM · 256GB/512GB/1TB, UFS 4.0 12GB+256/512GB · 16GB+1TB Aynı Batarya & Şarj 4400 mAh · 25W kablolu · 15W kablosuz 5000 mAh · 45W kablolu (30dk'da %67) · 20W kablosuz +600 mAh Boyut & Ağırlık Açık: 158.4×143.2×4.2mm · Katlı: 158.4×72.8×8.9mm · 215g Açık: 143.2×158.4×4.1mm · Katlı: 72.8×158.4×8.9mm · 215g Aynı Renkler Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint Mürdüm (Hero), Siyah, Krem, Haki (Online'a özel) Fiyat 94.498 TL 151.999 TL 57.501 TL

Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 8 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Z Fold 7 ile Z Fold 8 Ultra'nın ekran özelliklerin birbirine fazlasıyla benziyor. Zira iki katlanabilir telefonda da 8 inç boyutlarında, 120Hz tazeleme hızı ve QXGA+ çözünürlük sunan AMOLED bir ana ekran bulunuyor. Dış tarafta ise bizleri 6.5 inçlik, 120Hz yenileme hızlarını ve FHD+ çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir kapak ekran karşılıyor.

120Hz yenileme hızları 90Hz'e kıyasla web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı. Ek olarak AMOLED ekran ise LCD'ye göre renk canlılığı gibi konularda daha başarılı. Aynı zamanda siyah renkleri de gerçeğe en yakın tonlarda gösterebiliyor.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 8 Ultra'nın İşlemci Özellikleri Neler?

İki model arasındaki en önemli fark işlemci tarafında. Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alırken, Z Fold 8 Ultra'da mobil pazarın en güçlü donanımlarından Snapdragon 8 Elite Gen 5 yongası bulunuyor. Bu donanımın an itibarıyla Galaxy S26 Ultra gibi modellerde de kullanıldığını belirtelim.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde oynatabiliyor. Oyunlardaki minimum akıcılık hızı 30 FPS olduğunu da dikkate aldığımızda bu sonuçların. fazlasıyla başarılı olduğunu söylemek mümkün.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 8 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Kamera tarafında da bazı değişiklikler söz konusu. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kamerası tercih edilmişti. Galaxy Z Fold 8 Ultra ile ultra geniş açı sensörünün çözünürlüğü 50 megapiksele kadar çıkıyor.

Yani kullanıcılar yeni modelle birlikte daha iyi bir kamera deneyimi elde edebilecek. Bunun dışında iki modelde de hem iç hem de dış ekranda iki adet 10 megapiksellik selfie kamerası mevcut.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 8 Ultra'nın Batarya Özellikleri Neler?

Galaxy Z Fold 8 Ultra'da 45W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Hatta şirketin iddiasına göre katlanabilir telefon 30 dakikada yüzde 67 oranında şarj olabiliyor. Bu modelin 20W kablosuz şarjı desteklediğini de belirtelim. Buna karşılık Galaxy Z Fold 7'de 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip olan 4.400 mAh'lik bir pil yer alıyor. Bu kapsamda yeni modelin pil kapasitesinin ve şarj hızlarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 8 Ultra Arasındaki Fiyat Farkına Değer mi?

Gelelim asıl soruya. İki modelin de teknik özelliklerini ve fiyat etiketlerini artık biliyoruz. Genel tabloya baktığımızda Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın işlemcisi, kamerası ve bataryası daha iyi. Ekranı ise büyük oranda aynı. Ancak tüm bu değişikliklere rağmen aradaki yaklaşık 60.000 TL'lik fiyat farkına değmeyeceğini düşünüyoruz.

Zira Galaxy Z Fold 7 halen çok güçlü bir telefon. Yeni modeldeki gözle görülür en büyük yenilik Snapdragon 8 Elite Gen 5 oldu. Ancak selefi Snapdragon 8 Elite de çok kaliteli bir donanım ve mobil oyunlarda kullanıcıları kesinlikle üzmüyor. Açıkçası yeni modeldeki bu artışlara rağmen 60.000 TL'lik bir fark ödemenin mantıksız olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın sunduğu özellikleri gerçekten başarılı buldum. Pildeki 600 mAh'lik kapasite artışı, yeni nesil işlemci ve 12'den 50 megapiksele yükseltilen ultra geniş açı kamerası kesinlikle göz ardı edilemez. Ancak tüm bu değişiklikler bile günümüz şartlarında aradaki 60.000 TL'ye yakın fiyat farkını ödemek için yeterli bir sebep değil.

Açıkcası bugün Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın yaptığınız şeylerin çoğunu selefi Galaxy Z Fold 7 ile de yapabilirsiniz. Bu nedenle sırf birkaç donanımda yenilik yapıldı diye Galaxy Z Fold 7'nin üzerine bir orta-üst segment telefon parası daha ödemenin doğru bir hamle olduğunu düşünmüyorum.