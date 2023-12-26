Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Samsung’un dış ortam koşullarına dayanıklı Galaxy Tab Active serisinin yeni cihazı Active 5 hakkında çıkan haberler serinin bir önceki üyesi Tab Active 4 Pro’nun yeniden gündeme gelmesini sağladı.

İki cihaz arasında yapılan karşılaştırmalar, Active 5 hakkındaki beklentilere de yön veriyor. Peki, Galaxy Tab Active 4 Pro’nun öne çıkan özellikleri neler? Güncel satış fiyatı ne kadar? İşte, detaylar!

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Tablet Özellikleri

Samsung’un outdoor aktivitelere ve zorlu hava koşullarına karşı dirençli olarak tanıttığı tablet serisinde yer alan Active 4 Pro hem düşme ve darbelere hem de su, nem, toz gibi dış koşullara dayanıklılık gösteriyor. Cihazın kullanışlı özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor.

Gelin, Active 4 Pro’nun sahip olduğu teknik özelliklere yakından bakalım:

Cihaz Türü: Zorlu koşullara uygun tablet

Ekran: 10.1 inç büyüklükte 1920 x 1200 px çözünürlük

Ekran teknolojisi: TFT

Piksel yoğunluğu: 224 PPI

Ekran Özellikleri: 16 Milyon renk, S Pen, Gorilla Glass 5 kaplama

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

CPU: 8 çekirdekli 2.4 GHz CPU

Grafik işlemcisi: Adreno 642L

Arka kamera: 13.0 MP

Arka kamera özellikleri: Panorama, UHD 4K, Otomatik odaklama, LED flaş, HDR

Ön kamera mevcut.

Ürün boyutları: 170.2 x 242.9 x 10.2 mm

RAM: 6 GB

Dahili hafıza: 128 GB

Hafıza kartı desteği mevcut. Kapasitesi: 1024 GB

Micro SD destekliyor

Batarya kapasitesi: 7600 mAh

Diğer özellikler: İvme ölçer, hall sensörü, jeomanyetik sensör, kavrama sensörü, jiroskop, parmak izi okuyucu, RGB ışık sensörü, IP68 su ve toza dayanıklılık, S Pen, yakınlık sensörü, USB Type-C şarj, MIL-STD-810H sertifikası

Çıkış tarihi: 2022 Eylül

Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6.0 desteği mevcut

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Tablet Fiyatı

Samsung’un 2022 yılının son çeyreğinde satışa çıkan Galaxy Tab Active 4 Pro’nun satış fiyatı satıcıdan satıcıya değişiklik gösteriyor. Piyasa geneline baktığımızda cihazın güncel satış fiyatının 36.300 TL’den başladığı görülüyor.

İlk çıkış fiyatına baktığımızda ise yaklaşık 800 euro gibi bir tutardan satışa sunulmuştu. Şimdi ise benzer bir beklenti serinin yeni üyesi Galaxy Tab Active 5 için mevcut.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? 2023 yılında Tab Active 4 Pro'yu tercih eder misiniz yoksa Tab Active 5'i mi bekliyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.