Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Samsung'un zorlu dış ortam şartlarına karşı dayanıklılık gösteren tableti Active 4 Pro'yu yakından tanıyın. İşte, Galaxy Tab Active 4 Pro'nun özellikleri!
Samsung’un dış ortam koşullarına dayanıklı Galaxy Tab Active serisinin yeni cihazı Active 5 hakkında çıkan haberler serinin bir önceki üyesi Tab Active 4 Pro’nun yeniden gündeme gelmesini sağladı.
İki cihaz arasında yapılan karşılaştırmalar, Active 5 hakkındaki beklentilere de yön veriyor. Peki, Galaxy Tab Active 4 Pro’nun öne çıkan özellikleri neler? Güncel satış fiyatı ne kadar? İşte, detaylar!
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Tablet Özellikleri
Samsung’un outdoor aktivitelere ve zorlu hava koşullarına karşı dirençli olarak tanıttığı tablet serisinde yer alan Active 4 Pro hem düşme ve darbelere hem de su, nem, toz gibi dış koşullara dayanıklılık gösteriyor. Cihazın kullanışlı özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor.
Gelin, Active 4 Pro’nun sahip olduğu teknik özelliklere yakından bakalım:
- Cihaz Türü: Zorlu koşullara uygun tablet
- Ekran: 10.1 inç büyüklükte 1920 x 1200 px çözünürlük
- Ekran teknolojisi: TFT
- Piksel yoğunluğu: 224 PPI
- Ekran Özellikleri: 16 Milyon renk, S Pen, Gorilla Glass 5 kaplama
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- CPU: 8 çekirdekli 2.4 GHz CPU
- Grafik işlemcisi: Adreno 642L
- Arka kamera: 13.0 MP
- Arka kamera özellikleri: Panorama, UHD 4K, Otomatik odaklama, LED flaş, HDR
- Ön kamera mevcut.
- Ürün boyutları: 170.2 x 242.9 x 10.2 mm
- RAM: 6 GB
- Dahili hafıza: 128 GB
- Hafıza kartı desteği mevcut. Kapasitesi: 1024 GB
- Micro SD destekliyor
- Batarya kapasitesi: 7600 mAh
- Diğer özellikler: İvme ölçer, hall sensörü, jeomanyetik sensör, kavrama sensörü, jiroskop, parmak izi okuyucu, RGB ışık sensörü, IP68 su ve toza dayanıklılık, S Pen, yakınlık sensörü, USB Type-C şarj, MIL-STD-810H sertifikası
- Çıkış tarihi: 2022 Eylül
- Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6.0 desteği mevcut
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Tablet Fiyatı
Samsung’un 2022 yılının son çeyreğinde satışa çıkan Galaxy Tab Active 4 Pro’nun satış fiyatı satıcıdan satıcıya değişiklik gösteriyor. Piyasa geneline baktığımızda cihazın güncel satış fiyatının 36.300 TL’den başladığı görülüyor.
İlk çıkış fiyatına baktığımızda ise yaklaşık 800 euro gibi bir tutardan satışa sunulmuştu. Şimdi ise benzer bir beklenti serinin yeni üyesi Galaxy Tab Active 5 için mevcut.
Samsung Galaxy Tab Active 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Dış mekan koşullarına uygun olarak geliştirilen Samsung’un tablet serisi Galaxy Tab Active’in yeni üyesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanıyor.
Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? 2023 yılında Tab Active 4 Pro'yu tercih eder misiniz yoksa Tab Active 5'i mi bekliyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.
YORUMLAR