Şarj Olmayan iPhone ve iPad Cihazlarınız için 4 Çözüm Yolu

iPhone ve iPad cihazlarınızın rutin şarj işlemleri sırasında bir problem yaşamaya başladıysanız ve cihazlarınız bir türlü şarj olmuyorsa, bu rehberimizde şarj olmayan iPhone ve iPad cihazlarınız için 4 çözüm yolunu hazırladık.

1. Cihazınızı Yeniden Başlatın

Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi, iPhone ve iPad cihazlarınızın şarj sorunlarıyla karşılaştığınızda denemeniz gereken ilk adımlardan biri cihazınızı yeniden başlatmak olmalıdır. Yeniden başlatma işleminin ardından Lightning kablosunu kullanarak tekrar şarj etmeyi deneyin.

2. Farklı Kablo Kullanmayı Deneyin

Kullanım alışkanlıklarınıza ve kullanım süresine bağlı olarak şarj kablolarınızın aşınması, kopukluk vb. sorunların yaşanması gayet normal bir durum. Bunun yanında, şarj kablosunun güç adaptörüne de doğru bir şekilde bağlanmamış olması da şarj olmama durumunun nedenlerinden biri olabilir. Cihazlarınız şarj olmuyorsa ve şarj kablosunun hasar görmüş olmasından da şüpheleniyorsanız, farklı bir kablo kullanarak kontrol etmenizde fayda var. Yavaş şarj olma durumlarında da aynı yöntemi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

3. Lightning Girişini Temizlemeyi Deneyin

iPhone ve iPad cihazlarınız hala şarj olmuyorsa, Lightning girişini de kontrol etmek gerekebilir. Bu girişe yapışan kir, toz parçaları veya herhangi bir kalıntı da cihazınızın şarj olmamasında etkili olabiliyor. Benzer bir deneyim yaşamış biri olarak, cihazınızın Lightning girişini dikkatlice kontrol etmenizi ve ince bir tel ile hafifçe temizlemenizi öneriyorum. Temizlik işlemini tamamladıktan sonra cihazınız normal bir şekilde şarj olmaya devam edecektir.

4. iOS’u Güncelleyin

Bazı durumlarda ise kullandığınız ios sürümlerinden kaynaklı şarj olmama sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer, cihazınızın pili yeterince dolu ise Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek cihazınızı iOS’un en son sürümüne güncelleyebilir ve yeniden şarj etmeyi deneyebilirsiniz.

Eğer yukarıda sıraladığımız çözümler hiçbir işe yaramadıysa, Apple yetkili servisiyle iletişime geçmenizde fayda var. Cihazınız garanti kapsamındaysa bunu bir an önce halletmenizi tavsiye ediyoruz. iPhone ve iPad cihazlarınızın şarj olmasını engelleyen sorun garanti kapsamına giriyorsa, yetkili servis bunu ücretsiz olarak gerçekleştirecektir. Bunun dışında, cihazınız garanti kapsamında değilse Apple yetkili servisleri maddi olarak biraz tuzlu gelebilir. Bu sizin için herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa, yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayabilirsiniz. Aksi durumda, güvendiğiniz bir üçüncü taraf yetkili servise başvurabilirsiniz.