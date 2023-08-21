Scott Pilgrim Anime Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Çizgi roman severlerin yakından takip ettiği bir seri olan Scott Pilgrim’in ikonik filmi 2010 yılında beyazperdede seyirciyle buluşmuştu. Scott Pilgrim vs. the World isimli bu filmin ardından geçtiğimiz günlerde seyirciye yeni bir yapımın yolda olduğu duyuruldu. Bu yapımın çıkış tarihi ise seriyi sevenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.

Peki, Scott Pilgrim anime filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Fragmanı yayınlandı mı? Çıkış tarihi ne zaman? Bu soruların cevaplarını sizin için yazımızda bir araya getirdik. İşte, Scott Pilgrim hakkında konuşulan tüm detaylar!

Scott Pilgrim Anime Dizisi Konusu

Serinin yeni filmi Scott Pilgrim Takes Off olarak isimlendiriliyor. Filmin konusuna baktığımızda ise biraz geçmişe gitmek gerekiyor. 2004 yılında çizgi roman olarak çıkan bu seride Sex Bob-omb adlı bir müzik grubunun müzisyenlerinden olan Scott Pilgrim’in hayatı konu alınmıştı.

2010 yılına kadar bu çizgi roman 6 cilt halinde okuyucusuyla buluşmaya devam etmişti. Sonrasında ise ünlü anime serisi Scott Pilgrim vs the World filmi ile beyaz perdeye taşındı.

Esas konusu müzik grubunda bas gitarcı olarak rol alan Scott Pilgrim isimli karakterin hayatı olarak karşımıza çıkıyor. Patenli bir kurye olan Ramona Flowers isimli karaktere aşık olan Scott Pilgrim’in bu kızın gönlünü fethetmek için etrafındaki 7 kötü arkadaş ile baş etmesi gerekiyor.

Scott Pilgrim Anime Dizisi Oyuncu Kadrosu

Micheal Cera – (2010 yapımındaki filmde Scott Pilgrim’i oynayayan oyuncu) yine Scott Pilgrim’i seslendiriyor. Genel anlamda Scott Pilgrim vs. the World filminin oyuncu kadrosunun bir araya geleceği belirtilen Netflix yapımında karşılaşacağımız diğer isimler şu şekilde sıralanıyor:

Mary Elizabeth Winstead

Anna Kendrick

Aubrey Plaza

Chris Evans

Brie Larson

Jason Schwartzman

Kiearan Culkin

Scott Pilgrim Anime Dizisi Fragmanı ve Çıkış Tarihi

Scott Pilgrim Takes Off’un Netflix’te 8 bölümlük bir dizi olarak yayınlanacağı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Çıkış tarihi olarak ise 17 Kasım 2023 belirtiliyor.

Bu tarihte Netflix üyelerinin izleyebileceği Scott Pilgrim Takes Off’un fragmanı ise yayınlandı. Fragmana baktığımızda filmin orijinal konusunun sürdürüldüğü ve güçlü görsel efektlerin kullanıldığını söylemek mümkün.

Anime dizisi olarak yayınlanan Scott Pilgrim Takes Off, her ne kadar ilk etapta bir çizgi film dizisi gibi gözükse de çizgi roman geçmişine sahip olduğu için yetişkinlerin de oldukça ilgisini çekiyor. 2000ler’den kalma nostaljik bir deneyim ile çocukluğuna dönmek isteyen çizgi roman severler Netflix’te yayınlanacak bu diziyi dört gözle bekliyor.