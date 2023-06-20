Sennheiser Momentum 4 Wireless Kulak Üstü Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

Akustik ses sisteminden oluşan Sennheiser Momentum 4 Wireless Kulak Üstü Kulaklık, sınıfının en iyilerindendir. Odyofillerden esinlenilerek tasarlanan bu kulaklık, müzikalite ve netlik sunan 42 mm dönüştürücü sistemden oluşuyor. Ayrıca kullanıcının sesi kendine göre özelleştirebileceği;

Ses kişiselleştirme,

Yerleşik,

Ses modları,

Ön ayarlar,

Ekolayzır özellikleri de vardır.

Sennheiser Momentum 4 Wireless Kulak Üstü Kulaklık Özellikleri

Mikrofon Tipi: MEMS

MEMS Frekans Ağırlığı (Hoparlör): 6 Hz-22kHz

6 Hz-22kHz Bluetooth Profilleri: HFP, A2DP ve AVRCP

HFP, A2DP ve AVRCP Kullanım Süresi: 60 saate kadar dinleme süresi

60 saate kadar dinleme süresi Frekans Aralığı (Mikrofon): 50 Hz to 10 Khz

50 Hz to 10 Khz Codec : aptX adaptive™, SBC, aptX™ ve AAC

: aptX adaptive™, SBC, aptX™ ve AAC Batarya Tipi: Şarj edilebilir Lityum-ion Polimer

Şarj edilebilir Lityum-ion Polimer Şarj Süresi: Tam şarj, 2-4 saatlik kullanım için 5 dakikalık şarj

Tam şarj, 2-4 saatlik kullanım için 5 dakikalık şarj Takma Şekli: Kulak üstü

Kulak üstü Mikrofon Hassasiyeti: 06 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS)

06 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS) Toplam Harmonik Bozulma (THD): <0.03%

<0.03% Ses Seviyesi: (SPL) 107 dB (1 kHz/1 mW)

(SPL) 107 dB (1 kHz/1 mW) Bağlantı Tipi: Kablosuz (Bluetooth)

Kablosuz (Bluetooth) Sürücü Tipi: 42 mm Dinamik Sürücü

Sennheiser Momentum 4, yeni nesil Adaptif Gürültü Engelleme özelliğinden oluşuyor. Bu özellik sayesinde kulaklık ortam gürültüsüne otomatik uyum sağlar. Böylelikle gürültülü ortamlarda dahi kullanıcı odağını koruyarak her ayrıntıyı rahatça duyabilir. “Şeffaflık Modu” etkinleştirilerek kulaklık çıkarılmadan dışarıdaki sesleri duyma imkanına sahip olabilirsiniz.

Modern ve olağanüstü tasarımıyla kullanıcılarından tam not alıyor. Hafif tasarımıyla dikkat çeken bu kulaklık; dolgulu kafa bandı, yumuşak yastıklı ve derin kulak pedlerinden oluşuyor.

Sennheiser Momentum 4 Wireless Kulak Üstü Kulaklık Fiyatı

Sennheiser Momentum 4 Wireless Kulak Üstü Kulaklığın kutusu içerisinde ihtiyaç duyulabilecek pek çok donanım mevcuttur. 10.999.00 TL’den satışı gerçekleşen kablosuz kulak üstü kulaklık modeli;

Taşıma çantası,

3,5 m uzunlukta yardımcı kablo,

Kullanma kılavuzu,

Bir adet USB-C şarj kablosu ile birlikte geliyor.

Kulaklığın kutusundan çıkan kullanma kılavuzu sayesinde kolayca kullanım şeklini öğrenebilirsiniz.