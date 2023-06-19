Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

Focal Bathys, Hi-Fi ses kalitesiyle en iyi bluetooth kulaklıklar arasında yer alıyor. Hi-Fi; kulaklıktaki ses kalitesinin yüksekliğini ifade ediyor. Hi-Fi teknolojisiyle tasarlanan kulaklığın içinde USB-DAC fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonla telefon ya da bilgisayara bağlanıldığında 24 bit 192 kHz’e kadar dijital çözünürlüğe ulaşılmasını sağlıyor.

Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth Kulaklık Özellikleri

Çoklu bağlantı,

Özgün ve karizmatik tasarım,

Hi-Fi Hoparlör Sürücüsü Teknolojisinden oluşan sürücüler,

ANC,

30 saat batarya ömrü,

Alüminyum/Magnezyum Focal üretimi diyafram,

Üstün malzeme kalitesiyle tasarlanıyor (Magnezyum, alüminyum gibi…)

Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth kulaklık, iki gürültü engelleme modundan oluşuyor. Yüksek ortam gürültüsüyle seyahatlerde optimize edilen “Sessiz Mod” özelliği bulunuyor. Konsantrasyonu artıran “Yumuşak” mod sayesinde de mükemmel ses yalıtımına ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda kullanıcı çevreleyen “Şeffaflık” mod özelliği de entegre edilmiştir. Bu kulaklığın tasarımı, Hi-Fi kulaklıklarından esinlenilerek tasarlanıyor. Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan kulaklık, zarif-gümüş kaplamasıyla estetik görünüyor. Kulaklık ortasında açılıp kapanabilen arkadan aydınlatmalı Focal Logo şık görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Pil ömrü bakımından çok avantajlı cihazlardır. 30 saatten fazla kullanım olanağı sunuyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olduğundan dolayı 15 dakikayla 5 saatlik ekstra dinleme süresi sağlıyor.

Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth kulaklıklar; Fransa’da tasarlanan patentli alüminyum/magnezyum “M” kubbe şeklindeki diyaframlı hoparlör sürücülerle dizayn edilmiştir. Kulaklık; AAC, SBC, Apt-X™, Apt-X™ Adaptive codec bileşenleriyle uyumludur. Çok çeşitli bağlantı seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth kulaklığın tasarımı çok ilginçtir. Dizayn çizgisi, karizmatik bir hava katıyor. Kulaklığın dış gövdesi üzerinde yer alan yuvarlak desenler, Clear MG’den esinlenilerek tasarlanmıştır.

Kulaklığın kafa bandı; mikrofiber iç doku ve dış deri yüzeyiyle premium dokunuşa sahiptir. Kulaklık içerisinde çok sayıda Amfi, elektronik komponent, DAC ve tuş olmasına rağmen yine de hafif olarak nitelendirilebilir. Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth kulaklık yalnızca 350 gram ağırlıktadır.

8 mikrofonlu iletişim sistemiyle yüksek çözünürlüklü, net ve gürültüsüz bir konuşma deneyimi sunuyor. Yukarıda bahsettiğimiz çoklu bağlantı destekli Bluetooth 5.1 teknolojisi, 15 metre çekim mesafesi sunuyor.

Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth Kulaklık Fiyatı

Focal Bathys Hi-Fi Bluetooth kulaklığa dahil olan aksesuarlar;

Taşıma çantası,

Hızlı başlangıç kılavuzu,

Bir adet 4ft (1,2 m) jak kablo,

Bir adet 4ft (1,2 m) USB-C® kablodan oluşuyor.

Son teknolojiyle tasarlanan bu kulaklığın fiyatı 21.999.00 TL’dir.