Sesler Sizi Hasta Edebilir mi?

Çin’de görev yapan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı diplomatlar, duydukları garip bir sesten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve duyma kaybı gibi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmeye başlamışlardı. Yaşanan sağlık problemlerinden sonra diplomatlar Çin’i terkederken, yaşananlar 2016 yılında Küba’da yine ses dolayısıyla hastalanan 24 ABD’li diplomatı hatırlattı. Peki, gerçekten ses dalgalarıyla insanlar hasta edilebilir mi?

Yüksek volümlü seslerin kulaklara zarar verdiği ve duyma problemleri, uyku bozuklukları, baş ağrısı, stres artışı hatta kan basıncının yükselmesi gibi sorunlara yol açtığı biliniyor. Böylesine problemleri ortaya çıkarmak için sesin yüksek volümlü olmasına da gerek duyulmadığı, sesleri insan kulağının duyacağı frekansın altına düşürerek, sağlık problemlerinin oluşmasına yol açılabileceği söyleniyor. İnsan kulağı, 20Hz ila 20,000Hz arasındaki sesleri duyabiliyor. Ses bu frekanslardan daha düşük ya da yüksek olursa, insanlar sesi algılayamıyorlar. Buna rağmen ses dalgaları hava yoluyla insanlara ulaşabiliyor ve bedenlerinde çeşitli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Ultrasonik Sesler Sağlığı Nasıl Etkiler?

20,000Hz üzerinde olan sesleri tanımlamak için ultrasonik ya da ultrases kelimeleri kullanılıyor. Örneğin; köpek düdüğü, haşere kontrol cihazı gibi aletler, ultrasonik sesler yoluyla insanları rahatsız etmeden hayvanları uyarabiliyorlar. Ayrıca bu tür yüksek frekanslı sesler, tıbbi müdahaleler sırasında medikal görseller elde etmek için de tercih ediliyorlar.

Hayvanlar üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen ultrasonik sesler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bu tür seslerin doğru şekilde yönlendirilmesi durumunda insan derisini ısıttıkları tespit edilmiş olsa bile daha büyük sağlık sorunları üretebildiklerine dair herhangi bir kanıt yok.

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu halihazırda üstünde çalıştığı ultrasonik sesler yardımıyla çalışan silah projesini gerçeğe dönüştürürse, o zaman ultrasonik seslerin insan hayatını tehdit ettiğini söyleyebiliriz…

İnfrason İnsanları Nasıl Etkiliyor?

20Hz altında kalan sesleri tanımlamak için ise infrason kelimesi kullanılıyor. En düşük bass notasından dahi aşağıda olan bu sesler doğada, deprem, yıldırım, okyanus dalgası ve bazı hayvanlar tarafından ortaya çıkartılabiliyorlar. Elimizde fil, balina, hipopotam, gergedan, zürafa ve timsah gibi hayvanların 20Hz altında kalan sesler çıkararak iletişim kurduklarına dair birçok kanıt bulunuyor. Bu tür sesleri test etmek için ise Cornell Lab sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bugüne kadar yapılan akademik çalışmalar ise infrason seslerin baş ağrısı, baş dönmesi, sıkıntı, yorgunluk, kulak çınlaması, kalp çarpıntısı ve baskı hissi gibi sağlık sorunlarına yol açtıkları tespit edilmişti. Yani bir insan, uzun süre infrason seslere maruz kalırsa, gerçekten hastalanabiliyordu.

Bu tür seslere dair dikkat çeken bir başka ayrıntıysa havada kat edebildikleri yola dair yapılan testlerdi. 20Hz altında kalan seslerin kısa dalga boylarına sahip olmaları sebebiyle çok uzun mesafeler gidebildikleri birçok akademisyen tarafından kanıtlanmıştı.

Sonuç

İlk olarak 2016 yılında Küba’da 24 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı diplomatın, duydukları garip sesler sonrasın hastalanmaları ardından Çin’deki diplomatların aynı sebepten ülkeyi terk etmeleri, sesler yoluyla yapılan saldırıların gerçekliğini sorgulatmıştı.

Yapılan bilimsel araştırmalar ise özellikle 20Hz altında yayın yapabilen çeşitli aletlerle birlikte insanların sağlığında sesler yoluyla zarar verilebileceğini doğruladı. Kısaca, Çin’de yaşanan olayın gerçekten düşük frekanslı sesler sebebiyle yaşanmış olma ihtimali bulunuyor.