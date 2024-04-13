Suyla Yıkanabilen Telefon Sharp Basio Active 2 Özellikleri ve Fiyatı

Sosyal medyada ‘yaşlı telefonu’ şeklinde gündem olan Sharp’ın yeni akıllı telefonu ilgi çekici özelliklere sahip. Bunlardan ilki şüphesiz, suyla yıkanabilen bir telefon olması. Peki, neden bu telefon ‘yaşlı telefonu’ olarak anılıyor? Sharp Basic Active 2’nin sahip olduğu teknik özellikler neler?

Nasıl oluyor da böyle bir telefon suyla yıkanabiliyor? İşte, Sharp’ın gündeme damgasını vuran akıllı telefon modeli ile ilgili detaylar!

Sharp Basio Active 2 Özellikleri

Fiziksel tuş seçenekleri ile dokunmatik ekranda zorlanan kullanıcılara kolaylık sağlayan akıllı telefon ileri yaşlı kullanıcılara başka avantajlar da sunuyor. Bildirim geldiğinde fiziksel tuşlarda yanıp sönen ışıklara yer verilmiş.

Orta kısımda ana ekran tuşu, sağ tarafında e-posta ve sol tarafında ie arama tuşları bulunuyor. Böylece çağrı oluşturmak, ana ekrana dönmek ve e-posta göndermek için tek tuşa basmanız yeterli oluyor.

Cihazın yan yüzeyinde fiziksel bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Okuyucunun yanında ise sesli yazı yazdırma butonu mevcut. Yine ileri yaşlı kullanıcılar bu tuş ile yazmakta zorlandıkları metinleri sesli komut şeklinde iletip cihaza otomatik olarak yazdırabiliyor.

Telefonun arayüzünü incelediğimizde büyük ikonların kullanıldığını ve büyük bir puntonun tercih edildiğini görüyoruz. 4000 mAh bataryadan güç alan cihazda otomatik ekran parlaklığı ve canlı renk ayarı gibi seçimler mevcut.

Cihazın bir diğer ilgi çekici özelliği ise su ve el sabunu ile yıkanabiliyor olması! Her ne kadar darbelere, suya ve toza karşı dayanıklı bir cihaz olarak tanıtılsa da su ve sabunla yıkama konusunda firmanın bir garanti vermediğini de belirtmiş olalım. Bu tarz uygulamalar sonucunda cihaz hasar görürse bu hasardan kullanıcı sorumlu oluyor.

Cihazda özel bir arama kayıt sistemi kullanılıyor. Bu sayede bilinmeyen numaralardan gelen aramalar kaydediliyor. Güvenlik önlemleri kapsamında tehlikeli bulunan numaraların arama yapmasına izin verilmiyor.

Diğer teknik özelliklerine bakacak olursak şöyle bir listeleme yapmak mümkün:

5.7 inç büyüklüğünde IPS Ekranda 720 x 1520 px çözünürlük

İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 695 kullanılmış.

4 GB RAM

64 GB Dahili hafıza

50 MP arka kamera

8 MP ön kamera

4.000 mAh Li-Ion batarya

Bluetooth 5.1

Android 14 işletim sistemi

IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

DONANIM Dokunmatik Ekran Nasıl Çalışır? Hemen hemen herkesin bir kez olsun merak ettiği sorular arasında yer alan dokunmatik ekran nasıl çalışır? Oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Sharp Basio Active 2 Fiyatı

Yaşlıların kullanımına uygun, suyla yıkanabilen akıllı telefon Sharp Basic Active 2’nin fiyatı günümüzde yeni çıkan akıllı telefonlar ile kıyaslandığında makul bir aralıkta yer alıyor. Ekran teknolojisi, RAM ve dahili hafıza alanında biraz geride kaldığını belirtmekte de fayda var.

İleri yaşlı kullanıcılar dokunmatik ekran teknolojisine adapte olmakta zorlandığı için eski tip tuşlu telefonları kullanmayı tercih ediyor. Bu noktada ilgili yaş aralığındaki kullanıcılara akıllı telefon kullanma deneyimi yaşatmak için özel olarak geliştirilmiş hem tuşlu hem dokunmatik özelliklere sahip olan cihaz 275 dolardan satışa sunuluyor.

TL olarak baktığımızda bu rakamın yaklaşık 8.800 TL’ye denk geldiğini görüyoruz. Vergiler eklendiğinde, cihazın Türkiye’ye gelmesi durumunda satış fiyatı yaklaşık 18.000 TL civarında olabilir.

Japonya’da satışı başlayan telefonun Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Peki, siz bu telefonu nasıl buldunuz? Türkiye’de satılsa kendinize veya sevdiklerinize bu cihazı almayı düşünür müydünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!