Hemen hemen herkesin bir kez olsun merak ettiği sorular arasında yer alan dokunmatik ekran nasıl çalışır? Oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Dünya üzerinde milyarlarca telefon bulunuyor ve birçoğu dokunmatik ekrana sahip. Ancak insanlar bu ekranların nasıl çalıştıklarına dair pek bir şey bilmiyor. Peki, dokunmatik ekran nasıl çalışır?

Dokunmatik Ekran Nasıl Çalışır?

Herkes bir defa olsun telefonlarının ekranını çıkarmıştır. Burada ayna benzeri bir yapı karşınıza çıkar ve bir yapı daha olan beyaz bir led karşınıza çıkmaktadır. İşte dokunmatik ekran bu beyaz led ile çalışmaktadır. Peki, nasıl oluyor?

Kısaca dokunmatik ekranlar beyaz olan led üzerine dokunulduğu zaman ekranda dokunulan yerin kararmasıyla oluşmaktadır. Yani karanlık olar yer sizin dokunduğunuz yerdir ve telefon oraya dokunduğunuzu anlamaktadır.

Bir şey fark ettiniz mi? Bilgisayarlar nasıl çalışır? Adlı yazımızda her şeyin 0 ve 1 ibaresinden olduğunu söylemiş ve bunun elektriğin var olup olmamasından doğan bir şey olduğundan bahsettik.

Telefonlarda bir bilgisayar olduğundan dolayı aynı mantıkla 0 ve 1 ibaresi ile çalışmaktadır. Dokunmatik ekranın mantığı da elektriğin var olup olmamasından gelmektedir. Yani siz ekrana dokunduğunuz zaman orası kararır ve elektrik gider bu sayede dokunmatik ekran çalışma mantığı gerçekleşmiş olur.

Samsung Dokunmatik Ekran Testi Nasıl Yapılır?

Telefonu açın.

Arama kısmına gelin.

*#0*# yazın ve tuşlayın.

Ara seçeneğine basın.

Touch seçeneğine dokunun.

Ekran testini yapın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemler ile birlikte telefon dokunmatik ekran testi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca aynı işlemleri yaparak Red, Green, Blue testi yaparak ekran görüntüsünde bir problem var mı öğrenebilirsiniz?

Bu içeriğimizde dokunmatik ekranlar nasıl çalışır? Adlı soruya detaylı bir şekilde cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.