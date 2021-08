The Elder Scrolls V: Skyrim’e 500’den Fazla Mod Yüklediler!

The Elder Scrolls V: Skyrim’e 500’den fazla mod yüklendi. Peki sonuç ne mi oldu? Ortaya ilgi çekici bir sonucun çıktığını söyleyebiliriz. Detaylar ise haberimizde.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve 2011 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan The Elder Scrolls V: Skyrim, 2016 yılında hem bütün içeriklerin dahil edildiği hem de görsel anlamda gelişmiş ‘Special Edition’ versiyonu ile PC, PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulmuştu.

Amerika menşeli yayıncının önceki oyunlarında olduğu gibi yine mod üreticisi dostu bir tutum sergilemiş olması sayesinde, geride bıraktığımız on yıllık süreçte üretilen sayısız mod ile karşılaşmıştık. Gerek oynanışa gerekse de görselliğe odaklı olan bu modlar, biz oyunculara keyifli anlar yaşatırken, aynı zamanda oyunun sürekli gündemde kalmasını da sağlamıştı. Bu durum elbette bu yönde eğlenceli videolar hazırlayan içerik üreticilerinin de ekmeğine yağ sürmüştü. Bunlardan bir tanesi, Digital Dreams.

Digital Dreams bildiğiniz gibi Youtube üzerinden popüler oyunlar için yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi kartlar üzerinde Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2 ile gerçekçiliğin sınırlarının zorlandığı iki ayrı video yayınlamışlardı.

The Elder Scrolls V: Skyrim’e 500’den Fazla Mod ile Nasıl Görünüyor?

Şimdi ise başka bir çılgınlık yaparak The Elder Scrolls V: Skyrim için 500’den fazla mod ile Ray Tracing Reshade’in kurulduğu bir deney gerçekleştirmişler. Bir kez daha NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartının kullanıldığı deneyde, daha çok görselliğe yönelik olanların yanı sıra oynanışa etki eden modlar kurulmuş olup 4K çıktı alınarak kanala yüklenmiş. Bazı sahnelerde kare hızı 40 FPS altına düşüyor olsa da, genel olarak güzel göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Digital Dreams tarafından videonun açıklama kısmına yazılmış olan modları indirebilmek için, öncelikle Wabbajack uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Kurulumu tamamladıktan sonra, The Elder Scrolls V: Skyrim için Total Visual Overhaul veya TVO listesini aramalısınız.

Eğer “Ben bu kadar şeyle uğraşamam!” diyorsanız veya önce sonucu gördükten sonra işe girişmeyi isterseniz, aşağıdaki videoya bir göz atmayı unutmayın. Keyifli seyirler dileriz!

The Elder Scrolls V: Skyrim Konusu

The Elder Scrolls V: Skyrim oyununda Dragonborn olarak adlandırılan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Oyunda hikayemize bir esir kampına götürülen bir tutsak olarak giriş yapıyoruz. Imperial askerleri tarafından esir alındıktan sonra infaz edilmek üzere bir at arabasına atılmışızdır. Yolculuğumuz bir kalede sonlanacak, infaz işlemi bu kalede gerçekleşecektir. Bizimle at arabasında yolculuk eden tutsaklar infaz edilmeye başlanmıştır. Sıra tam bize geldiğinde ise beklenmedik bir olay gerçekleşir ve gökyüzünde beliren öfkeli bir ejderha etrafı yakıp yıkar. Bu kaos ortamında da biz kaçacak fırsatı buluruz ve destansı serüvenimize başlarız.