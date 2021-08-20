The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Geliyor

Bethesda Game Studios tarafından yapılan duyuru ile The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition versiyonu geliyor. Bu yılın sonlarına doğru çıkacak olan yıldönümü versiyonuyla ilgili detaylar haberimizde.

2011 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan The Elder Scrolls V: Skyrim, 2016 yılında hem bütün içeriklerin dahil edildiği hem de görsel anlamda gelişmiş ‘Special Edition’ versiyonu ile PC, PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulmuştu. Dragonborn olarak adlandırılan bir kahramanı canlandırdığımız oyunda, hikayeye infaz için esir kampına götürülen bir tutsak olarak başlıyoruz. Ne var ki sıranın bize geldiği sırada, gökyüzünde beliren öfkeli bir ejderha etrafı yakıp yıkıyor ve oluşan kaos ortamı da kaçmak için bulunmaz fırsatı sunuyor. Bu da destansı bir serüvenin başlangıcı oluyor.

İki yüzden fazla Yılın Oyunu ödülünü alan The Elder Scrolls V: Skyrim, bu sene onuncu yaşına basacak ve Bethesda Softworks de bunu özel bir şekilde kutlama kararı almış olacak ki PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için 11 Kasım 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Anniversary versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Versiyonu Geniş İçerik Sunacak

Verilen detaylara bakılırsa, bu yeni versiyon Dragonborn, Dawnguard ve Hearthfire içerikleri ile araştırma görevleri, zindanlar, büyük düşmanlar, silahlar, büyüler dahil beş yüzden fazla Creation Club içeriği barındırıyor. Haliyle kreasyonlar ve modlar dahil keşfedeceğiniz çok fazla yeni şey olacak. Ne var ki bu noktada keyif kaçırabilecek bir detay karşımıza çıkıyor. Halihazırda The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition sahibiyseniz, Anniversary Edition yükseltmesi ücretli olacak. Henüz ücret netleştirilmemiş olsa da, ödemenin ek içeriklere erişim sağlamak gerektiği söyleniyor. Öte yandan Special Edition oyununun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahip olanlar, platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna herhangi bir ücret ödemeden yükseltebilecekler.

Son olarak, Bethesda Softworks tarafından yapılan açıklama ile ilerleyen süreçte oyun için Fishing (Balık Tutma), Survival Mode (Hayatta Kalma Modu) ve Saints and Seducers ile yeni araştırma görevleri olmak üzere üç ücretsiz Creation Club içeriğinin sunulacağı duyuruldu. Ne var ki henüz bu içerikler için herhangi bir tarih duyurusu yapılmış değil.