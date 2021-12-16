Bir Skyrim Modu, Oyuna 200'den Fazla Silah Ekliyor!

Bir mod yapımcısı tarafından geliştirilen Skyrim modu, rol yapma oyununa çok sayıda silah ekliyor. Silahlar içerisinde tabanca, otomatik tüfek ve pompalı gibi seçenekler bulunuyor. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition için geliştirilen moda ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Oyuna Silah Ekleyen Skyrim Modu Nasıl İndirilir?

İlk olarak buraya tıklayarak Nexus Mods internet sitesindeki doku paketi sayfasını görüntüleyin.

Üyeliğinize giriş yapın ve ardından "Manuel" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra indirme işlemi başlatılacaktır.

Mirci33 isimli mod yapımcısı, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition için oldukça ilginç bir mod geliştirdi. 1,4 GB dosya boyutuna sahip olan "Skyrim SE AE - Modern Weapons V51" isimli mod, rol yapma oyununa yaklaşık 203 tane silah ekliyor.

RPG türündeki bir oyunda tabanca ve otomatik tüfek gibi silahların yer alması kulağa oldukça ilginç geliyor. YouTube kanalı üzerinden modun nasıl çalıştığına yönelik bir video yayımlandı. İndirme işlemini gerçekleştirmeden önce videoyu izleyerek modun nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-750 veya AMD Phenom II X4-945

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 470 (1 GB) ya da AMD HD 7870 (2 GB)

Depolama Alanı: 12 GB kullanılabilir alan

Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-2400 ya da AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 (3 GB) veya AMD R9 290 (4 GB)

Depolama Alanı: 12 GB kullanılabilir alan

Sistem gereksinimlerine göre oyunu önerilen ayarda oynayabilmek için NVIDIA GTX 780 veya AMD R9 290 ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel i5-2400 ya da AMD FX-8320 isteniyor. Ram'in en az 8 GB olması gerekiyor. Oyunu kurmak için 12 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var.

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