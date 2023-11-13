Cihazlar Arası Bağlantıyı Artıracak Snapdragon Seamless Nedir?

Snapdragon Seamless, cihazlarla aksesuarlar arasında problemsiz şekilde bağlantı kurulmasını sağlamak için geliştirilen bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde cihazlar arasında profesyonel bağlantı kurulmaktadır.

Snapdragon Seamless, ofislerde birden fazla cihazla çalışmak zorunda olanlara büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle şirket kaynaklarına erişim sağlamak amacıyla senkronizasyon işlemi gerçekleştirmede etkin rol oynuyor.

Snapdragon Seamless Nasıl Çalışır?

Snapdragon Seamless, birden çok işletim sistemi üzerindeki cihazı birbirine kusursuz şekilde bağlıyor. Daha sonra çevre birimleriyle verilerin paylaşımına olanak sağlıyor. Çapraz platformlu teknoloji olarak ifade edebiliriz.

Snapdragon Seamless ile şu işlemler yapılabilir;

XR akıllı telefonların işlevlerini genişletmektedir.

Dosyalar farklı cihazlar arasında sürüklenip bırakılır.

Kulaklıklar arasında ses kaynaklarının önceliklerine göre geçiş yapılabilir.

Tablet, PC, mouse, klavye ve telefonlar arasında sorunsuz geçiş yapılarak çalışmaları sağlanır.

Bahsettiğimiz teknolojiler sayesinde işletim sistemleri, OEM ve cihazlar arasındaki problemleri temelden ortadan kaldırıyor.

Snapdragon Seamless Özellikleri

Snapdragon Seamless, cihazların marka ve işletim sistemlerine bakmaksızın dosyaların cihazlar arasında gönderilmesini sağlıyor. Qualcomm, Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde Snapdragon Seamless’i tanıttı. Bu teknoloji sayesinde Windows, Snapdragon ve Android cihazlar arasında bağlantı sağlanabilir.

Farklı üreticilere ait cihazlar arasında bağlantı kurmak çok büyük problemdir. Bahsettiğimiz teknoloji, bu problemi ortadan kaldırıyor. Snapdragon’un yeni teknolojisi sayesinde tek bir markadan cihaz alma ve tek bir ekosistemine bağlı olma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Snapdragon’un yeni teknolojisi kullanıcılarına mükemmel çoklu cihaz kullanım deneyimi sunuyor.

Snapdragon’un yeni teknolojisi, Apple’ın ekosistemine çok benziyor. Kullanıcı dostu bir özellik olarak nitelendirilebilir. Qualcomm’un giyilebilir cihazlar, karışık sinyal çözümleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dino Bekis Snapdragon Seamless ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“OEM'ler, cihazlar ve işletim sistemleri arasındaki engelleri temelden yıkıyor. Kullanıcıyı gerçekten ilk sıraya koyan tek cihazlar arası çözüm.”

Snapdragon’un yeni teknolojisi, profesyonel dijital cihazlar arasında doğru bağlantı kurduğu için kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. İlerleyen süreçte bu teknoloji daha geniş özelliklere sahip olacak.