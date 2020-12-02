Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Yapılabilecek Aktiviteler

Evinizde geçirdiğiniz zamanı güzel bir şekilde değerlendirmek için bazı yollar arıyorsanız, bu listemizde sokağa çıkma yasaklarında evde yapabileceğiniz aktiviteler ile karşınızdayız. Aynı rutinleri tekrar etmek yerine yeni deneyimlere kapı açmak, çok daha eğlenceli zamanlar geçirmenize yardımcı olabilir. İşte yasaklar sırasında evde yapılabilecek aktiviteler listemiz!
Sizler için oluşturduğumuz bu listede son zamanlarda öne çıkan filmlerden oldukça ses getiren dizilere, grafikleri ile hayran bırakacak oyunlardan bazı değişik aktivitelere kadar pek çok önerimiz var. Yapmanız gereken tek şey aralarından seçim yapmak!
Söz konusu şey zaman geçirmek olduğunda, hemen hepimizin aklına ilk gelen şey film izlemektir. Bu noktada Netflix'in, BluTV'nin, PuhuTV'nin, Amazon Prime'ın ve daha pek çok servisin geniş kütüphanesinden faydalanabilirsiniz. Hemen aşağıda, bizim tavsiyelerimizi de görüntüleyebilirsiniz.
Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde İzleyebileceğiniz Filmler
- The Irishman
- Roma
- Yıldızlararası
- I Am Mother
- The Godfather
- Esaretin Bedeli
- The Terminator
- The Platform
- Black Mirror: Bandersnatch
- Görevimiz Tehlike 5
- Extraction
- Bird Box
- Chappie
- Spectral
- 6 Underground
- The Old Guard
- Sarışın Bomba
- Spernser Confidential
- Triple Frontier
- Murder Mystrey
Eğer bir hikayeye bağlı kalmaktan hoşlanıyorsanız, filmler yerine dizilere yönelmeniz mantıklı olacaktır. Önümüzde uzun bir süreç olduğunu göz önüne alırsak yeni bir diziye başlamak ve birkaç sezon boyunca ilerlemek için tam zamanı olduğunu söylememiz yanlış olmaz.
Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde İzleyebileceğiniz Diziler
- Şahsiyet
- Dark
- %3
- Black Mirror
- The Umbrella Academy
- Sherlock
- Le Revolution
- Prison Break
- Lucifer
- Peaky Blinders
- Truva: Bir Şehrin Düşüşü
- Altered Carbon
- Messiah
- Ozark
- The Liberator
- Mindhunter
- El Chapo
- Rick and Morty
- The Witcher
- Narcos
Bunun yerine kendi hikayenizin kahramanı olmak istiyorsanız, çeşitli oyunları deneyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki listede son dönemlerde çıkış yapmış olan en başarılı oyunları bulabilirsiniz. Bu oyunlar hem grafikleri, hem hikayeleri hem de mekanikleri ile sizleri içine çekecek.
Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Oynayabileceğiniz Oyunlar
- Assassin's Creed Valhalla
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Cyberpunk 2077 (Birkaç Gün Sonra)
- Watch Dogs Legion
- Red Dead Redemption II
- Grand Theft Auto V
- CS:GO
- Max Payne 3
- Ghost of Tsushima
- Final Fantasy VII Remake
- The Last of Us Part II
- Doom Eternal
- Among Us
- Call of Duty Mobile
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Street Fighter V
- DiRT 5
- NBA 2K21
- FIFA 21
- Microsoft Flight Simulator
Sıcak bir kahvenin yanında pencerenin kenarına uzanıp bir kitap okumayı da isteyebilirsiniz. Eğer tercihiniz bu yöndeyse hem ülkemizdeki klasiklere hem de dünya klasiklerine daha yakından göz atmaya ne dersiniz? İşte bizim sizler için seçtiğimiz bazı başyapıtlar!
Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Okuyabileceğiniz Kitaplar
- Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
- Oblomov - Ivan Gonçarov
- Kara Kitap - Orhan Pamuk
- Eylül - Mehmet Rauf
- Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski
- Tutunamayanlar - Oğuz Atay
- Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
- Sefiller - Victor Hugo
- İnce Memed - Yaşar Kemal
- Yeraltından Notlar - Fyodor Dostoyevski
- Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar
- Kuyucaklı Yusuf - Sabahattin Ali
- Savaş ve Barış - Lev Tolstoy
- Mutluluk - Zülfü Livaneli
- Tehlikeli Oyunlar - Oğuz Atay
- İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali
- Notre Dame'ın Kamburu - Victor Hugo
- Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
- Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim - Nazım Hikmet
- Yalan - Tahsin Yücel
Bütün bunları bir kenara bırakırsak evinizde yapabileceğiniz şeylerin neredeyse bir sınırının olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin yeni yemek tariflerini deneyebilir, resim çizebilir, kendinize yeni bilgiler katabilir, enstrüman çalmayı öğrenebilir ya da yeni bir dil öğrenmek için ilk adımları atabilirsiniz.
Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Yapabileceğiniz Aktiviteler
- Kendi ilgi alanınıza özel bir blog sitesi açın.
- Yeni bir yemek tarifi deneyin.
- Evde yapabileceğiniz egzersizleri deneyin.
- Yeni bir enstrüman öğrenmek için temel adımları atın.
- Kendinizi sanata adayın.
- Kara kalem çizmeyi öğrenmek için temel adımları atın.
- Yeni bir kitap okumaya başlayın.
- Klasik film serilerini izlemeye başlayın.
- Yeni bir dil öğrenmek için temel adımları atın.
- Bir bilim konusu hakkında detaylı araştırma yapın.
- Sesli kitap uygulamalarını keşfedin.
- Sessiz sinema oynayın.
- Bir zanaat projesi yapın.
- Evinizi yeniden dekore edin.
- Eski fotoğraflarınıza bakın.
- Çevrim içi eğitim araçlarına göz atın.
- Kendi şarkınızı oluşturun.
- Günlük tutmaya başlayın.
- Yeni bir oyun deneyin.
- Gün batımını izleyin.
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