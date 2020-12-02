Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Yapılabilecek Aktiviteler

Evinizde geçirdiğiniz zamanı güzel bir şekilde değerlendirmek için bazı yollar arıyorsanız, bu listemizde sokağa çıkma yasaklarında evde yapabileceğiniz aktiviteler ile karşınızdayız. Aynı rutinleri tekrar etmek yerine yeni deneyimlere kapı açmak, çok daha eğlenceli zamanlar geçirmenize yardımcı olabilir. İşte yasaklar sırasında evde yapılabilecek aktiviteler listemiz!

Sizler için oluşturduğumuz bu listede son zamanlarda öne çıkan filmlerden oldukça ses getiren dizilere, grafikleri ile hayran bırakacak oyunlardan bazı değişik aktivitelere kadar pek çok önerimiz var. Yapmanız gereken tek şey aralarından seçim yapmak!

Söz konusu şey zaman geçirmek olduğunda, hemen hepimizin aklına ilk gelen şey film izlemektir. Bu noktada Netflix'in, BluTV'nin, PuhuTV'nin, Amazon Prime'ın ve daha pek çok servisin geniş kütüphanesinden faydalanabilirsiniz. Hemen aşağıda, bizim tavsiyelerimizi de görüntüleyebilirsiniz.

Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde İzleyebileceğiniz Filmler

The Irishman

Roma

Yıldızlararası

I Am Mother

The Godfather

Esaretin Bedeli

The Terminator

The Platform

Black Mirror: Bandersnatch

Görevimiz Tehlike 5

Extraction

Bird Box

Chappie

Spectral

6 Underground

The Old Guard

Sarışın Bomba

Spernser Confidential

Triple Frontier

Murder Mystrey

Eğer bir hikayeye bağlı kalmaktan hoşlanıyorsanız, filmler yerine dizilere yönelmeniz mantıklı olacaktır. Önümüzde uzun bir süreç olduğunu göz önüne alırsak yeni bir diziye başlamak ve birkaç sezon boyunca ilerlemek için tam zamanı olduğunu söylememiz yanlış olmaz.

Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde İzleyebileceğiniz Diziler

Şahsiyet

Dark

%3

Black Mirror

The Umbrella Academy

Sherlock

Le Revolution

Prison Break

Lucifer

Peaky Blinders

Truva: Bir Şehrin Düşüşü

Altered Carbon

Messiah

Ozark

The Liberator

Mindhunter

El Chapo

Rick and Morty

The Witcher

Narcos

Bunun yerine kendi hikayenizin kahramanı olmak istiyorsanız, çeşitli oyunları deneyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki listede son dönemlerde çıkış yapmış olan en başarılı oyunları bulabilirsiniz. Bu oyunlar hem grafikleri, hem hikayeleri hem de mekanikleri ile sizleri içine çekecek.

Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Oynayabileceğiniz Oyunlar

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Cyberpunk 2077 (Birkaç Gün Sonra)

Watch Dogs Legion

Red Dead Redemption II

Grand Theft Auto V

CS:GO

Max Payne 3

Ghost of Tsushima

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Doom Eternal

Among Us

Call of Duty Mobile

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Street Fighter V

DiRT 5

NBA 2K21

FIFA 21

Microsoft Flight Simulator

Sıcak bir kahvenin yanında pencerenin kenarına uzanıp bir kitap okumayı da isteyebilirsiniz. Eğer tercihiniz bu yöndeyse hem ülkemizdeki klasiklere hem de dünya klasiklerine daha yakından göz atmaya ne dersiniz? İşte bizim sizler için seçtiğimiz bazı başyapıtlar!

Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Okuyabileceğiniz Kitaplar

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Oblomov - Ivan Gonçarov

Kara Kitap - Orhan Pamuk

Eylül - Mehmet Rauf

Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

Tutunamayanlar - Oğuz Atay

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Sefiller - Victor Hugo

İnce Memed - Yaşar Kemal

Yeraltından Notlar - Fyodor Dostoyevski

Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar

Kuyucaklı Yusuf - Sabahattin Ali

Savaş ve Barış - Lev Tolstoy

Mutluluk - Zülfü Livaneli

Tehlikeli Oyunlar - Oğuz Atay

İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

Notre Dame'ın Kamburu - Victor Hugo

Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim - Nazım Hikmet

Yalan - Tahsin Yücel

Bütün bunları bir kenara bırakırsak evinizde yapabileceğiniz şeylerin neredeyse bir sınırının olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin yeni yemek tariflerini deneyebilir, resim çizebilir, kendinize yeni bilgiler katabilir, enstrüman çalmayı öğrenebilir ya da yeni bir dil öğrenmek için ilk adımları atabilirsiniz.

Sokağa Çıkma Yasaklarında Evde Yapabileceğiniz Aktiviteler