Sony INZONE H5 Kablosuz Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden Sony, kasım ayında INZONE markası altında oyunu kulaklığı H5’i tanıttı. Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık, uzun kullanım süresi ve mükemmel mekânsal ses deneyimi sunuyor.

Konforlu bir kullanım olanağı sunan kulaklık yalnızca 260 gram ağırlığındadır. Hafif olması ve 360 derecelik ses teknolojileri de kulaklığın dikkat çeken özelliklerindendir.

Sony INZONE H5 Kablosuz Kulaklık Özellikleri

Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık, 28 saatlik pil ömrüyle kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Ultra düşük gecikme süreli donanım kilidi ve kablosuyla uzun süre oyun oynanabiliyor. Sadece 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar kullanılabiliyor.

Sony’in yeni kablosuz kulaklığı 40 mm 89Db/mW hassasiyetli olarak tasarlandı. Kulaklık 360 Uzamsal Ses özelliğiyle oyunlarda sesleri tam aktarıyor.

Bu özellik rakiplerin seslerinin tam duyulmasını sağlıyor. Aynı zamanda yapay zeka desteği sayesinde de gürültüleri engelleyebiliyor. Akıllı telefonun kamerası üzerinden ses alanı ve hassas mekânsal seslerin optimizasyonu yapılabilir.

Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık, USB alıcı-verici üzerinden hem PC hem de PlayStation®’a bağlanarak kullanılabiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak 3,5 mm TRRS kablo ve birçok cihazla da çok rahat kullanılabilir.

Kulaklık, PlayStation®5 ile kullanıldığında Tempest 3D AudioTech, ekran bilgileri gibi birçok avantaj da sunuyor.

Ultra düşük gecikmeli alıcı-verici özelliğiyse sadece 30 ms’lik gecikme sonucunda hassas oyun oynama deneyimi de ysşatıyor. İletişimin net gerçekleştirilebilmesi ve harici gürültünün azaltılması için kulaklığa yapay zekalı boom mikrofonda entegre edilmiştir.

Sony INZONE H5’te 500 milyonun üzerinde ses örneğinin kullanılmasıyla ortaya çıkan Edge-Al, seslerin netliğini iyileştirdi.

Sony INZONE H5 Kablosuz Kulaklık Fiyatları

Hafif olan Sony INZONE H5 kablosuz kulaklık, yumuşak pedleri ve ayarlanabilir kafa bantları sayesinde saatlerce kullanılabilir. Sony’in yeni kulaklığı, plastik içermeyen ambalaja sahip olması da sürdürülebilirlik açısından dikkat çeken bir özelliktir.

Kulaklık, 2.4G ve bluetooth bağlantısıyla gecikmesiz kuruluyor. Kulaklıktaki iki yönlü mikrofonsa oyun içi efektif sohbet edilmesini sağlıyor. Kullanım kolaylığı ve teknik özellikleriyle öne çıkan bu kulaklığın fiyatı, 5.564.64 TL’dir.